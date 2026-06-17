¿Era roja? La dura plancha de Lionel Messi que no fue sancionada en el partido entre Argentina y Argelia
Cuando la Albiceleste poseía la ventaja por la mínima ante el combinado africano, un pisotón del astro transandino pudo haber sido cobrado como expulsión. El árbitro Szymon Marciniak ni siquiera recibió el llamado del VAR.
Lionel Messi es genio y figura de la Selección Argentina. Con un triplete, el rosarino comanda a la Albiceleste en el debut del Mundial 2026 ante Argelia y, de pasada, iguala el récord de Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia del certamen.
Sin embargo, la noche soñada del astro transandino pudo ser estropeada en el comienzo del partido. Esto se debe a que fácilmente pudo ser expulsado si es que el árbitro polaco Szymon Marciniak determinaba que una dura plancha suya en contra de un jugador argelino era infracción.
Corría el minuto 30 del encuentro cuando el ariete del Inter Miami intentó robar la pelota en la salida de Argelia. En la maniobra, quiso aprovechar una ligera duda del defensor central Aïssa Mandi para robar la pelota e hizo una falta en la que dejó la plancha en la pantorrilla de su rival.
El juez central sancionó la jugada como falta, pero no le colocó ninguna tarjeta. Ni amarilla. Además, desde la cabina del VAR tampoco lo llamaron para chequearlo. En definitiva, pasó desapercibido.
El polémico Marciniak
Cabe remarcar que el historial de Marciniak dirigiendo a la selección Argentina no es nuevo. El réferi trae buenos recuerdos al otro lado de la cordillera, pues fue el que dictó órdenes en la final del Mundial de Qatar 2022, donde los transandinos derrotaron por penales a Francia. De hecho, en esa definición, Marciniak sancionó un polémico lanzamiento desde los 12 pasos tras una supuesta falta de Ousmane Dembélé sobre Ángel Di María, que dio paso al 1-0 transitorio.
Además, si se viaja más atrás en ese torneo, el juez polaco también dirigió en otro de los duelos de Argentina: en octavos de final, dijo presente en la victoria por 2-1 frente a Australia.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
5.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.