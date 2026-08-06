Princesa Alba y Sinaka se unen en un reggaetón old school para el himno de la Teletón 2026

La Teletón 2026 ya tiene a su himno. Princesa Alba y Sinaka se reúnen en la pegajosa Súmate a lo que nos une, acompañados por niños, niñas y jóvenes del Instituto Teletón Santiago. Las dos grandes figuras de la música urbana nacional hermanados en una gesta solidaria.

Se trata de un tema energético, que reúne los universos de ambos artistas. La dirección musical estuvo a cargo de Roberto López, reputado productor musical del Festival de Viña del Mar y Teletón.

Además, el tema marca la primera colaboración entre ambos artistas. “Quizás para todo Chile en general ambos hacemos como el mismo tipo de música, pero en verdad, nada que ver ”, dice Princesa Alba, quien vuelve a la campaña tras participar en 2023 y 2025 y que acaba de ser invitada al confesionario de Rosalía durante uno de sus shows en Chile.

“Entonces fue muy loca la experiencia de poder trabajar en esta canción, porque siento que comulgamos en un lugar común que es como un pop, pero también es súper reggaetón, es algo súper bailable; él me decía ‘bueno, yo nunca había hecho algo tan tierno’, y yo le decía, yo nunca había hecho un reggaetón tan reggaetón”, sigue la artista.

Una impresión similar es la que se hizo Sinaka, uno de los nombres en ascenso en la escena urbana, que este año estuvo nominado al Pulsar por su disco El Nuevo Sonido y ha descollado con temas como SENDA BELLAKONA y el hit ALO. “Fue bacán, porque se dio un buen equilibrio. Siento que se logró que la canción quede bien, siendo que somos de estilos muy distintos”.

Princesa Alba y Sinaka

Sobre el proceso creativo, se explaya Sinaka. “Nos mandaron la canción, con mi parte que faltaba. Ahí la escuché y en verdad la propuesta estaba muy buena, porque se adaptaron mucho a mi estilo. En el beat, la producción musical. Entonces no fue tan difícil hacerlo, en verdad salió bien rápido”.

La canción también cuenta con la participación de los niños de la Unidad de Terapias Artísticas y Creativas (UTAC) del Instituto Teletón Santiago. Una experiencia que ha sido especial para Princesa Alba. “Fue muy bacán. Estaba hablando con el Seba, que es el profe del coro, y me decía que es muy bonito que nos hayamos dado el tiempo de ir a conocer al coro, de conocer las caras y las personas, en vez de conocer como solamente la institución del coro de la Teletón y que aparezca en el videoclip”.

Con respecto al proceso de elaboración, Roberto López comenta: “Este año tuvimos el desafío de renovar completamente la identidad del himno de Teletón. La misión era crear una canción con una energía mucho más juvenil, convocadora y optimista, que transmitiera esperanza. Fue un desafío importante, pero creo que lo logramos gracias a los artistas que se sumaron a este proyecto. Princesa Alba y SINAKA representan muy bien el espíritu que buscábamos: son dos de los artistas jóvenes más relevantes de la escena musical chilena y cada uno aportó su identidad”.

Luego continúa: “Llevamos cuatro años trabajando en los himnos de Teletón y siempre hemos intentado convocar a los artistas que están marcando el momento. Para ellos también fue una invitación muy especial: desde el primer momento recibimos una respuesta muy positiva y ambos se pusieron inmediatamente a disposición para trabajar, lo que terminó dándole a la canción una identidad muy única. Musicalmente quisimos recoger una tendencia que hoy está muy presente, como es el regreso del reggaetón old school. SINAKA es uno de sus principales exponentes, así que combinamos esos elementos con una base pop, logrando una mezcla muy fresca y muy representativa del sonido actual”.

Los compositores del himno son Cris Melej, Lua Lacruz, Bastián Herrera, Max Donoso y el propio Roberto López.

A lo largo de los próximos tres meses, Teletón desplegará una agenda de actividades en distintas regiones del país para convocar a la ciudadanía a participar en la campaña del 6 y 7 de noviembre, cuya meta será superar los $44.253.268.546 recaudados en 2025.

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