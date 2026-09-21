Condenan a 13 años de cárcel a sujeto que lanzó ladrillo en la cabeza a carabinero durante Fiestas Patrias 2025

El Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó este lunes a 13 años de presidio efectivo a Lucas Alberto Poblete Viera por el delito de homicidio frustrado contra un funcionario de Carabineros, ocurrido durante la celebración de Fiestas Patrias en Las Condes durante 2025.

Según los antecedentes conocidos durante la investigación por parte del Ministerio Público, el hecho se produjo el pasado 18 de septiembre de 2025 en la intersección de las calles Sierra Nevada con León Negro.

En aquella circunstancia la víctima del ataque, el sargento segundo Gabriel Hernández se acercó al imputado, que estaba a torso desnudo, para realizar un control de identidad.

Tras rechazar la solicitud, se generó un ambiente de descontrol que terminó ocasionando un altercado entre los funcionarios policiales y los presentes. Mientras los individuos agredieron a los funcionarios policiales con golpes, el sargento Hernández respondió con el uso de spray de pimienta.

La situación siguió escalando mientras los funcionarios buscaban detener a otro individuo que había proferido amenazas con un cuchillo. En ese momento, en que además Carabineros habría hecho uso de una granada de mano lacrimógena para dispersar a la multitud, es que ocurrió el ataque por parte de Poblete.

Según el relato realizado ante el tribunal, “el cabo primero Claudio Zapata Piña observó que el acusado Lucas Poblete Viera sale del domicilio (…) y se ubica bajo el marco de la puerta de la reja, alzando su brazo, lanzando con fuerza y sin vacilación un elemento contundente ladrillo o pedazo de cemento con forma de ladrillo de color gris, en dirección al sargento Hernández , golpeándolo en su cabeza, con ánimo de matarlo, lo que provocó que cayera al suelo, con pérdida de conciencia y abundante sangrado, siendo trasladado de inmediato a un centro asistencial de urgencia”.

Mientras ocurría este hecho, el cabo Zapata utilizó su arma de servicio en legítima defensa contra Poblete, al que hirió en una de sus piernas.

Con todos estos antecedentes, finalmente el ya mencionado tribunal determinó en un fallo unánime condenar a 13 años de cárcel a Poblete. La decisión fue adoptada con la prevención del magistrado Carlos Escobar, quien estuvo por reconocer al acusado la atenuante del artículo 11 N°9 del Código Penal por colaborar con la investigación.