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    Dos festejos para continuar superando registros: Kylian Mbappé se convierte en el goleador histórico de Francia

    Además, con sus tantos ante Senegal, dejó atrás nada menos que a Lionel Messi y a Pelé en la lista de goleadores de la Copa del Mundo.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: selección de Francia en X.

    Corría el tiempo adicional del partido entre Francia y Senegal cuando Kylian Mbappé recibió un apurado pase de Olise. El equipo europeo ganaba cómodamente por 2-0 en su debut en Norteamérica 2026, pero el descuento de Ibrahim Mbaye prometía enredar todo en los últimos minutos. Aunque seguramente el nacido en París no pensó en todas estas cosas cuando tomó el balón, porque avanzó con la derecha y antes de que su marca saliera a bloquearlo, sacó un espectacular remate desde 30 metros que se clavó en la parte alta de la portería de Édouard Mendy. 3-1 y duelo terminado. Era su segundo gol de la tarde en el MetLife Stadium y un momento histórico para el fútbol francés.

    Con los dos festejos en su estreno en el Grupo I del torneo, alcanzó los 58 tantos con el combinado galo, con los que supera a Olivier Giroud, con quien compartió ataque en la inolvidable campaña de Rusia 2018, y se transformó en el goleador histórico de su selección.

    De esto sí que estaba consciente Mbappé, que al notar que su zapatazo ingresó a la portería, de inmediato corrió hacia donde estaban las cámaras, se apuntó el pecho e hizo dos veces el gesto de número uno. Sabía que continuaría instalándose en los grandes registros de su país.

    Sobre Pelé y Messi

    Una vez consumado el triunfo sobre Senegal por 3-1, uno a uno fueron abrazando y felicitando a Mbappé, quien animaba a sus compañeros y hasta se dio la mano con algunos rivales.

    Aunque las palmadas no eran solo por conseguir un récord nacional, porque con la actuación de este martes alcanzó los 14 goles en mundiales, con lo que dejó atrás a nombres como Pelé o Lionel Messi, aunque el rosarino juega esta noche ante Argelia.

    En esta lista, de momento comparte el tercer puesto con el alemán Gerd Müller. Solo lo superan Ronaldo con 15 tantos y Miroslav Klose con 16. Parece solo cuestión de tiempo para que Kiky consiga estos registros. Los abrazos y felicitaciones prometen continuar.

    Más sobre:FútbolKylian MbappéMundial 2026Francia

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