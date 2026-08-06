Esta semana termina la postulación al Subsidio de Arriendo 2026: ¿Cuáles son los montos y requisitos para acceder?
La etapa corresponde al llamado regular de 2026 y recibe postulaciones como grupo familiar o de forma individual, para mayores de 60 años.
Hasta el viernes 7 de agosto se encontrará habilitado el plazo para postular al Subsidio de Arriendo 2026, a través del llamado regular de este año.
El proceso se realiza en línea, a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mediante el sitio web minvu.cl.
Sin embargo, quienes opten por acercarse de forma presencial pueden acudir a las oficinas del Serviu para completar el trámite.
Cabe recordar que el programa recibe postulaciones como grupo familiar, o de forma individual para personas mayores de 60 años, donde también se solicita cumplir con:
- Contar con cédula de identidad vigente.
- Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y no superar el 70% de calificación socioeconómica.
- Contar con ahorro mínimo de 4 UF ($163.000 aprox.) en una cuenta de ahorro para la vivienda.
- Contar con un ingreso familiar de entre 7 UF ($285.000 aprox.) y 25 UF ($1.021.000).
Cómo funciona el Subsidio de Arriendo
El Subsidio de Arriendo facilita hasta 170 UF ($6.942.000 aprox.), que se entregan de forma mensual con un tope de 4,2 UF ($171.000 aprox.) para destinar a este gasto.
Sin embargo, en las regiones Metropolitana, Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Aysén y Magallanes cuentan con tope de 4,9 UF ($200.000 aprox.) mensual.
También cabe considerar que subsidio se puede emplear en un arriendo que no supere las 11 UF ($449.000 aprox.) o 13 UF ($530.900 aprox.) en las regiones mencionadas anteriormente.
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