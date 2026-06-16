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    Mbappé: “No juego por venganza; si tuviera que callar a todos los críticos, tendría que jugar hasta los 80 años”

    El delantero fue la figura de la selección de Francia al anotar un doblete que sirvió para darles el triunfo ante Senegal. En sus declaraciones, respondió a las críticas que habían surgido en la previa.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Kylian Mbappé arrasó con un doblete en el debut de Francia en el Mundial. ANGELA WEISS

    Francia ratificó su condición de favorito al título del Mundial 2026. En el debut del Grupo I, la selección gala venció por 3-1 a la siempre competitiva Senegal, en Nueva Jersey. A diferencia de candidatos como España o Brasil, Les Bleus sí comenzaron con el pie derecho su expedición por Norteamérica y ya enfilan con buenas sensaciones.

    El emblema del positivo estreno fue Kylian Mbappé, que se erigió como la gran figura ante los Leones de Teranga. El astro que milita en el Real Madrid aportó con dos anotaciones, una para abrir el marcador y otro para cerrarlo sobre los descuentos, y quedó a tan solo dos goles de igualar al alemán Miroslav Klose como el máximo artillero en la historia de la Copa del Mundo. Pero eso no es todo en los hitos del delantero parisino. De pasada, también se convirtió en el máximo goleador del combinado adulto con 58 dianas en 99 partidos, superando a Olivier Giroud.

    Justamente, tras de alcanzar estos récords, el ariete manifestó su alegría. “Siempre es importante empezar bien las competiciones; te da un poco más de tranquilidad, aunque nunca te sientes completamente a gusto en un Mundial. Lo hemos visto con los demás equipos; es difícil empezar con una victoria. Todos los equipos saben que el Mundial es único; todos quieren ganar y dar una buena imagen de su país. Hoy no fue un partido fácil, pero sabemos que en cualquier momento podemos marcar y cambiar el rumbo del partido, así que eso ayuda. Solo estoy concentrado en dar lo mejor de mí por mi país. Eso es todo. Enfoque total en eso”, partió diciendo.

    El atacante de los merengues estuvo envuelto en varias polémicas antes del inicio del certamen planetario, sobre todo por acusaciones de líos en el camarín o de falta de compromiso con el resto de sus compañeros. Sin embargo, prefirió acallar todas las dudas con su rendimiento. “No estoy jugando por venganza. Si quisiera callar a todos los críticos, tendría que jugar hasta los 80 años. Juego para hacer historia para mi país y para ayudar a mi equipo a llegar a la final y ganar la Copa del Mundo. Lo demás siempre formará parte de quién soy y de mi carrera como jugador”, lanzó en tono desafiante.

    Por último, el jugador merengue aprovechó de proyectar los desafíos que se avecinan. “Es solo el primer partido de la fase de grupos. Aunque la gente se deje llevar por la euforia o critique, debemos mantener la calma y la serenidad en lo que tenemos que hacer. En un Mundial todo sucede muy rápido; dentro de seis días tenemos el partido contra Irak, que debemos ganar para clasificarnos”, cerró.

    El próximo lunes de 22 de junio, a las 17:00 horas de Chile, los subcampeones en Qatar 2022 se medirán ante el combinado iraquí por la segunda jornada del Mundial 2026.

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