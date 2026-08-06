SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Defensa de controlador de Sartor cuestiona al Ministerio Público: “La Fiscalía ha equiparado exposición con perjuicio”

    Durante la séptima jornada de formalización del caso Sartor, el defensor de Pedro Pablo Larraín, Jaime Winter, afirmó que los perjuicios estimados por la Fiscalía, por casi US$200 millones, no son tales. "El número propuesto por la fiscalía sea un número que resulta especialmente abultado", aseguró.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    30/07/2026 - FORMALIZACION CASO SARTOR. EN LA FOTO, A LA DERECHA, PEDRO PABLO LARRAIN. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    Lamentándose por el actual estado de los fondos de inversiones que administraba Sartor Group, el abogado Jaime Winter dio inicio este jueves a su exposición, en la séptima jornada de audiencias de la formalización de once imputados por el denominado caso Sartor.

    El profesional representa al empresario y fundador del holding financiero, Pedro Pablo Larraín Mery, apuntado como el principal protagonista en la indagatoria que lleva adelante el Ministerio Público, enfrentando cargos por los presuntos delitos de administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado y estafa, a los que también se han sumado acusaciones por lavado de activos y fraude por omisión de OPA.

    Es la primera intervención de las defensas de los once imputados, quienes enfrentan acusaciones por graves delitos económicos vinculados al uso de fondos de inversión para inyectar millonarios recursos a sociedades relacionadas al propio grupo.

    El defensor de Larraín cuestionó el cálculo realizado por la Fiscalía sobre los presuntos perjuicios, los que ascenderían a cerca de US$200 millones. El defensor calificó la cifras de la entidad persecutoria como “abultadas” y afirmó que el Ministerio Público confunde conceptos que tienen un significado distinto.

    “Un problema fundamental de la formalización es que la fiscalía ha equiparado en la formalización exposición con perjuicio”, dijo Winter.

    ”¿Qué quiere decir esto, su señoría? La exposición es el monto por el cual se hace una operación (en este caso, supuestamente con personas relacionadas). En cambio, el perjuicio es, en definitiva, aquello que los fondos dejan de percibir”, acotó.

    “Por ejemplo, si un fondo hace un contrato para financiar a una empresa por un millón de pesos, la exposición es de un millón de pesos. Sin embargo, eso no puede equivaler a un perjuicio. Solo equivale a perjuicio si es que esa obligación no va a poder ser cumplida, o bien, por el monto específico que no fue pagado. Si en esa operación de un millón de pesos se recupera el millón íntegro, no hay perjuicio alguno, y esto debiera resultar evidente”, dijo Winter.

    “Esta situación hace que el número propuesto por la fiscalía sea un número que resulta especialmente abultado, lo cual queda demostrado por los propios recuperos. Bajo el mismo análisis de la fiscalía, el informe de PwC reconoce que en las principales operaciones cuestionadas, los recuperos en ningún caso son de cero. Por el contrario, tienen montos que en algunos casos incluso alcanzan el 100% de proyección de recupero; en otros, el 75% o 54%; y en otros casos menores que también abordaremos, entre el 33% y 34%”.

    Sin embargo, “la fiscalía imputa como perjuicio el 100% de la exposición”, aseveró Winter.

    Poco antes de cerrar la primera parte de su alegato de defensa, Winter sostuvo: “En todo momento, la administración (de Sartor) se ejerció de tal forma que resulta imposible configurar el tipo penal de negociación incompatible. Asimismo, los supuestos delitos de información han sido formulados de manera abstracta, sin que se establezcan obligaciones precisas ni concretas. Finalmente, el delito de negociación incompatible no puede atribuirse de forma generalizada a todos los imputados; e incluso respecto de quienes participaron a través de una empresa relacionada, la forma en que está estructurado este tipo penal impide que sea aplicable a este caso concreto”.

    Proyecto

    Respecto al proyecto inmobiliario en EE. UU. vinculado a los fondos de Sartor, denominado inicialmente One River Point y luego rebautizado como Faena, el abogado Jaime Winter enfatizó que se trataba de un desarrollo real, de “gran envergadura y altamente rentable” ubicado en Miami, y desmintió que fuera “un activo ficticio o de fachada”.

    También destacó que la iniciativa contaba con el respaldo de desarrolladores de primer nivel como Fortune International Group y Faena Group, que registraba un 20% de preventas, ganancias estimadas de US$ 300 millones y un retorno proyectado superior al 139% (con una TIR del 21%). Asimismo, acusó de imprecisión al Ministerio Público, al señalar que la Fiscalía incluyó erróneamente en su minuta de formalización antecedentes de una propuesta previa que nunca se concretó.

    Sobre la estructuración financiera, Winter explicó que el financiamiento realizado a través de la sociedad Cerro el Plomo SPA (Cepsa) no generaba un perjuicio ni beneficiaba a personas relacionadas, dado que el 100% de la propiedad de Cepsa pertenecía a los propios fondos de inversión desde 2019. El jurista dijo que el paso de los fondos a través de la cuenta en dólares de la matriz obedeció exclusivamente a un motivo operativo y de celeridad para transferir el dinero a una cuenta de garantía (escrow) en Tampa, Florida, mediante mandatos gratuitos e irrevocables. Con ello, sostuvo que la trazabilidad de los cerca de US$ 35 millones levantados entre fondos públicos e inversionistas privados quedó completamente demostrada.

    Más sobre:NegociosCaso Sartor

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Raúl Leiva y agenda de seguridad: “No tenemos todos los detalles. Esperamos que el ministro Arrau no se comporte como el ministro Quiroz”

    Diputada Urrutia por nuevo estado de excepción en barrios: “Los militares han sido formados para otro tipo de funciones”

    Ticketplus anuncia la fijación del precio de su Oferta Pública Inicial y se estrenará hoy en Wall Street

    IPC de julio en la parte baja de las proyecciones: alimentos, arriendos y la luz amortiguaron caída de bencinas y el transporte

    España emplaza a Italia a levantar la suspensión del espacio Schengen y se reserva medidas si Meloni no acepta antes del domingo

    SK hynix aprueba inversión de US$38.300 millones en nuevas fábricas de memoria para IA

    Lo más leído

    1.
    Cencosud tuvo pérdidas por $36 mil millones en el segundo trimestre, principalmente por factores no operacionales

    Cencosud tuvo pérdidas por $36 mil millones en el segundo trimestre, principalmente por factores no operacionales

    2.
    IPC de julio en la parte baja de las proyecciones: alimentos, arriendos y la luz amortiguaron caída de bencinas y el transporte

    IPC de julio en la parte baja de las proyecciones: alimentos, arriendos y la luz amortiguaron caída de bencinas y el transporte

    3.
    Nuevos pensionados en el primer semestre marcan récord desde 2022 y ya alcanzan casi el doble que hace una década

    Nuevos pensionados en el primer semestre marcan récord desde 2022 y ya alcanzan casi el doble que hace una década

    4.
    Andrónico Luksic responde a interpelación por pago de contribuciones: “Voy a seguir pagando hasta el día que me muera”

    Andrónico Luksic responde a interpelación por pago de contribuciones: “Voy a seguir pagando hasta el día que me muera”

    5.
    El precio del petróleo es una montaña rusa y ahora registra fuerte salto por plan de Irán sobre Ormuz

    El precio del petróleo es una montaña rusa y ahora registra fuerte salto por plan de Irán sobre Ormuz

    6.
    Laboratorio Chile anuncia que homólogo genérico de Ozempic costará menos de la mitad del precio

    Laboratorio Chile anuncia que homólogo genérico de Ozempic costará menos de la mitad del precio

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    Precipitaciones y viento: las 10 regiones que comenzarán a sentir el sistema frontal desde este miércoles

    Precipitaciones y viento: las 10 regiones que comenzarán a sentir el sistema frontal desde este miércoles

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este viernes 7 de agosto: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este viernes 7 de agosto: toda la red está operativa

    Temblor hoy, viernes 7 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 7 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Raúl Leiva y agenda de seguridad: “No tenemos todos los detalles. Esperamos que el ministro Arrau no se comporte como el ministro Quiroz”
    Chile

    Raúl Leiva y agenda de seguridad: “No tenemos todos los detalles. Esperamos que el ministro Arrau no se comporte como el ministro Quiroz”

    Diputada Urrutia por nuevo estado de excepción en barrios: “Los militares han sido formados para otro tipo de funciones”

    Así funciona la red de Metro este viernes 7 de agosto: toda la red está operativa

    Ticketplus anuncia la fijación del precio de su Oferta Pública Inicial y se estrenará hoy en Wall Street
    Negocios

    Ticketplus anuncia la fijación del precio de su Oferta Pública Inicial y se estrenará hoy en Wall Street

    IPC de julio en la parte baja de las proyecciones: alimentos, arriendos y la luz amortiguaron caída de bencinas y el transporte

    SK hynix aprueba inversión de US$38.300 millones en nuevas fábricas de memoria para IA

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena
    Tendencias

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Así es el camión azul de Entel que ayudó en el temporal de Coquimbo: permitió cargar celulares y conectarse a Internet

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Un hotel de lujo y muchas celebridades: lo que se sabe acerca de la supuesta boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez
    El Deportivo

    Un hotel de lujo y muchas celebridades: lo que se sabe acerca de la supuesta boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

    Carlos Palacios rompe el silencio tras la investigación por narcotráfico en la que detuvieron a su suegro

    Joaquín Niemann celebra su reencuentro con Mito Pereira en Nueva York: “Siempre es agradable tenerlo cerca”

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento
    Tecnología

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    NTV celebra sus cinco años, la señal televisiva dedicada con éxito a la niñez
    Cultura y entretención

    NTV celebra sus cinco años, la señal televisiva dedicada con éxito a la niñez

    Los Pueblos del Mar: la amenaza histórica latente en La Odisea de Christopher Nolan

    Natalia Valdebenito lleva su nuevo espectáculo de improvisación al Teatro ICTUS

    España emplaza a Italia a levantar la suspensión del espacio Schengen y se reserva medidas si Meloni no acepta antes del domingo
    Mundo

    España emplaza a Italia a levantar la suspensión del espacio Schengen y se reserva medidas si Meloni no acepta antes del domingo

    La UE afirma que Rusia ha reclutado a “más de 28.000 extranjeros de 135 países” para combatir en Ucrania

    Líbano e Israel concluyen “antes de lo previsto” otra jornada de diálogo por “acontecimientos en el terreno”

    Así son los infartos en las mujeres
    Paula

    Así son los infartos en las mujeres

    El trabajo también puede enfermar el corazón

    Bolitas energéticas de zanahoria y canela