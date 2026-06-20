Exejecutivo de la compañía FaroLatino responde a querella en su contra: “Los hechos afirmados son falsos”

Según reveló Culto este viernes 19 de junio, la empresa de distribución digital de música y entretenimiento FaroLatino -fundada en 1995 en Buenos Aires, una de las más relevantes del rubro y que se especializa en potenciar a nivel global el trabajo de artistas, sellos y creadores de contenido- está en una arremetida judicial contra uno de sus exejecutivos, Gabriel Franchi.

FaroLatino interpuso una querella criminal en el 8° Juzgado de Garantía de Santiago en contra de Franchi y de la compañía que representa, Tritono.

El motivo es descrito en el documento como delito reiterado de Administración Desleal y delitos en contra de la Propiedad Intelectual.

Cuando FaroLatino se instaló en Chile en 2021, designó a Franchi como Country manager, recayendo en él todo el liderazgo y la responsabilidad de la firma. Sin embargo, según se lee en la acción judicial que publicó este medio, el ejecutivo habría operado a favor de su empresa Tritono -en detrimento de FaroLatino- y habría suscrito contratos con distintos artistas que el documento califica de “fraudulentos”.

Los abogados de Franchi, Gonzalo Medina y Felipe Oyarzún, hicieron llegar una declaración a Culto respondiendo a los hechos que describe la querella. Por ejemplo, puntualizan que los supuestos engaños a artistas como Julius Popper, NFX y De Saloon son absolutamente “falsos”.

También dice que la acción judicial está “dentro del marco de diversos conflictos legales en los que FaroLatino está involucrado en todos los países de Sudamérica donde ha mantenido su operación, afectando en el proceso a músicos, productores y ejecutivos que alguna vez mantuvieron relación comercial con esta empresa”.

Finalmente, concluyen: “Los hechos afirmados en la querella son falsos, carecen de cualquier antecedente serio y no son sino una expresión más de las malas prácticas que caracterizan a FaroLatino, cuestión de la que nos haremos cargo con ocasión de esta infundada acción penal”.