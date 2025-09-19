Carabinero es atacado en la cabeza con un ladrillo durante fiscalización en Las Condes y hiere a sujeto con arma de servicio

Un carabinero resultó herido de gravedad la tarde de este jueves, luego de ser atacado con un ladrillo en su cabeza, durante una fiscalización en la comuna de Las Condes, y respondió al ataque con su arma de servicio.

De acuerdo a la información preliminar, el hecho se suscitó durante la revisión de un grupo de personas que consumía alcohol en la vía pública, en una plaza en las cercanías del Parque Padre Hurtado.

El policía herido corresponde a un sargento segundo, que presta servicios en la 73° comisaría temporal de Parque Padre Hurtado con motivo de las Fiestas Patrias.

El funcionario al momento del ataque era acompañado por un cabo primero, junto a quien solicitaron la cédula de identidad al sujeto que ingería alcohol, pero este se negó al procedimiento e hizo ingreso a su domicilio, desde donde lanzó el objeto contundente, que alcanzó al policía.

En ese momento el otro funcionario hizo uso de su arma de servicio en contra del atacante, quien resultó herido en una de sus piernas.

Sin embargo, otros individuos presentes en el sector ayudaron a su escape, por lo que se mantiene un procedimiento en desarrollo.

Tras la agresión, el funcionario herido fue trasladado al Sapu Dr. Aníbal Ariztía para su estabilización y posteriormente al Hospital Dipreca de Las Condes.