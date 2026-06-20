SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Lo bueno, lo malo y lo feo del IPOM

    Eduardo GuerreroPor 
    Eduardo Guerrero
    Banco Mundial mantiene perspectiva de crecimiento para Chile David Nogales

    El Banco Central entregó este miércoles su Informe de Política Monetaria, un documento que, leído con atención, parece escrito por un economista con sentido del humor negro: te dice que las cosas no van tan mal… pero que irían mucho mejor si dejáramos de tropezar con la misma piedra.

    Como en el clásico de Sergio Leone, conviene ver la película completa: lo bueno, lo malo y lo feo. Sin anestesia, sin eufemismos, y con un recordatorio histórico para no repetir el guión.

    Lo bueno: cobre alto, una cartera de inversiones que aumenta y un crudo que cede a tiempo

    Hay oxígeno externo. El Central subió su proyección del cobre a US$5,8 la libra para el 2026, empujado por la demanda de la transición energética, las nuevas tecnologías y el mayor gasto global en defensa. El catastro de grandes proyectos de la Corporación de Bienes de Capital elevó 33% la inversión prevista para el período 2026-2029, y el propio Banco subió el rango de crecimiento del PIB del 2027 a 2%-3%, y como regalo de última hora, el anuncio del acuerdo entre Estados Unidos e Irán, posterior al cierre estadístico del Informe, ya llevó al petróleo bajo los US$80, un respiro directo para nuestros términos de intercambio.

    Como decía Milton Friedman, la gran virtud del libre mercado es que “no le importa el color de las personas ni su religión; solo le importa si pueden producir algo que otros quieran comprar”. La bonanza es real. El desafío, como siempre, es no dilapidarla. Conviene, eso sí, también leer la letra chica. El IPOM no consagra ningún ajuste fiscal: al contrario, supone un gasto público 1,2 puntos del PIB mayor que en marzo, con un consumo estatal que crece más de lo previsto. La disciplina fiscal, lejos de ser un logro para celebrar, sigue siendo la tarea pendiente. Y no es un detalle contable. Sin ella, el peso del ajuste terminará recayendo sobre la tasa de interés o sobre más deuda. Contener el gasto es una condición y no un capricho, para que la inversión privada vuelva a respirar. De ahí la relevancia de que se concreten los ajustes anunciados por el Gobierno para todo su mandato.

    Lo malo: el crecimiento de este año recortado a 1%-1,75% y un consumo que se arrastra

    La sorpresa negativa del primer trimestre, los desempeños de la minería, agro, pesca y un turismo, que obligaron a bajar la proyección del PIB del 2026 desde 1,5%-2,5% a 1%-1,75%. El consumo privado se ralentiza por un empleo débil, una inflación que erosiona los ingresos reales y unas expectativas golpeadas, todo con una TPM clavada en 4,5% y sin margen evidente para recortar.

    Hayek lo advirtió hace ocho décadas: “cuanto más planifica el Estado, más difícil se vuelve planificar para el individuo”. Reformas mal calibradas o eternamente postergadas han dejado un rastro de estancamiento en toda la región. Chile no está solo en eso; pero tampoco puede darse el lujo de copiar a quienes repiten el ciclo.

    Lo feo: la inflación que repunta, las rigideces que no ceden y el costo de los malos experimentos

    La inflación, según el Central, cerraría el año algo por sobre el 4% por el shock del petróleo, aunque convergería al 3% hacia el 2027.

    Lo estructural es lo que más duele: excesiva dependencia de unos pocos recursos naturales, productividad estancada y un empleo que no despega. Schumpeter hablaba de “destrucción creativa”; lo nuestro se parece más a una “conservación improductiva”. Y aquí el recordatorio con datos duros. Entre 1990 y 2010, Chile creció a tasas promedio cercanas al 5%-6% anual, lideró con holgura a América Latina y le sacó ventaja al mundo. Redujo la pobreza de forma drástica y se ganó el título de estrella regional. En la última década, en cambio, el crecimiento promedio apenas roza el 2%, por debajo del regional y del mundial. No fue mala suerte, sino en buena medida, un deterioro autoinfligido.

    La reforma tributaria del 2014 subió la carga sin mover la aguja de la recaudación neta ni de la inversión. Los cambios al sistema político premiaron el caudillismo y la fragmentación, y dejaron en el congelador lo verdaderamente importante: la modernización del Estado y los acuerdos de largo plazo, esos que miran a la próxima generación y no a la próxima elección, a lo que se sumó la obsesión por la gratuidad universitaria que dejó huérfana a la educación preescolar y básica, justo donde se forja el capital humano. Chile pagó caro esos experimentos.

    El “milagro” que elogiaron Friedman y Hayek nunca fue magia: fueron reglas estables, apertura, equilibrio fiscal y libertad económica las que convirtieron a un país en crisis en uno de los más prósperos de la región.

    En el seminario de los 35 años de Libertad y Desarrollo, en noviembre pasado, José Luis Daza lo resumió sin vueltas: el crecimiento resuelve casi todos los problemas de Chile, pensiones, salarios, salud, y para recuperarlo no hay que inventar nada nuevo, sino volver a hacer bien lo que ya hicimos bien: estabilidad macro, incentivos a la inversión y certeza jurídica. El proyecto de Ley de Reconstrucción, con rebajas impositivas, invariabilidad tributaria, facilitación regulatoria y un crédito al empleo formal focalizado, apunta justo en esa dirección. Ojalá el Senado lo respalde con la misma amplitud con que lo hizo la Cámara: crear empleo formal de calidad no es solo buena economía, es un deber moral.

    En síntesis, el IPOM es un llamado a la cordura. Hay una ventana abierta (lo bueno), pero también límites nítidos si seguimos navegando con vientos externos y sin motores propios (lo malo y lo feo). Sin reformas de fondo y sin accountability, el 2027 será otro año del “casi”. Chile ya demostró que sabe reinventarse. Toca hacerlo de nuevo, con inteligencia, y con sentido de urgencia, para superar de una vez por todas esta dolorosa emergencia.

    *El autor de la columna es economista, director de empresas y director de Ideas Republicanas

    Más sobre:OpiniónEconomíaIPOM

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Registran tromba marina frente a Puerto Montt en medio de sistema frontal que afecta a la Región de Los Lagos

    Ucrania: cinco muertos y once heridos dejan ataques rusos en la ciudad de Zaporiyia

    Independencia y La Pintana reportan avances en ubicación de niños haitianos

    Detienen a sujeto por maltrato animal en Caracautín: tenía 19 perros y gatos con signos de desnutrición

    Irán envía delegación a Suiza para negociar con EE.UU. mientras crece tensión por estrecho de Ormuz

    Wulf precisa que niños haitianos hallados por municipios “no corresponden necesariamente” a casos del preinforme

    Lo más leído

    1.
    Una terrible hipocresía

    Una terrible hipocresía

    2.
    Los niños, los niños

    Los niños, los niños

    3.
    Marx se equivocó de Isla

    Marx se equivocó de Isla

    4.
    La izquierda en punto muerto, otra vez

    La izquierda en punto muerto, otra vez

    5.
    La FIFA de Babilonia

    La FIFA de Babilonia

    6.
    Marco Aurelio es el nuevo gerente general

    Marco Aurelio es el nuevo gerente general

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Heladas afectarán a seis regiones de la zona centro sur del país: llegarán hasta los -4°C

    Heladas afectarán a seis regiones de la zona centro sur del país: llegarán hasta los -4°C

    Dónde y a qué hora ver a Túnez vs. Japón en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Túnez vs. Japón en TV y streaming

    Tormentas eléctricas durante este sábado: revisa qué regiones abarcan

    Tormentas eléctricas durante este sábado: revisa qué regiones abarcan

    Registran tromba marina frente a Puerto Montt en medio de sistema frontal que afecta a la Región de Los Lagos
    Chile

    Registran tromba marina frente a Puerto Montt en medio de sistema frontal que afecta a la Región de Los Lagos

    Independencia y La Pintana reportan avances en ubicación de niños haitianos

    Heladas afectarán a seis regiones de la zona centro sur del país: llegarán hasta los -4°C

    Marx se equivocó de Isla
    Negocios

    Marx se equivocó de Isla

    Lo bueno, lo malo y lo feo del IPOM

    La amenaza productiva del “Súper Niño”

    Este sencillo truco puede ayudarte a aliviar el dolor de espalda al dormir, según expertos
    Tendencias

    Este sencillo truco puede ayudarte a aliviar el dolor de espalda al dormir, según expertos

    Por qué ser el hijo menor tiene más desventajas frente a los hermanos mayores, según distintos estudios

    Steven D. Shaw, experto en IA: “La rendición cognitiva por la inteligencia artificial está ocurriendo”

    Un tranquilo andar del Cacique: Colo Colo impone su jerarquía ante Recoleta en su estreno en la Copa Chile
    El Deportivo

    Un tranquilo andar del Cacique: Colo Colo impone su jerarquía ante Recoleta en su estreno en la Copa Chile

    La satisfacción en Alemania tras remontar en la agonía ante Costa de Marfil: “No nos rendimos”

    Joaquín Niemann tiene una pálida jornada y se desploma en el US Open

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Exejecutivo de la compañía FaroLatino responde a querella en su contra: “Los hechos afirmados son falsos”
    Cultura y entretención

    Exejecutivo de la compañía FaroLatino responde a querella en su contra: “Los hechos afirmados son falsos”

    Alejandra Valenzuela es designada como nueva directora del Centro Cultural La Moneda

    Muere James Burrows, cocreador de Cheers y director clave de Friends, Frasier y Will & Grace

    Ucrania: cinco muertos y once heridos dejan ataques rusos en la ciudad de Zaporiyia
    Mundo

    Ucrania: cinco muertos y once heridos dejan ataques rusos en la ciudad de Zaporiyia

    Irán envía delegación a Suiza para negociar con EE.UU. mientras crece tensión por estrecho de Ormuz

    “No habrá peajes en Ormuz”: Trump asegura libre tránsito por 60 días y amenaza con cobros si fracasa acuerdo con Irán

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”
    Paula

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago