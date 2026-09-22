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    Nacional

    Hombre llega herido a bala y pidiendo auxilio a estación de servicio en Renca: falleció por sus lesiones

    La víctima de 41 años fue trasladada hasta el Hospital Félix Bulnes donde se confirmó su deceso.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Imagen referencial, de archivo SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Un hombre de 41 años murió este lunes, luego de llegar pidiendo auxilio con una herida a bala a la altura del tórax, hasta una estación de servicio de la comuna de Renca, en la​ zona norte de la Región Metropolitana.

    De acuerdo con la información preliminar, personal de Carabineros tomó conocimiento del hecho alrededor de las 19.50 horas a través de un llamado a la Central de Comunicaciones, que alertaba que hasta el lugar de Américo Vespucio con camino Lo Boza, llegó un individuo gravemente herido.

    El sujeto identificado con las iniciales O.J.H.R. mantenía antecedentes policiales y arribó al lugar a bordo de un taxi, donde se movilizaba junto a una mujer y el conductor del móvil.

    A raíz de lo anterior, fue trasladado hasta el Hospital Félix Bulnes, donde confirmaron su fallecimiento producto de la lesión.

    Las autoridades trabajan en esclarecer la dinámica del hecho. Paralelamente, desde el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, se trasladaron hasta la comuna de Pudahuel, donde se habría producido la violenta agresión contra el hombre.

    El organismo señaló que trabajará con el OS-9 y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros para investigar el hecho.

    El fiscal ECOH, Marcelo Leiva, entregó mayores detalles del crimen y señaló que “la víctima se desplazaba en un vehículo, fue interceptado por otro vehículo y con un impacto balístico resultó la víctima en su cuerpo. Y eso le provocó la muerte”.

    De igual forma, el persecutor, aunque destacó que aún la dinámica es parte de la investigación, señaló que la víctima se encontraba como pasajero en el taxi.

    Asimismo, no se descartó que la víctima portara dinero en su poder al momento del ataque.

    Respecto al sitio del suceso en Pudahuel, se señaló que corresponde a un sitio eriazo, por lo que se dificultaría el hallazgo de cámaras de seguridad. Sin embargo, la policía uniformada trabaja en conseguir imágenes de inmuebles que se encuentren alrededor.

    De momento, se está tomando declaración a los testigos del hecho, entre ellos, el conductor del vehículo de transporte de pasajeros.

    Más sobre:PolicialRencaCarabinerosServicentro

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