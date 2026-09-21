SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Condenan a 13 años de cárcel a sujeto que lanzó ladrillo en la cabeza a carabinero durante Fiestas Patrias 2025

    El hecho ocurrió el pasado 18 de septiembre de 2025 luego que el sujeto se negara inicialmente a pasar por un control de identidad, en una situación que derivó en una discusión entre los funcionarios policiales y otros presentes y que terminó con el funcionario policial con lesiones graves.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Imagen referencial DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó este lunes a 13 años de presidio efectivo a Lucas Alberto Poblete Viera por el delito de homicidio frustrado contra un funcionario de Carabineros, ocurrido durante la celebración de Fiestas Patrias en Las Condes durante 2025.

    Según los antecedentes conocidos durante la investigación por parte del Ministerio Público, el hecho se produjo el pasado 18 de septiembre de 2025 en la intersección de las calles Sierra Nevada con León Negro.

    En aquella circunstancia la víctima del ataque, el sargento segundo Gabriel Hernández se acercó al imputado, que estaba a torso desnudo, para realizar un control de identidad.

    Tras rechazar la solicitud, se generó un ambiente de descontrol que terminó ocasionando un altercado entre los funcionarios policiales y los presentes. Mientras los individuos agredieron a los funcionarios policiales con golpes, el sargento Hernández respondió con el uso de spray de pimienta.

    La situación siguió escalando mientras los funcionarios buscaban detener a otro individuo que había proferido amenazas con un cuchillo. En ese momento, en que además Carabineros habría hecho uso de una granada de mano lacrimógena para dispersar a la multitud, es que ocurrió el ataque por parte de Poblete.

    Según el relato realizado ante el tribunal, “el cabo primero Claudio Zapata Piña observó que el acusado Lucas Poblete Viera sale del domicilio (…) y se ubica bajo el marco de la puerta de la reja, alzando su brazo, lanzando con fuerza y sin vacilación un elemento contundente ladrillo o pedazo de cemento con forma de ladrillo de color gris, en dirección al sargento Hernández, golpeándolo en su cabeza, con ánimo de matarlo, lo que provocó que cayera al suelo, con pérdida de conciencia y abundante sangrado, siendo trasladado de inmediato a un centro asistencial de urgencia”.

    Mientras ocurría este hecho, el cabo Zapata utilizó su arma de servicio en legítima defensa contra Poblete, al que hirió en una de sus piernas.

    Con todos estos antecedentes, finalmente el ya mencionado tribunal determinó en un fallo unánime condenar a 13 años de cárcel a Poblete. La decisión fue adoptada con la prevención del magistrado Carlos Escobar, quien estuvo por reconocer al acusado la atenuante del artículo 11 N°9 del Código Penal por colaborar con la investigación.

    Más sobre:PolicialLas CondesFiestas PatriasCarabinerosLadrillo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Desde “Operación Cóndor 2.0″ a “no está en juego la soberanía”: parlamentarios reaccionan a adhesión de Kast al Escudo de Las Américas

    Katherine Martorell: “Hay que piñerizar en muchas cosas el gobierno de Kast”

    Acribillan a disparos en Lo Espejo a sujeto que era investigado por amenazas contra la alcaldesa Javiera Reyes

    Oposición focaliza críticas por alto desempleo en el ministro Rau y oficialismo culpa al gobierno de Boric

    Agenda de seguridad del gobierno sufre su primer fracaso y desata recriminaciones en el oficialismo

    Silber es formalizado en la trama bielorrusa y evita la prisión preventiva tras acuerdo con la Fiscalía y querellantes

    Lo más leído

    1.
    Se entrega banquetera de Viña del Mar que permanecía prófuga tras ser formalizada por estafar a novios

    Se entrega banquetera de Viña del Mar que permanecía prófuga tras ser formalizada por estafar a novios

    2.
    La otra rebelión en las notarías: funcionarios de Rancagua se oponen a obligación legal de transparentar sus sueldos

    La otra rebelión en las notarías: funcionarios de Rancagua se oponen a obligación legal de transparentar sus sueldos

    3.
    Kast aclara que adhesión al Escudo de Las Américas no constituye un tratado y descarta que permita intervenciones militares de EE.UU. en Chile

    Kast aclara que adhesión al Escudo de Las Américas no constituye un tratado y descarta que permita intervenciones militares de EE.UU. en Chile

    4.
    Fran Maira consigue autorización para viajar a EE.UU. previa fianza de dos millones de pesos

    Fran Maira consigue autorización para viajar a EE.UU. previa fianza de dos millones de pesos

    5.
    ISP advierte por venta de inyectables ilegales para bajar de peso y reporta alza de reacciones adversas

    ISP advierte por venta de inyectables ilegales para bajar de peso y reporta alza de reacciones adversas

    6.
    Silber es formalizado en la trama bielorrusa y evita la prisión preventiva tras acuerdo con la Fiscalía y querellantes

    Silber es formalizado en la trama bielorrusa y evita la prisión preventiva tras acuerdo con la Fiscalía y querellantes

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se esperan más de 200 mm: las regiones afectadas por el “río atmosférico extremo” que llega a Chile

    Se esperan más de 200 mm: las regiones afectadas por el “río atmosférico extremo” que llega a Chile

    Por qué los padres en China prefieren relojes inteligentes antes que celulares para sus hijos

    Por qué los padres en China prefieren relojes inteligentes antes que celulares para sus hijos

    Así se mueven los santiaguinos en bicicleta: cuánto duran sus viajes y cuáles son sus horarios favoritos

    Así se mueven los santiaguinos en bicicleta: cuánto duran sus viajes y cuáles son sus horarios favoritos

    Soy publicista y esto es lo que está detrás de la polémica campaña de Sydney Sweeney

    Soy publicista y esto es lo que está detrás de la polémica campaña de Sydney Sweeney

    Servicios

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Cómo acceder a un convenio de la TGR para personas deudoras del Préstamo Solidario

    Cómo acceder a un convenio de la TGR para personas deudoras del Préstamo Solidario

    Bono de $30 mil por hijo: revisa si te corresponde el pago con el RUT

    Bono de $30 mil por hijo: revisa si te corresponde el pago con el RUT

    Desde “Operación Cóndor 2.0″ a “no está en juego la soberanía”: parlamentarios reaccionan a adhesión de Kast al Escudo de Las Américas
    Chile

    Desde “Operación Cóndor 2.0″ a “no está en juego la soberanía”: parlamentarios reaccionan a adhesión de Kast al Escudo de Las Américas

    Katherine Martorell: “Hay que piñerizar en muchas cosas el gobierno de Kast”

    Acribillan a disparos en Lo Espejo a sujeto que era investigado por amenazas contra la alcaldesa Javiera Reyes

    Oposición focaliza críticas por alto desempleo en el ministro Rau y oficialismo culpa al gobierno de Boric
    Negocios

    Oposición focaliza críticas por alto desempleo en el ministro Rau y oficialismo culpa al gobierno de Boric

    MK4: Quiroz dice que Fonavi no elevará precios de viviendas y la CMF afirma que personas deben responder si no cuidan adecuadamente sus claves

    Crisis laboral: crece presión política y técnica para que gobierno impulse un plan de subsidios para reimpulsar el empleo

    Así se mueven los santiaguinos en bicicleta: cuánto duran sus viajes y cuáles son sus horarios favoritos
    Tendencias

    Así se mueven los santiaguinos en bicicleta: cuánto duran sus viajes y cuáles son sus horarios favoritos

    Confirman qué provocó la muerte de la actriz Hayden Panettiere

    Apple inaugura Apple Music Hall en Londres: un recinto para conciertos con sonido espacial y transmisiones en vivo

    Castro, Colilef y Musalem suman tres platas y el Team Chile supera las 100 medallas en los Juegos Suramericanos
    El Deportivo

    Castro, Colilef y Musalem suman tres platas y el Team Chile supera las 100 medallas en los Juegos Suramericanos

    En vivo: Colo Colo visita a Audax Italiano por la ida de los octavos de final de la Copa Chile

    A un paso del récord: Martina Weil arrasa en su serie y avanza a la final de los 400 metros en los Juegos Suramericanos

    Operación primavera: cómo pedirle a la IA que te ayude a organizar el cambio de estación
    Tecnología

    Operación primavera: cómo pedirle a la IA que te ayude a organizar el cambio de estación

    Climatización con inteligencia artificial: cómo adaptar la temperatura del hogar a cada rutina

    Por qué los padres en China prefieren relojes inteligentes antes que celulares para sus hijos

    Gladys González: “Situar a la vejez y la enfermedad como ejercicio de escritura es una forma de resistencia emotiva”
    Cultura y entretención

    Gladys González: “Situar a la vejez y la enfermedad como ejercicio de escritura es una forma de resistencia emotiva”

    Festival Neutral y las claves de su regreso tras ocho años: “La escena independiente nacional está súper prendida”

    Concierto de Ronnie Wood en Chile se mueve al Teatro Caupolicán

    Asamblea General de la ONU: Desde la advertencia de Trump de “aniquilar” a Irán a los llamados de Macron y Lula a respetar la soberanía
    Mundo

    Asamblea General de la ONU: Desde la advertencia de Trump de “aniquilar” a Irán a los llamados de Macron y Lula a respetar la soberanía

    Forbidden Stories: La investigación sobre la red mundial tejida por EE.UU. para organizar expulsiones masivas

    Trump afirma que ha mantenido una reunión “muy buena” con la delegación iraní en Nueva York

    Hablemos de amor: lo que escondía la foto de mi abuela Mercedes
    Paula

    Hablemos de amor: lo que escondía la foto de mi abuela Mercedes

    IA con mirada de mujer

    50 Genias del Año abre sus postulaciones: ¿a quién reconocerías?