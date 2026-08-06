En primera persona: el impresionante video del paracaidista que aterrizó en Monumental y le entregó la camiseta a Vozinha

Vozinha tuvo su fiesta en el estadio Monumental. El guardameta fue presentado ante los hinchas como nuevo refuerzo de Colo Colo. Una de las imágenes más llamativas del evento fue cuando el paracaidista chileno Sebastián Álvarez descendió desde el cielo para entregarle la camiseta con el número 29.

Tras recibir la camiseta, Vozinha agradeció el recibimiento. “Ha sido muy, muy increíble. Estoy muy contento. Agradezco del fondo de mi corazón por todo el cariño, el apoyo del más grande de Chile”, señaló el arquero que jugó el Mundial con Cabo Verde.

Vozinha junto a Álvarez. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Quién es Sebastián Álvarez

Sebastián Álvarez, apodado el Ardilla, es un paracaidista y piloto chileno especializado en salto BASE y vuelos con wingsuit. Inició su carrera en la Fuerza Aérea de Chile. Posteriormente dejó la institución para dedicarse al wingsuit y comenzó un proceso de entrenamiento en Estados Unidos.

En 2021 realizó un salto a través del cráter del volcán Villarrica, mientras que en 2024 llevó a cabo un salto desde un helicóptero a 3.657 metros de altura en Abu Dhabi para aterrizar sobre la ola artificial más grande del mundo.

El último hito de Álvarez llegó durante la misión Red Bull Starman, en la que estableció tres récords mundiales en un mismo salto.

El chileno se lanzó desde un avión Piper Cheyenne 400LS a 12.670 metros de altitud, alcanzó una velocidad de 550 km/h y recorrió 53,45 kilómetros en el aire. Además, completó un tiempo total de vuelo de 11 minutos y un segundo utilizando un wingsuit especialmente modificado para soportar las condiciones de esa altitud.

Con ese salto estableció las marcas de mayor distancia recorrida en wingsuit, mayor velocidad alcanzada en esa disciplina y mayor altitud desde la que se realizó un vuelo de estas características.

En 2025 ya había participado de saltos a estadios, cuando se hizo presente en la inauguración del Claro Arena, con una caída similar a la realizada este miércoles en Macul.