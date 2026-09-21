El norte de Chile lidera alzas en venta de viviendas en el primer semestre: sube 24%

La venta de viviendas en el país en el primer semestre crecieron un 7,4%, alcanzando más de 21 mil unidades comercializadas entre enero y junio de este 2026, casi 1.500 más que en el mismo periodo del 2025. Esto, de acuerdo a las cifras de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), que apuntan a un crecimiento de casi 5% en la venta de departamentos y de un 21% en casas.

Al hacer un zoom en las zonas del país, se observa que si bien la zona norte es donde se concentra el menor nivel de ventas de viviendas nuevas, en lo que va del año es donde más han crecido. Esta zona del país mantuvo un alza de 24% en el primer semestre, mientras que el centro y el sur sólo un 5% y un 6% respectivamente.

En la zona norte se comercializaron un total de 2.350 viviendas en la primera mitad del año, de las cuales 1.807 corresponden a departamentos. Este segmento en particular avanzó un 26% entre enero y junio. Por su parte, se compraron 543 casas, con un incremento de 19%.

Los datos de Portal Inmobiliario (o Mercado Libre Inmuebles) coinciden con un alza en la demanda. “Si se compara el primer semestre de 2025 con el mismo período de 2026, los contactos a publicaciones de venta en el Norte crecieron 33,7%; porcentaje superior al del centro (+26,1%), sur (+23,9%) y RM (+16,2%)” explicó el gerente senior de la firma, Nicolás Palma.

“El salto es más fuerte se vio reflejado en en vivienda usada (+54,3%); mientras que en vivienda nueva el alza fue de 13,7%, similar al resto del país”, añadió.

El gerente de estudios y políticas públicas de la CChC, Nicolás León aclara que “la macrozona norte no está atravesando un momento particularmente favorable, sino que la base de comparación del año pasado fue muy baja: las ventas de entonces fueron tan débiles que el efecto reactivador del subsidio a la tasa implementado en la segunda mitad de 2025 se tradujo en variaciones porcentuales elevadas”.

“Fue precisamente la política de impulso para viviendas de hasta 4.000 UF la que redujo los requerimientos de pie y dividendo, acercando a las familias a la posibilidad de comprar y generando un impulso relevante en las ventas de esta zona”, explicó León.

Para medir qué tan demandada que está la oferta existente, Portal Inmobiliario mide los contactos generados por cada unidad de stock disponible, como un indicador de qué tan disputada está la oferta existente.

“Bajo esa medida, el norte es la zona donde más rápido crece la intensidad de la demanda relativa a la oferta (+22,5% entre el primer semestre de 2025 y el mismo período de 2026), por sobre Centro (+20,1%), RM (+17,9%) y Sur (+11,4%)”.

“El salto más marcado ocurre específicamente en casas usadas del norte, donde ese indicador subió +72,5%. Es decir, cada casa usada publicada recibe un mayor interés que hace un año. En cambio, en los proyectos nuevos, el indicador se mantiene plano o incluso retrocede levemente en Norte y RM, lo que se explica porque la oferta de proyectos creció casi tan rápido como los contactos, no porque haya menos interés”, declaró Palma.

Stock y velocidad de venta

La oferta de viviendas al cierre de junio llegó a 99.613 a nivel nacional, lo que corresponde a un decrecimiento de 9% versus el mismo mes del año pasado, con una merma de 10% en departamentos (88.273 unidades) y de 6% en casas (11.340 unidades).

El stock particularmente en la zona norte decreció un 6%, con una merma importante en casas, un segmento que bajó un 24% en el 2026. Para departamentos, la disminución fue de apenas 3%. La caída del stock en el centro fue de 7% y en el sur de 1%.

“En la macrozona norte, el stock de viviendas se mantiene aún por sobre los niveles previos a la crisis, lo que implica que, pese al fuerte repunte de las ventas durante el último año, todavía se requiere un aumento adicional para absorber ese stock acumulado. En este sentido, esperamos que la implementación del subsidio a la tasa para viviendas de hasta 6.000 UF, junto con la exención transitoria del IVA, contribuyan a dar el impulso adicional que las ventas necesitan para devolver el equilibrio a este mercado”, explica Nicolás León.

Con esto, la velocidad de venta en la zona norte promedia en el 2025 34 meses para agotar stock, manteniéndose en el mismo nivel que en el 2025. Este es el nivel más alto en el país, puesto que en el centro el promedio es de 31 meses y en el sur 19 meses.