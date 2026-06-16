Lionel Messi se hace bicentenario con Argentina comenzando su último baile mundialista

Se acabó la espera para el vigente campeón del mundo. En la noche del martes, en Kansas City, debutará la selección argentina en el Mundial 2026, enfrentando a Argelia. El deseo de retener la corona está instalado en el cuadro transandino, sindicado como uno de los principales aspirantes al título. Para ese afán, la presencia de Lionel Messi resulta vital.

Es el conductor de la denominada “Scaloneta”. Una virtud que le ha impregnado Lionel Scaloni al elenco albiceleste es que ya no es Messi-dependiente, como sucedió en una época no tan lejana. No obstante, tener al 10 en la cancha siempre es un plus.

El virtuoso atacante rosarino, quien el próximo 24 de junio cumplirá 39 años, disputará su sexta Copa del Mundo. Comienza el último baile para Messi, quien hace historia junto a Cristiano Ronaldo y el mexicano Memo Ochoa, como los únicos futbolistas en estar en seis Mundiales. Inevitablemente el tiempo pasa y la cita de Norteamérica está llamada a ser el cierre de un ciclo para el ex Barcelona.

Antes del torneo, Scaloni manifestó que es Messi quien se ganó el derecho de elegir cuándo poner fin a su trayectoria en el seleccionado. “Va a jugar hasta que él quiera, porque ya sabemos lo que es y no sorprende que juegue su sexto Mundial”, indicó en diálogo con el diario Olé.

Durante toda su etapa vistiendo la camiseta celeste y blanca, la Pulga ha convivido con las dos caras de la moneda: desde la crítica más descarnada (de sus propios compatriotas), hasta la excesiva reverencia. Hace 10 años, Messi renunciaría a la selección después de la caída con Chile en la tanda de penales que definió al campeón de la Copa América Centenario, en Nueva Jersey. Sin embargo, iba a volver y paulatinamente empezó a forjar el idilio más fuerte con Argentina.

Además de los cuatro títulos conseguidos (las Copas América de 2021 y 2024, la Finalíssima 2022 y el Mundial de Qatar), ha roto cuanto récord se le cruzó por el camino. En esa sumatoria de hitos que tiene con los tricampeones del mundo, el choque ante Argelia marcará uno más. En el último amistoso de preparación para el Mundial, contra Islandia, Messi ingresó en el segundo tiempo, para deleite de los hinchas. Fue su partido 199 con el seleccionado absoluto. Entonces, frente a los africanos, llegará a las 200 presencias con la Albiceleste. Será bicentenario.

Ya es el futbolista con más encuentros en la historia del elenco transandino, desde que comenzó su historia en 2005. Aumentará su distancia con los escoltas en el ranking. Quien le sigue es Javier Mascherano, con 147. El podio lo completa Ángel Di María, con 145 cotejos. Es reducido el grupo de jugadores que cruza la barrera de los 200 partidos por su selección. Ahí está Cristiano Ronaldo, con 228 juegos en Portugal, y Bader Al-Mutawa, quien ha disputado 202 encuentros con Kuwait.

El rostro del proyecto del Inter Miami en Estados Unidos también es el más goleador de Argentina. Encabeza el escalafón con 117 goles, lo que arroja un promedio de 0,59 tantos por partido. El más reciente fue ante Islandia, donde jugó 20 minutos. Si se agregan sus 61 asistencias, Messi ha participado en 178 anotaciones durante su etapa en el combinado.

De los 199 partidos que suma Lionel Messi con la selección argentina, 26 corresponden a Copas del Mundo. Es el jugador con más encuentros jugados en la historia de los Mundiales. Sus presencias se desglosan de la siguiente manera: tres en Alemania 2006, cinco en Sudáfrica 2010, siete en Brasil 2014 (llegó a la final), cuatro en Rusia 2018 y siete en Qatar 2022 (campeón). En 24 fue titular y en 19 fue capitán. En dos ocasiones fue amonestado. En el ranking de presencias supera a los alemanes Lothar Matthäus (25) y Miroslav Klose (24).