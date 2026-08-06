Ministra Wulf pide renuncia no voluntaria al director de Mejor Niñez nombrado por Boric por “pérdida de confianza”

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, solicitó la renuncia de Claudio Castillo al cargo de director nacional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, conocido como Mejor Niñez.

Castillo fue nombrado en el cargo durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric, en agosto de 2024, a partir de una terna propuesta en un proceso del Sistema de Alta Dirección Pública.

Mediante un comunicado dado a conocer este jueves, la cartera encabezada por Wulf informó que la ministra “solicitó la renuncia no voluntaria” de Castillo.

“La decisión responde a una pérdida de confianza, causal contemplada para los cargos adscritos al Sistema de Alta Dirección Pública”, puntualiza el comunicado.

El Ministerio de Desarrollo Social aseguró que “adoptará todas las medidas necesarias para garantizar la continuidad del funcionamiento del servicio y del trabajo que diariamente desarrolla en favor de los niños y adolescentes”.

La trayectoria de Castillo

Antes de asumir en Mejor Niñez, Castillo, militante del Partido Socialista (PS) cercano al bacheletismo, se desempeñaba como jefe de gabinete de la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá.

Castillo trabajó en la División de Políticas Públicas Saludables y Promoción, y en la Secretaría Ejecutiva de Chile Crece Contigo en el Ministerio de Salud entre 2008 y 2011, luego en el Ministerio de Desarrollo Social hasta 2014, y como jefe de gabinete de las dos ministras de Salud del gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, Helia Molina y Carmen Castillo.

Además fue director de Fundación Horizonte Ciudadano, el think tank de Bachelet.