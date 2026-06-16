Mbappé en modo Mundial: Francia vence a Senegal y el delantero queda a dos goles de igualar a Klose como máximo artillero

Francia presentó su candidatura en serio. El finalista de Qatar 2022 se dio el lujo de prácticamente regalar un tiempo ante Senegal. En el segundo se tomó las cosas en serio y venció 3-1 en New Jersey con un gol de Kylian Mbappé, quien quedó a tres goles del récord histórico de goles en mundiales.

Lo cierto es que la escuadra africana de ninguna manera se amilanó frente a la condición de favoritos de los galos. Al contrario, en los primeros minutos, los Leones de Teranga empujaron a los europeos contra su arco para evitar sorpresas. Así, a los 2 minutos, ya habían llevado peligro al arco de los Bleus, después del centro de El Hadji Diouf que Theo Hernández debió rechazar contra su arco.

Sin embargo, tras esos primeros instantes de agobio, los dos veces campeones del mundo adelantaron las líneas, controlaron la pelota y apostaron a la velocidad del gran derroche de talento que tienen de mediocampo hacia adelante.

Los franceses tenían la posesión del balón, pero la imprecisión de Kylian Mbappé impedía llegar con peligro al arco de Edouard Mendy. Es más, la estrella de Real Madrid falló dos veces en el control, cuando quedaba en posición de remate.

Es más, el adelantamiento de los franceses generaba espacios en el fondo, los mismos que ocupaban los africanos para acercarse con peligro. Así ocurrió a los 24 minutos, cuando el delantero Nicolas Jackson corrió 40 metros para definir con violencia a la base del vertical, el rebote dio en los pies del portero galo Mike Maignan y de milagro no ingresó al arco.

Francia no encontraba el camino con muchas de sus figuras ausentes en el trámite del duelo. Pasada la media hora Michael Olise llegó con profundidad por la derecha junto al lateral Jules Koundé, pero este último acabó el centro de una manera horrorosa.

Cuando el primer tiempo se iba, en el sexto minuto del agregado, Senegal se generó la otra aproximación de importancia. Sadio Mané desbordó en la izquierda y dejó solo a Ismaïla Sarr en el punto penal, pero el excompañero del chileno Francisco Sierralta en Watford abrió la pierna para definir a las nubes.

Reacción a tiempo

El tiempo complementario fue otra historia. El mediocampo de los senegaleses ya no tenía la elasticidad para cubrir el ancho de la cancha y los bicampeones del mundo llegaban por todos lados. A los 47’, una media vuelta de Désiré Doué bien pudo ser la apertura de la cuenta.

Pero la más clara estuvo en los pies de Mbappé, quien recibió una habilitación perfecta de Olise, pero el disparo cruzado de Donatello fue repelido con una rodilla por el meta Mendy. En la acción siguiente, Kiki volvió a enfrentarse con el meta, pero perdió en el mano a mano.

El gol estaba cerca y Mbappé lo olía. Cerca de la hora de juego ingresó con ventaja por la derecha y Mané llegó a la cita. La caída del atacante obligó a la verificación del árbitro iraní Alireza Faghani, quien finalmente desestimó el penal.

La perseverancia del delantero dio sus frutos. Los Bleus lograron derribar la resistencia de su adversario a los 66 minutos, después de un pase entrelíneas ejecutado de manera perfecta por Olise, quien encontró bien ubicado Mbappé para que definiera con efectividad. Décimo tercera conquista para el galo en los mundiales, para quedar a tres del récord histórico del alemán Miroslav Klose.

El tanto no hizo más que encender la supremacía del equipo del Gallo. A ocho del final, un gran contragolpe gestado por Adrien Rabiot terminó en la segunda cifra. El volante del Milan italiano puso una asistencia precisa para que Bradley Barcola definiera con justeza sobre el golero Mendy para

El descuento de Ibrahim Ndaye puso una dosis de incertidumbre, pero una nueva conquista de Kiki, de gran fractura al segundo palo, permitió que los dirigidos de Didier Deschamps cerraran la faena en el inicio del Grupo I y, de paso, mostrar sus credenciales al título del mundo.