SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La enigmática revelación de Messi tras igualar récord de Klose en Mundiales: “Pasé días difíciles, es ajeno a lo deportivo”

    Fiel a su estilo, la Pulga no ahondó en el récord de convertirse en el máximo artillero en los mundiales tras la goleada por 3-0 ante Argelia. Más bien, dedicó su actuación a familiares y compañeros.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González

    La noche de la selección Argentina en Kansas City no pudo ser más soñada. Con un Lionel Messi fuera de serie, marcando un triplete y empatando a Miroslav Klose como el máximo artillero en la historia del Mundial, la Albiceleste goleó por 3-0 a Argelia en su estreno del Grupo J.

    Como era de esperarse, al término del partido todos los reflectores se dirigieron hacia la figura del rosarino, que sumó otra jornada para el recuerdo en su libro dorado de récords: con 16 dianas está en lo más alto del certamen planetario.

    Por este hito, de hecho, recibió de forma automática el premio al MVP del partido, un galardón que dedicó a sus seres cercanos y el plantel. “Me gustaría disfrutar esto con mi familia y mis compañeros, con los que están siempre. Es un momento muy lindo haber empezado de esta manera. Lo voy a disfrutar en el vestuario porque somos un grupo muy unido”, dijo a DSports.

    Como acostumbra a responder, la Pulga le bajó el perfil a su propio registro y comenzó a analizar el cotejo contra los africanos. “Por suerte me encuentro bien, hoy tuvimos la suerte de poder ganar un partido difícil. Es importante empezar ganando el primer partido, porque nunca es fácil jugarlo. Nos costó el primer tiempo, pero lo sacamos adelante en el segundo e hicimos una diferencia importante”, agregó.

    El argentino profundizó en su emoción tras anotar el primer gol, momento en el que exhibió algunas lágrimas. “La verdad que es una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados, pero agradecido a toda la delegación, a todos mis compañeros porque estuvieron como siempre al lado mío dándome mucha fuerza para que esté bien y nada más”, reveló.

    Luego, le dejó un mensaje al pueblo transandino. “Primero, agradecerle a la gente porque una vez más demuestra que Argentina es una locura. Volvimos a llenar el estadio con 80.000 personas. Siempre están; en Qatar y ahora en Estados Unidos. Sé que la gente hace un esfuerzo muy grande. Ahora que disfruten de este momento, como lo hacemos nosotros. Ser locales es una ventaja muy grande para nosotros”, cerró.

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026Lionel MessiSelección ArgentinaCopa del Mundo 2026Norteamérica 2026Fútbol

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El extenso pliego de peticiones de senadores DC, PC, FA y FREVS a Quiroz en antesala de votación por megaproyecto

    Senado despacha proyecto que protege identidad registral de vehículos policiales

    RN agradece gestión de Daniela Castro y valora llegada de Marcia Raphael a la Subsecretaría de la Mujer

    DC ingresa moción para crear Registro de Vándalos de Cuello y Corbata: establece sanciones adicionales a condenados por delitos económicos

    Zandra Parisi y AC contra Nicolás Grau: “Espero honestamente que el Senado diga que no a esta acusación”

    Declaran sexta preemergencia ambiental del año para este miércoles en la RM: revisa la restricción vehicular

    Lo más leído

    1.
    En una noche histórica de Lionel Messi: Argentina golea a Argelia y la Pulga alcanza a Klose como máximo anotador en los Mundiales

    En una noche histórica de Lionel Messi: Argentina golea a Argelia y la Pulga alcanza a Klose como máximo anotador en los Mundiales

    2.
    ¿Era roja? La dura plancha de Lionel Messi que no fue sancionada en el partido entre Argentina y Argelia

    ¿Era roja? La dura plancha de Lionel Messi que no fue sancionada en el partido entre Argentina y Argelia

    3.
    Lionel Scaloni se rinde ante la noche soñada de Messi en el Mundial: “Será el mejor de la historia por siempre”

    Lionel Scaloni se rinde ante la noche soñada de Messi en el Mundial: “Será el mejor de la historia por siempre”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)
    Paula

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Servicios

    Esta semana comienza el plazo para usar el cupón de gas de $27 mil: ¿Cómo acceder al beneficio?

    Esta semana comienza el plazo para usar el cupón de gas de $27 mil: ¿Cómo acceder al beneficio?

    Dónde y a qué hora ver a Austria vs. Jordania en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Austria vs. Jordania en TV y streaming

    Comienzan las postulaciones al Subsidio DS1: ¿Cómo realizar el trámite?

    Comienzan las postulaciones al Subsidio DS1: ¿Cómo realizar el trámite?

    El extenso pliego de peticiones de senadores DC, PC, FA y FREVS a Quiroz en antesala de votación por megaproyecto
    Chile

    El extenso pliego de peticiones de senadores DC, PC, FA y FREVS a Quiroz en antesala de votación por megaproyecto

    Senado despacha proyecto que protege identidad registral de vehículos policiales

    RN agradece gestión de Daniela Castro y valora llegada de Marcia Raphael a la Subsecretaría de la Mujer

    Gobierno busca los votos para aprobar proyecto que eleva la deuda: PDG en duda y la DC se abre a negociar con Hacienda
    Negocios

    Gobierno busca los votos para aprobar proyecto que eleva la deuda: PDG en duda y la DC se abre a negociar con Hacienda

    Reforma previsional: super de Pensiones detalla los criterios que evalúa para el desarrollo del régimen de inversiones

    Optimismo por acuerdo entre EE.UU. e Irán se extiende: petróleo cae bajo los US$80 y el dólar retrocede

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta
    Tendencias

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia desde hoy, según el pronóstico

    Lionel Scaloni se rinde ante la noche soñada de Messi en el Mundial: “Será el mejor de la historia por siempre”
    El Deportivo

    Lionel Scaloni se rinde ante la noche soñada de Messi en el Mundial: “Será el mejor de la historia por siempre”

    La enigmática revelación de Messi tras igualar récord de Klose en Mundiales: “Pasé días difíciles, es ajeno a lo deportivo”

    El Team Chile brilla en casa ante Brasil y se titula campeón sudamericano de tenis de mesa en damas y varones

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    De Natalia Valdebenito a Pamela Leiva y Vicho Viciani: GAM abre sus puertas al stand up comedy
    Cultura y entretención

    De Natalia Valdebenito a Pamela Leiva y Vicho Viciani: GAM abre sus puertas al stand up comedy

    La cantante chilena Leva anuncia su primer show solista en Santiago

    La carta en que Keith Richards contó el día en que conoció a Mick Jagger (y lo que pensó sobre él)

    G-7 busca relanzar las negociaciones de paz en Ucrania con encuentro entre Zelensky y Trump
    Mundo

    G-7 busca relanzar las negociaciones de paz en Ucrania con encuentro entre Zelensky y Trump

    Acuerdo entre Washington y Teherán contemplaría fondo privado de US$300 mil millones para impulsar inversiones y reconstrucción económica de Irán

    Condenan a cuatro años de cárcel a Eduardo Bolsonaro por solicitar ayuda estadounidense en el juicio contra su padre

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)
    Paula

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)

    El papel de la melatonina durante la menopausia

    Totoy Zamudio, un hombre a colores