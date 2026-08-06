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    Política

    Senadora Núñez (RN) valora anuncio de Kast en seguridad y reconoce: “Faltaba un plan”

    La presidenta de la Cámara Alta, en conversación con el programa Desde La Redacción de La Tercera, hizo un llamado a avanzar con celeridad y reforzó su respaldo a un fast track legislativo, asegurando que "si tenemos que citar a sesiones especiales para avanzar en esta agenda, lo vamos a hacer". También destacó que se recojan iniciativas del Parlamento, apuntando a que hay un ánimo distinto que con la megarreforma.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda

    “De partida, faltaba un plan. Convengamos”.

    De esta manera, en entrevista con el programa Desde La Redacción de La Tercera, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), abordó el anuncio en materia de seguridad dado a conocer por el Presidente José Antonio Kast, enfatizando que era un pendiente del Ejecutivo.

    Esto, luego que en una cadena nacional el Mandatario informó acerca del nuevo eje de su administración, que incluye un proyecto de reforma constitucional para implementar estados de excepción en barrios.

    Las palabras de la legisladora oficialista apuntan de cierto modo a los cuestionamientos, especialmente de la oposición, respecto a que, pese a las promesas de campaña, el Ejecutivo carecía de una planificación clara para combatir la delincuencia y el crimen organizado.

    En ese sentido, Núñez destacó, por ejemplo, que entre los anuncios del gobierno se ponga sobre la mesa una política pública para reforzar los puertos desde el punto de vista de la seguridad.

    “Nos parece vital. Quiero insistir en esto, yo creo que hoy día se marca un antes y un después, o como dijo el Presidente, una agenda para poder enfrentar el crimen organizado, para poder recuperar la seguridad de nuestro país”, remarcó.

    Eso sí, señaló: “Es vital concentrar todo en un plan, tener una estrategia detrás de ese plan, saber dónde vamos a poner los recursos”.

    Debido a que parte de las propuestas de La Moneda tienen rango constitucional, la parlamentaria puso énfasis en que se debiera producir un trabajo colaborativo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

    “Creo que en esto vamos a ver una cuestión distinta que la que vimos en Reconstrucción (...) creo que en materia de seguridad hoy día estamos todos muy conscientes, hablo desde el lado de las autoridades, de que el crimen organizado es el único adversario, y que un criminal no distingue entre niños, adultos, mujeres, jóvenes, o izquierda y derecha”, señaló.

    En la conversación, Núñez también fue requerida si este plan se debería adjudicar a la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, o al actual titular de la cartera, Martín Arrau.

    “Yo creo que si es por ponerle un nombre en el Ejecutivo, son del Presidente Kast”, respondió.

    Y luego agregó: “Nuestro gobierno hizo un compromiso con todos los chilenos para recuperar el orden, y tenemos el deber de cumplirlo (...) y con el ánimo de cumplir ese compromiso, lo que valoro en este plan es que primero se haya recogido gran parte de los proyectos que hemos ido entregando en distintas instancias, no solo desde el oficialismo, sino que también de manera transversal con principalmente los parlamentarios que están en las comisiones de Seguridad y de Constitución”.

    La líder de la Cámara Alta también hizo un llamado a avanzar con celeridad y reforzó su respaldo a un fast track legislativo en la materia si es necesario. “Hace dos meses atrás, sin exagerar, habíamos planteado un grupo transversal de senadores un fast track legislativo en materia de seguridad”, recordó.

    “Yo no me imagino a una senadora o a un senador de Tarapacá, o de La Araucanía, o de Santiago, tratando de torpedear una agenda de seguridad. Al revés, yo me imagino que cada uno querrá marcar sus puntos, iniciar el debate, que avancemos con celeridad, pero en este tema yo espero que operemos con unidad y con responsabilidad. Y es más, porque eso es facultad mía, en el caso del Senado y del presidente de la Cámara, en el caso de Jorge Alessandri, si tenemos que citar a sesiones especiales para avanzar en esta agenda, lo vamos a hacer”, enfatizó.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Paulina NúñezSeguridadGobiernoJosé Antonio KastMartín ArrauTrinidad SteinertRNSenadoCongreso NacionalDesde La Redacción

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