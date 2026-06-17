La enigmática revelación de Messi tras igualar récord de Klose en Mundiales: “Pasé días difíciles, es ajeno a lo deportivo”

La noche de la selección Argentina en Kansas City no pudo ser más soñada. Con un Lionel Messi fuera de serie, marcando un triplete y empatando a Miroslav Klose como el máximo artillero en la historia del Mundial, la Albiceleste goleó por 3-0 a Argelia en su estreno del Grupo J.

Como era de esperarse, al término del partido todos los reflectores se dirigieron hacia la figura del rosarino, que sumó otra jornada para el recuerdo en su libro dorado de récords: con 16 dianas está en lo más alto del certamen planetario.

Por este hito, de hecho, recibió de forma automática el premio al MVP del partido, un galardón que dedicó a sus seres cercanos y el plantel. “Me gustaría disfrutar esto con mi familia y mis compañeros, con los que están siempre. Es un momento muy lindo haber empezado de esta manera. Lo voy a disfrutar en el vestuario porque somos un grupo muy unido”, dijo a DSports.

Como acostumbra a responder, la Pulga le bajó el perfil a su propio registro y comenzó a analizar el cotejo contra los africanos. “Por suerte me encuentro bien, hoy tuvimos la suerte de poder ganar un partido difícil. Es importante empezar ganando el primer partido, porque nunca es fácil jugarlo. Nos costó el primer tiempo, pero lo sacamos adelante en el segundo e hicimos una diferencia importante”, agregó.

El argentino profundizó en su emoción tras anotar el primer gol, momento en el que exhibió algunas lágrimas. “La verdad que es una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados, pero agradecido a toda la delegación, a todos mis compañeros porque estuvieron como siempre al lado mío dándome mucha fuerza para que esté bien y nada más”, reveló.

"PASÉ UNOS DÍAS DIFÍCILES, COMPLICADO...", Lionel Messi explicó el motivo de su llanto en el primer gol.



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/BSMINXLJjm — SportsCenter (@SC_ESPN) June 17, 2026

Luego, le dejó un mensaje al pueblo transandino. “Primero, agradecerle a la gente porque una vez más demuestra que Argentina es una locura. Volvimos a llenar el estadio con 80.000 personas. Siempre están; en Qatar y ahora en Estados Unidos. Sé que la gente hace un esfuerzo muy grande. Ahora que disfruten de este momento, como lo hacemos nosotros. Ser locales es una ventaja muy grande para nosotros”, cerró.