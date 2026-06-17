A punta de golazos, Lionel Messi iguala a Miroslav Klose como el máximo anotador en la historia de los Mundiales

Lionel Messi tuvo otra noche de gloria. Una más en su carrera. Este martes, en su estreno en Norteamérica 2026, le anotó tres goles a Argelia, en el primer duelo de la albiceleste en el Grupo J, una cifra con la que iguala a Miroslav Klose con 16 festejos como el máximo anotador en la historia de los mundiales.

La jornada brillante de la Pulga comenzó a los 17′ luego de que le anularan un festejo en los primeros minutos. Pero Messi no se quedó con la frustración: recibió en la zona ofensiva, avanzó y antes de entrar al área sacó un potente remate que el portero Luca Zidane no pudo desviar, a pesar de tocar la pelota.

Aunque el hijo del mítico Zinedine Zidane ayudó a la jornada inolvidable de Messi, porque a los 60′, luego de un disparo de Alexis Mac Allister, dejó un rebote en el área chica para que el atacante del Inter Miami anote su segundo de la noche.

Y el tercero también tuvo el sello del rosarino. Recibió un pase desde la izquierda, se acomodó otra vez para la zurda y remató abajo para poner a todo el Estadio Kansas City a aplaudir. Una jornada histórica.