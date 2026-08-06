Esta semana termina la postulación al Subsidio de Arriendo 2026: ¿Cuáles son los montos y requisitos para acceder? Foto referencial de archivo

Hasta el viernes 7 de agosto se encontrará habilitado el plazo para postular al Subsidio de Arriendo 2026, a través del llamado regular de este año.

El proceso se realiza en línea, a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mediante el sitio web minvu.cl.

Sin embargo, quienes opten por acercarse de forma presencial pueden acudir a las oficinas del Serviu para completar el trámite.

Cabe recordar que el programa recibe postulaciones como grupo familiar, o de forma individual para personas mayores de 60 años, donde también se solicita cumplir con:

Contar con cédula de identidad vigente.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y no superar el 70% de calificación socioeconómica.

Contar con ahorro mínimo de 4 UF ($163.000 aprox.) en una cuenta de ahorro para la vivienda.

Contar con un ingreso familiar de entre 7 UF ($285.000 aprox.) y 25 UF ($1.021.000).

Cómo funciona el Subsidio de Arriendo

El Subsidio de Arriendo facilita hasta 170 UF ($6.942.000 aprox.), que se entregan de forma mensual con un tope de 4,2 UF ($171.000 aprox.) para destinar a este gasto.

Sin embargo, en las regiones Metropolitana, Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Aysén y Magallanes cuentan con tope de 4,9 UF ($200.000 aprox.) mensual.

También cabe considerar que subsidio se puede emplear en un arriendo que no supere las 11 UF ($449.000 aprox.) o 13 UF ($530.900 aprox.) en las regiones mencionadas anteriormente.