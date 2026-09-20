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    El Betis deja escapar el triunfo ante el Deportivo de La Coruña y la opción de ser escolta en solitario en LaLiga

    El equipo del Ingeniero empató 1-1 en su visita en Riazor. Ganaba hasta el minuto 81, pero el local consiguió una merecida paridad. Los verdiblancos igualaron la línea del Atlético de Madrid y se ubicaron a cinco puntos del líder Barcelona.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    El Betis dejó escapar el triunfo ante el Deportivo A Coruña. Foto: @RealBetis (X).

    El Betis dejó escapar una importante victoria en LaLiga. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini igualó 1-1 con Deportivo de La Coruña y desaprovechó la opción de ser el único escolta del Barcelona, el líder del certamen.

    El conjunto bético tenía un importante objetivo por delante: ganar. Luego del triunfo del Atlético de Madrid sobre el Real Madrid en el derbi, la victoria lo iba a consolidar en solitario en la segunda posición, por detrás de los culés.

    El Betis también debió afrontar su tercer partido en la semana. Es por ello que el Ingeniero volvió a meter mano en un equipo donde las rotaciones han sido la tónica. La extensión de la plantilla será clave en la temporada.

    Por otra parte, al frente se plantó un duro elenco, aunque también con equipo alternativo por el cerrado calendario español. El sorprendente y recién ascendido equipo gallego se instaló como una de las revelaciones del torneo español. Con un ferviente Rizador, el Depor salió en busca de un triunfo que le permitiera seguir firme en la pelea por copas internacionales.

    Empate agónico

    El encuentro comenzó con una complicación para Pellegrini. El capitán Marc Bartra (12′) debió ser sustituido por Valentín Gómez tras sufrir complicaciones musculares. A falta de confirmación de la gravedad, será una dura ausencia para el técnico chileno.

    Fue un encuentro duro e intenso. Si bien el Betis hegemonizó la posesión, La Coruña también intentó hacer lo suyo y le jugó de tú a tú. Ambos equipos se repartieron las ocasiones hasta el tanto verdiblanco, que llegó sobre el cierre del primer tiempo.

    Una recuperación alta tras presión de Nelson Deossa, que se está ganando un puesto en el esquema del Ingeniero, dejó a Cucho Hernández (43′) en el borde del área. El colombiano sacó un ajustado remate raso para romper el cero.

    El complemento tuvo una tónica similar, aunque con el Depor mucho mejor en ofensiva. El Betis quedó mal parado por varios pasajes y en ese contexto se volvió a erigir la figura de Álvaro Valles. El portero ha tenido uno de los rendimientos más destacados y regulares durante toda la temporada.

    Más allá de un travesaño tras un cabezazo de Nathan, el empate ya era lo más justo, pero como dice una de las tantas frases cliché que rodean al deporte más popular del mundo: en el fútbol no es de merecimientos. Aunque, a veces, lo inevitable termina sucediendo.

    El equipo verdiblanco tuvo un breve momento donde logró salir de los aprietos y retomó la posesión. Intentó defenderse con la pelota, pero los gallegos rápidamente reaccionaron y empujaron a los andaluces sobre su propio arco. Cuando parecía terminar en triunfo para la visita, Soriano se inventó un centro a la cabeza de Diego Villares (87′), que igualó merecidamente el encuentro e hizo explotar Riazor.

    Con este resultado, el Betis igualó la línea del Atlético de Madrid con 16 unidades, ubicándose compartidamente como escoltas del Barcelona. Los culés son líderes con 21 puntos en siete partidos.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalLaLigaBetisDeportivo de A CoruñaManuel Pellegrini

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