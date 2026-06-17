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    A punta de golazos, Lionel Messi iguala a Miroslav Klose como el máximo anotador en la historia de los Mundiales

    El rosarino marcó tres tantos en el triunfo de Argentina sobre Argelia.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: selección de Argentina en X.

    Lionel Messi tuvo otra noche de gloria. Una más en su carrera. Este martes, en su estreno en Norteamérica 2026, le anotó tres goles a Argelia, en el primer duelo de la albiceleste en el Grupo J, una cifra con la que iguala a Miroslav Klose con 16 festejos como el máximo anotador en la historia de los mundiales.

    La jornada brillante de la Pulga comenzó a los 17′ luego de que le anularan un festejo en los primeros minutos. Pero Messi no se quedó con la frustración: recibió en la zona ofensiva, avanzó y antes de entrar al área sacó un potente remate que el portero Luca Zidane no pudo desviar, a pesar de tocar la pelota.

    Aunque el hijo del mítico Zinedine Zidane ayudó a la jornada inolvidable de Messi, porque a los 60′, luego de un disparo de Alexis Mac Allister, dejó un rebote en el área chica para que el atacante del Inter Miami anote su segundo de la noche.

    Y el tercero también tuvo el sello del rosarino. Recibió un pase desde la izquierda, se acomodó otra vez para la zurda y remató abajo para poner a todo el Estadio Kansas City a aplaudir. Una jornada histórica.

    Más sobre:FútbolMundial 2026

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