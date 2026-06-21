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    Ataque armado frente a centro juvenil en La Florida deja un muerto y un adolescente herido

    El hecho ocurrió en las afueras del Centro Juvenil Don Bosco cuando un grupo de menores de edad se encontraban al interior del recinto. La víctima fatal alcanzó a ingresar al establecimiento buscando refugio, pero murió a causa de las lesiones.

    Por 
    Roberto Martínez
    Foto: Aton

    Un grave hecho de violencia se registró durante la tarde de este sábado en la comuna de La Florida, Región Metropolitana, luego de que un ataque armado ocurrido en las inmediaciones del Centro Juvenil Don Bosco terminara con una persona fallecida y un adolescente herido.

    El incidente generó especial preocupación debido a que, al momento de los disparos, un grupo de menores de edad habrían estado participando en actividades comunitarias al interior del recinto emplazado en las inmediaciones de calle San Francisco.

    Según información preliminar, el crimen se produjo cuando individuos llegaron hasta el sector motivados por una presunta oferta de venta de una retroexcavadora, según consignó 24H.

    Mientras realizaban consultas relacionadas con esa supuesta transacción, un segundo grupo integrado arribó al lugar, originándose una situación aún poco clara que rápidamente habría escalado hacia una confrontación.

    En medio de la discusión, los involucrados habrían efectuado múltiples disparos en plena vía pública.

    Durante el ataque, uno de los afectados intentó escapar de la balacera ingresando al centro juvenil en busca de protección. Sin embargo, la víctima ya había recibido impactos a bala y terminó falleciendo al interior de las dependencias del establecimiento.

    El tiroteo también dejó a un adolescente lesionado, quien fue alcanzado por los disparos durante el incidente.

    De acuerdo con la información preliminar, el menor herido no formaba parte de la comunidad vinculada al centro juvenil.

    Tras la balacera, equipos especializados concurrieron al lugar para realizar los peritajes investigativas y levantar evidencia que permita esclarecer la dinámica de los hechos y la identidad de los responsables.

    Hasta el momento no se registran personas detenidas, y desde Carabineros declinaron referirse al hecho, precisando que el Ministerio Público está desarrollando diligencias en el sitio del suceso.

    Más sobre:BalaceraAtaque armadoLa FloridaPolicialCentro Juvenil Don BoscoFiscalíaNacional

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