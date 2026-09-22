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    Política

    Chile avanza hacia un TLC con Marruecos y respalda su propuesta de autonomía para el Sahara Occidental

    El entendimiento fue suscrito en Nueva York por los cancilleres Francisco Pérez Mackenna y Nasser Bourita, en el marco de los 65 años de relaciones diplomáticas. La declaración conjunta también contempla promover iniciativas de inversión, comercio y desarrollo productivo en la zona.

    Por 
    Roberto Martínez

    Chile y Marruecos dieron este lunes un nuevo paso en su relación bilateral con la firma de los Términos de Referencia (TdR) que servirán como base para iniciar la negociación de un eventual Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países.

    El acuerdo fue suscrito por los cancilleres Francisco Pérez Mackenna y Nasser Bourita durante una reunión celebrada en Nueva York, en el marco de la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas.

    El encuentro tuvo lugar cuando ambas naciones conmemoran 65 años del establecimiento de relaciones diplomáticas, período que la declaración conjunta caracteriza por los vínculos de amistad y respeto mutuo.

    En ese tenor, los ministros abordaron además distintos aspectos de la agenda bilateral y las posibilidades de profundizar la cooperación entre Santiago y Rabat. En este aspecto, los TdR establecen el marco para avanzar hacia las conversaciones comerciales.

    Al respecto, el canciller manifestó que “este paso refleja la voluntad de Chile y Marruecos de seguir profundizando sus vínculos, al cumplirse 65 años de relaciones diplomáticas. Junto al Presidente Kast avanzamos para abrir nuevas oportunidades para ambos países”.

    Chile y Marruecos dieron un nuevo paso en su relación bilateral con la firma de los Términos de Referencia (TdR) que servirán como base para iniciar la negociación de un eventual Tratado de Libre Comercio (TLC).

    Posición sobre el Sahara Occidental

    La reunión también estuvo marcada por la posición expresada por nuestro país respecto del Sahara Occidental, territorio cuya soberanía es objeto de una prolongada disputa entre Marruecos y el Frente Polisario.

    En la declaración, la Cancillería manifestó que “apoya la soberanía del Reino de Marruecos sobre la totalidad de su territorio, incluida la región del Sahara Occidental” y consideró la propuesta de autonomía presentada por Rabat en 2007 como “la solución política justa, duradera y mutuamente aceptable”, en referencia al marco de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

    El gobierno chileno también declaró su respaldo a la resolución 2797 del Consejo de Seguridad, aprobada el 31 de octubre de 2025, que prorrogó el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental (MINURSO) hasta el 31 de octubre de 2026 y llamó a avanzar hacia una solución política de la controversia.

    El texto del Consejo de Seguridad recoge, además, el apoyo expresado por distintos Estados miembros a la propuesta de autonomía marroquí como base para una eventual solución.

    En línea con esa posición, el gobierno del Presidente Kast manifestó que “Chile decide reflejar su apoyo a nivel bilateral y promoverá oportunidades de cooperación económica y comercial en la región del Sahara marroquí, para fortalecer los vínculos de inversión, comercio y desarrollo productivo”.

    Finalmente, en la declaración conjunta, ambos cancilleres abordaron los focos de tensión y conflicto que afectan la estabilidad internacional y expresaron su expectativa de que puedan concluir para permitir que los países continúen concentrados en crecimiento, desarrollo y prosperidad dentro de un escenario de paz y seguridad.

    Más sobre:CancilleríaMarruecosTLCSahara OccidentalTratado de Libre ComercioFrancisco Pérez MackennaNasser BouritaPolítica

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