Bancada de diputados RN llama a empujar un “fast track legislativo” a la agenda de seguridad del gobierno

Bancada de diputados RN llama al empujar un “fast track legislativo” a la agenda de seguridad del gobierno

A través de una declaración pública, la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) entregó su respaldo a los anuncios en materia de seguridad por parte del gobierno de José Antonio Kast.

Y es que, en cadena nacional, el mandatario anunció una agenda legislativa que contempla más de 30 iniciativas, entre medidas que ya están siendo discutidas en el Congreso y otras que serán ingresadas durante los próximos días.

El jefe de bancada del partido, Diego Schalper, enfatizó: “Apoyamos decididamente la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo que ha anunciado el presidente José Antonio Kast”.

“Por eso le hemos planteado al presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, y a Paulina Núñez, nuestra presidenta del Senado, que empuje con mucha fuerza un fast track legislativo y que podamos sacar lo antes posible estas normas ”, detalló sobre la solicitud.

Para conseguir eso, detallan que apoyarán la realización incluso de sesiones extraordinarias, de tal forma de acelerar lo más posible la tramitación de estas iniciativas.

“Como Bancada de Renovación Nacional manifestamos nuestra total disposición a colaborar para que ello ocurra. Estamos disponibles para sesionar todas las veces que sea necesario, tanto en las comisiones respectivas como en sesiones extraordinarias de Sala, con el único objetivo de acelerar la aprobación de esta agenda y entregar herramientas eficaces a nuestras policías, fiscales y tribunales”, detallaron en la mencionada declaración.