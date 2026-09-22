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    Paulina Vodanovic y fallida candidatura de Bachelet a la ONU: “El resultado es producto de que el Estado de Chile le quita el apoyo”

    La presidenta del Partido Socialista (PS) apuntó al gobierno luego de que la exmandataria se retirara de la carrera por la Secretaría General de Naciones Unidas. "Una candidatura sin el apoyo de su país, por supuesto que es cuesta arriba", dijo. Sobre la decisión del entonces presidente Gabriel Boric de impulsar la postulación sin socializarlo con el entonces presidente electo, José Antonio Kast, reconoció que "pueden hacerse siempre las cosas mejor".

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel
    21-09-2026 PAULINA VODANOVIC FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    Cercana a la expresidenta Michelle Bachelet, la senadora y timonel del Partido Socialista -donde milita la exmandataria-, Paulina Vodanovic, fue incluso presidenta del directorio de la fundación de la exjefa de Estado, Horizonte Ciudadano.

    En ese contexto analizó, en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción -entrevistada por la editora general, Gloria Faúndez, y el conductor Rodrigo Álvarez-, la decisión de Bachelet de bajar su candidatura a la Secretaría General de la ONU luego de que votaciones informales (straw polls) mostraran escasas posibilidades de éxito.

    Usted conoce a la expresidenta. ¿La sorprendió que se retirara?

    Creo que es una decisión que era previsible, atendido el estado de las cosas. Celebro que la presidenta haya perseverado en esta candidatura con, además, una fuerza y un coraje de recorrer el mundo entero (...). Lo que ha hecho la presidenta Bachelet es sostener nuestras banderas, las del progresismo, del multilateralismo, de la defensa de los derechos humanos y del feminismo, porque se logra instalar que la próxima secretaria general de Naciones Unidas sea una mujer (...). También sé que es una persona que se sobrepone y, como dijo, va a seguir trabajando por estas causas desde otros lugares. Por lo tanto, hay Bachelet para rato.

    ¿Fue un error del presidente Boric no consultar con el entonces presidente electo la inscripción de la candidatura?

    Recuerdo dos ocasiones en que el presidente Kast habló con la presidenta Bachelet. Entonces, si ya era presidente electo, ¿por qué no toma una postura y no se la comunica? No es sincero.

    Pero antes. La candidatura fue inscrita el 2 de febrero, con el apoyo de México y Brasil, y el presidente electo nunca supo.

    Pueden hacerse siempre las cosas mejor, pero aquí la derecha y el Presidente Kast... ellos hablan del ‘onunismo’, para que hablemos las cosas como son. Al Presidente Kast no le gusta la ONU y hablan del ‘onunismo’ como si fuera un virus. Entonces, cuando la ONU está pasando por los momentos más duros de su historia, una institución que fue creada para prevenir los conflictos bélicos, para buscar la solución pacífica de controversia, y hay gobiernos de ultraderecha a lo largo del mundo que ven en esto una amenaza. De eso es lo que estamos hablando, más allá de Bachelet o no.

    Lo que plantea el gobierno es que la candidatura no iba a reunir los votos necesarios. A la luz de los hechos, ¿no es un análisis que parece correcto?

    Decir ‘no, es que no iba a reunir los votos’, es porque no hubo un ánimo del gobierno de Chile de apoyar esa candidatura, que tenía el apoyo de dos estados, no era una candidatura en solitario.

    Hubo tres straw polls que demostraban que no estaba el apoyo...

    Una candidatura sin el apoyo de su país, por supuesto que es cuesta arriba y nunca nadie lo desconoció, lo dijo la propia presidenta, lo dijimos todos. Pero el resultado también es producto de aquello, de que en su país, el Estado de Chile, le quita el apoyo. Es una lástima que la primera secretaria general de la ONU no sea chilena y pudo haberlo sido.

    Más sobre:Desde la RedacciónPaulina VodanovicMichelle BacheletBacheletONUNaciones Unidas

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