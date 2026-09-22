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    Política

    “Espacio de subordinación y de sometimiento”: timoneles opositores que acompañan a Kast en EE.UU. critican asistencia a Escudo de las Américas

    Diputados Raúl Soto y Álvaro Ortiz, integrantes de la comitiva presidencial en Nueva York, también reprocharon al Mandatario por la decisión de no respaldar a Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU y pidieron una señal de autocrítica por parte del gobierno.

    Por 
    Roberto Martínez
     
    Rocío Latorre
    Diputados Álvaro Ortiz (DC) y Raúl Soto (PPD)

    La agenda internacional del Presidente José Antonio Kast en Nueva York sumó este lunes un punto de fricción con timoneles de partidos de oposición que lo acompañan en su gira por la ciudad estadounidense, en el marco de la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas.

    Esto, luego de que el mandatario confirmara su participación en la reunión del Escudo de las Américas, convocada por Donald Trump.

    La instancia busca abordar mecanismos de coordinación entre países en materias de seguridad y combate al narcotráfico, el crimen organizado y el narcoterrorismo, pero también ha sido flanco de críticas por el componente ideológico del encuentro.

    Al respecto, los presidentes del PPD y la DC, Raúl Soto y Álvaro Ortiz, cuestionaron la decisión y también pusieron nuevamente sobre la mesa otro episodio que ha tensionado la relación con La Moneda: el retiro del respaldo chileno a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.

    Punto de prensa de Kast en Nueva York.

    “Un espacio de subordinación y de sometimiento”

    En el primer aspecto, Raúl Soto manifestó reparos respecto de la naturaleza de la convocatoria y cuestionó que Chile participe antes de conocer con mayor precisión sus alcances.

    Yo veo poca convicción del gobierno. Más bien creo que hay presiones por parte de Estados Unidos para que Chile se sume”, planteó.

    El presidente del PPD fue más allá y calificó la instancia como “un espacio de subordinación y de sometimiento” que, a su juicio, podría comprometer la autonomía del país.

    “Creo que Chile hoy día debe reafirmar su propia autonomía, sus propias posiciones, tanto en materia de política exterior como también en materia geopolítica. Defender los intereses de Chile y de los chilenos sin necesariamente someterse a los intereses que están tratando de imponer otras superpotencias”, añadió.

    En esa línea, consideró que la asistencia constituye “un paso innecesario”, especialmente considerando las dudas existentes respecto del mecanismo. Según su planteamiento, Chile debió observar primero las propuestas que surjan de la reunión antes de adoptar una definición definitiva.

    Puede significar un paso en falso para nuestro país, y yo llamaría ahí a la prudencia a evaluarlo”, expresó.

    Raúl Soto (PPD) DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    “No es oportuno”

    Una posición similar expresó el presidente de la DC, Álvaro Ortiz, quien también acompañó a Kast durante su viaje a Estados Unidos. Consultado por la participación del Mandatario en el Escudo de las Américas, respondió que “no es oportuno”.

    El diputado describió la actividad como “netamente política, ideológica” y la contrastó con el carácter de la visita presidencial a Nueva York.

    Esta es una visita de Estado. De hecho, también a eso obedece nuestra presencia hoy acá”, manifestó.

    Para el líder de la Falange, la decisión de concurrir al encuentro debe ser considerada además en conjunto con otras determinaciones adoptadas por La Moneda en materia de política exterior. Entre ellas, situó la decisión de no respaldar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas.

    Creo que fue un error tal como se cometió en una decisión política el retirar el apoyo a la expresidenta Michelle Bachelet para ser la secretaria general de la ONU”, expresó, calificando la determinación como “una actitud pequeña” y “muy poco inteligente”, y argumentó que, a su juicio, no habría existido una estrategia suficiente para evaluar las consecuencias de retirar el respaldo chileno.

    Simplemente fue una decisión política”, afirmó Ortiz, quien añadió que el país pudo haber perdido la posibilidad de que, por primera vez, una chilena encabezara la Secretaría General de Naciones Unidas.

    Álvaro Ortiz (DC)

    Piden mayor autocrítica a Kast

    El tema de la candidatura de Bachelet también fue abordado por Soto, quien previamente había planteado la necesidad de que Kast realizara una autocrítica respecto de la posición adoptada por su administración.

    El dirigente PPD mantuvo esa exigencia pese a las declaraciones efectuadas este lunes por el Mandatario, quien reiteró que su gobierno no respaldará a otro postulante para dirigir Naciones Unidas.

    Yo sigo echando de menos un mea culpa, una autocrítica más explícita de parte del Presidente Kast”, manifestó Soto.

    Eso sí, el diputado matizó que la decisión de La Moneda no necesariamente habría sido determinante en la decisión de Bachelet de retirar su candidatura. “Esto es multicausal y habrá que analizarlo en su momento”, precisó.

    A su juicio, el hecho de que el gobierno no respaldara a la expresidenta “sin duda alguna influyó en las dificultades, sobre todo en el comienzo de su candidatura”, además de proyectar hacia el exterior que el Presidente de Chile no estaba apoyando a una candidata de su propio país.

    Creo que ahí faltó una decisión y una estatura de Estado”, expresó Soto, quien sostuvo que Kast estaría adoptando una posición “más autocrítica”, aunque consideró necesario que esa postura sea explicitada.

    También valoró la posibilidad de un encuentro entre el Mandatario y Bachelet. Según relató, Kast les transmitió que ha conversado con la exjefa de Estado y que eventualmente sostendría una reunión con ella.

    José Antonio Kast y Michelle Bachelet

    Ortiz, por su parte, planteó que la situación todavía podría dar paso a un nuevo respaldo del Estado chileno a Bachelet o a otra figura nacional que busque asumir una responsabilidad internacional.

    “Como el daño ya está hecho, espero, no sé cuándo, que eso se pueda revertir en otro apoyo a personas como Michelle Bachelet, sea ella u otra persona”, indicó.

    El presidente de la DC insistió en que las diferencias políticas no deberían determinar el respaldo estatal a postulaciones internacionales.

    “Por el solo hecho de pensar políticamente distinto no debe ser una razón para vetar, para quitar apoyos a personas que quieren representar a nuestro país en tan importantes cargos”, planteó.

    Más sobre:Escudo de las AméricasPresidente KastRaúl SotoÁlvaro OrtizPPDDCEE.UU.Michelle BacheletONUPolítica

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