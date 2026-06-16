Dos festejos para continuar superando registros: Kylian Mbappé se convierte en el goleador histórico de Francia

Corría el tiempo adicional del partido entre Francia y Senegal cuando Kylian Mbappé recibió un apurado pase de Olise. El equipo europeo ganaba cómodamente por 2-0 en su debut en Norteamérica 2026, pero el descuento de Ibrahim Mbaye prometía enredar todo en los últimos minutos. Aunque seguramente el nacido en París no pensó en todas estas cosas cuando tomó el balón, porque avanzó con la derecha y antes de que su marca saliera a bloquearlo, sacó un espectacular remate desde 30 metros que se clavó en la parte alta de la portería de Édouard Mendy. 3-1 y duelo terminado. Era su segundo gol de la tarde en el MetLife Stadium y un momento histórico para el fútbol francés.

Con los dos festejos en su estreno en el Grupo I del torneo, alcanzó los 58 tantos con el combinado galo, con los que supera a Olivier Giroud, con quien compartió ataque en la inolvidable campaña de Rusia 2018, y se transformó en el goleador histórico de su selección.

De esto sí que estaba consciente Mbappé, que al notar que su zapatazo ingresó a la portería, de inmediato corrió hacia donde estaban las cámaras, se apuntó el pecho e hizo dos veces el gesto de número uno. Sabía que continuaría instalándose en los grandes registros de su país.

¡PERO QUÉ PEDAZO DE GOL, KYLIAN!



Segundos después del descuento de Senegal, Mbappé recibió un pase de Olise lejos del área, pero se animó, pateó y le rompió el arco a Mendy para el 3-1. pic.twitter.com/nkHcQ6nwGY — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

Sobre Pelé y Messi

Una vez consumado el triunfo sobre Senegal por 3-1, uno a uno fueron abrazando y felicitando a Mbappé, quien animaba a sus compañeros y hasta se dio la mano con algunos rivales.

Aunque las palmadas no eran solo por conseguir un récord nacional, porque con la actuación de este martes alcanzó los 14 goles en mundiales, con lo que dejó atrás a nombres como Pelé o Lionel Messi, aunque el rosarino juega esta noche ante Argelia.

En esta lista, de momento comparte el tercer puesto con el alemán Gerd Müller. Solo lo superan Ronaldo con 15 tantos y Miroslav Klose con 16. Parece solo cuestión de tiempo para que Kiky consiga estos registros. Los abrazos y felicitaciones prometen continuar.