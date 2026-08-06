SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Kast detalla agenda de seguridad contra el crimen organizado: propone nuevo estado de excepción y más atribuciones policiales

    Desde la Escuela de Carabineros de Chile, el Mandatario profundizó el anuncio que hizo ayer en cadena nacional.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    El Presidente José Antonio Kast partió de lleno este jueves con su nueva agenda de seguridad, tal como lo señaló ayer en cadena nacional.

    A las 07.00 llegó hasta Plaza de Armas, Santiago, acompañado de su ministro de Seguridad, Martín Arrau, para encabezar un operativo policial realizado por Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

    Luego se trasladó hasta la Escuela de Carabineros de Chile, secundado por el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado; el titular de Justicia, Fernando Rabat, y el líder de Seguridad, para profundizar la “Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT)”, dada a conocer ayer en cadena nacional.

    En concreto, la noche de este miércoles el principal anuncio legislativo fue el envío al Congreso de una reforma constitucional para establecer expresamente que proteger la seguridad de las personas constituye un deber del Estado.

    Junto con ello, Kast anunció que pertenecer a una organización criminal pasará a ser un delito con penas agravadas, que los narcotraficantes que continúen operando desde las cárceles serán sometidos a un régimen penitenciario especial y que los bienes provenientes del crimen organizado serán decomisados y destruidos por una nueva agencia estatal.

    Asimismo, anunció que el gobierno mantendrá un despliegue policial permanente en los 50 barrios considerados más críticos del país. También adelantó cambios para endurecer la persecución penal del crimen organizado. Entre ellos, señaló que el Ejecutivo propondrá reforzar la protección jurídica para carabineros, policías, gendarmes e integrantes de las Fuerzas Armadas que actúen en legítima defensa.

    Como sea, esta jornada abordó las nuevas medidas legales que apuntan a fortalecer la persecución del crimen organizado mediante el endurecimiento de sanciones y la ampliación de las facultades policiales.

    Entre ellas destacan la modificación de la Ley anti barricadas para sancionar cortes de tránsito sin exigir violencia, mayores atribuciones para Carabineros y la PDI en zonas fronterizas, la destrucción de bienes ingresados por pasos no habilitados, máquinas de azar ilegales y drogas incautadas, además de la creación de una Agencia de Decomiso de Bienes Ilícitos y de una Nómina Nacional de Organizaciones Criminales.

    El paquete también contempla una reforma para incorporar a Gendarmería a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, la modernización de la PDI, la habilitación de laboratorios policiales para realizar pruebas de ADN y una reforma constitucional para crear un nuevo Estado de Excepción de Seguridad Pública ante graves alteraciones del orden.

    Durante su alocución, el Presidente relevó que “combatir el crimen organizado es una tarea compleja, combatir el terrorismo, combatir el narcotráfico no es fácil, y para eso tenemos que aplicar todo el rigor de la ley”.

    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    “También tendremos que hacer modificaciones legales, porque como se ha señalado, el crimen organizado, el terrorismo, el narcotráfico, no respeta las leyes, y nosotros tenemos que buscar cómo anticiparnos, de alguna manera, a esa institucionalidad criminal que afecta la vida de nuestros compatriotas”, añadió.

    Dicho eso, y tras pedir un minuto de silencio por los mártires de Carabineros, se dirigió a los parlamentarios presentes: “Todos ustedes están conscientes del temor que tiene la ciudadanía, el día de hoy, y estoy seguro que esto va a generar una unidad parlamentaria muy importante”.

    Luego planteó: “¿Habrán detectores? Sí. ¿Habrá discusión? Sí. Pero estoy convencido que esta agenda legislativa va a tener un trámite rápido, como lo que necesitamos, y va a ser aprobada por amplia mayoría”.

    Más sobre:José Antonio KastGobiernoSeguridad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente de la Cámara piensa que votación de la agenda de seguridad de Kast será “mucho más holgada” que la megarreforma

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento

    Raúl Leiva y agenda de seguridad: “No tenemos todos los detalles. Esperamos que el ministro Arrau no se comporte como el ministro Quiroz”

    Diputada Urrutia por nuevo estado de excepción en barrios: “Los militares han sido formados para otro tipo de funciones”

    Ticketplus anuncia la fijación del precio de su Oferta Pública Inicial y se estrenará hoy en Wall Street

    IPC de julio en la parte baja de las proyecciones: alimentos, arriendos y la luz amortiguaron caída de bencinas y el transporte

    Lo más leído

    1.
    Diputados oficialistas, libertarios y del PDG presentan proyecto para suspender la Ley Karin por cinco años

    Diputados oficialistas, libertarios y del PDG presentan proyecto para suspender la Ley Karin por cinco años

    2.
    “Recién ahora”: PC emite declaración con duro cuestionamiento a Kast y su plan de seguridad

    “Recién ahora”: PC emite declaración con duro cuestionamiento a Kast y su plan de seguridad

    3.
    “El gobierno nos escuchó”: la UDI se adjudica haber revertido decisión de Quiroz y el MOP de frenar obras en el Biobío

    “El gobierno nos escuchó”: la UDI se adjudica haber revertido decisión de Quiroz y el MOP de frenar obras en el Biobío

    4.
    Salida de Chile de los Países No Alineados desata críticas en la oposición

    Salida de Chile de los Países No Alineados desata críticas en la oposición

    5.
    Carmen Soza renuncia como directora ejecutiva de Ideas Republicanas por “diferencias insalvables” en la gestión interna

    Carmen Soza renuncia como directora ejecutiva de Ideas Republicanas por “diferencias insalvables” en la gestión interna

    6.
    Parlamentarios oficialistas piden que Cancillería solicite antecedentes a Israel tras deportación de chileno

    Parlamentarios oficialistas piden que Cancillería solicite antecedentes a Israel tras deportación de chileno

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    Precipitaciones y viento: las 10 regiones que comenzarán a sentir el sistema frontal desde este miércoles

    Precipitaciones y viento: las 10 regiones que comenzarán a sentir el sistema frontal desde este miércoles

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este viernes 7 de agosto: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este viernes 7 de agosto: toda la red está operativa

    Temblor hoy, viernes 7 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 7 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Raúl Leiva y agenda de seguridad: “No tenemos todos los detalles. Esperamos que el ministro Arrau no se comporte como el ministro Quiroz”
    Chile

    Raúl Leiva y agenda de seguridad: “No tenemos todos los detalles. Esperamos que el ministro Arrau no se comporte como el ministro Quiroz”

    Diputada Urrutia por nuevo estado de excepción en barrios: “Los militares han sido formados para otro tipo de funciones”

    Así funciona la red de Metro este viernes 7 de agosto: toda la red está operativa

    Ticketplus anuncia la fijación del precio de su Oferta Pública Inicial y se estrenará hoy en Wall Street
    Negocios

    Ticketplus anuncia la fijación del precio de su Oferta Pública Inicial y se estrenará hoy en Wall Street

    IPC de julio en la parte baja de las proyecciones: alimentos, arriendos y la luz amortiguaron caída de bencinas y el transporte

    SK hynix aprueba inversión de US$38.300 millones en nuevas fábricas de memoria para IA

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena
    Tendencias

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Así es el camión azul de Entel que ayudó en el temporal de Coquimbo: permitió cargar celulares y conectarse a Internet

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Un hotel de lujo y muchas celebridades: lo que se sabe acerca de la supuesta boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez
    El Deportivo

    Un hotel de lujo y muchas celebridades: lo que se sabe acerca de la supuesta boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

    Carlos Palacios rompe el silencio tras la investigación por narcotráfico en la que detuvieron a su suegro

    Joaquín Niemann celebra su reencuentro con Mito Pereira en Nueva York: “Siempre es agradable tenerlo cerca”

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento
    Tecnología

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    NTV celebra sus cinco años, la señal televisiva dedicada con éxito a la niñez
    Cultura y entretención

    NTV celebra sus cinco años, la señal televisiva dedicada con éxito a la niñez

    Los Pueblos del Mar: la amenaza histórica latente en La Odisea de Christopher Nolan

    Natalia Valdebenito lleva su nuevo espectáculo de improvisación al Teatro ICTUS

    España emplaza a Italia a levantar la suspensión del espacio Schengen y se reserva medidas si Meloni no acepta antes del domingo
    Mundo

    España emplaza a Italia a levantar la suspensión del espacio Schengen y se reserva medidas si Meloni no acepta antes del domingo

    La UE afirma que Rusia ha reclutado a “más de 28.000 extranjeros de 135 países” para combatir en Ucrania

    Líbano e Israel concluyen “antes de lo previsto” otra jornada de diálogo por “acontecimientos en el terreno”

    Así son los infartos en las mujeres
    Paula

    Así son los infartos en las mujeres

    El trabajo también puede enfermar el corazón

    Bolitas energéticas de zanahoria y canela