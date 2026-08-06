Kast detalla agenda de seguridad contra el crimen organizado: propone nuevo estado de excepción y más atribuciones policiales

El Presidente José Antonio Kast partió de lleno este jueves con su nueva agenda de seguridad, tal como lo señaló ayer en cadena nacional.

A las 07.00 llegó hasta Plaza de Armas, Santiago, acompañado de su ministro de Seguridad, Martín Arrau, para encabezar un operativo policial realizado por Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

Luego se trasladó hasta la Escuela de Carabineros de Chile, secundado por el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado; el titular de Justicia, Fernando Rabat, y el líder de Seguridad, para profundizar la “Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT)”, dada a conocer ayer en cadena nacional.

En concreto, la noche de este miércoles el principal anuncio legislativo fue el envío al Congreso de una reforma constitucional para establecer expresamente que proteger la seguridad de las personas constituye un deber del Estado.

Junto con ello, Kast anunció que pertenecer a una organización criminal pasará a ser un delito con penas agravadas, que los narcotraficantes que continúen operando desde las cárceles serán sometidos a un régimen penitenciario especial y que los bienes provenientes del crimen organizado serán decomisados y destruidos por una nueva agencia estatal.

Asimismo, anunció que el gobierno mantendrá un despliegue policial permanente en los 50 barrios considerados más críticos del país. También adelantó cambios para endurecer la persecución penal del crimen organizado. Entre ellos, señaló que el Ejecutivo propondrá reforzar la protección jurídica para carabineros, policías, gendarmes e integrantes de las Fuerzas Armadas que actúen en legítima defensa.

Como sea, esta jornada abordó las nuevas medidas legales que apuntan a fortalecer la persecución del crimen organizado mediante el endurecimiento de sanciones y la ampliación de las facultades policiales.

Entre ellas destacan la modificación de la Ley anti barricadas para sancionar cortes de tránsito sin exigir violencia, mayores atribuciones para Carabineros y la PDI en zonas fronterizas, la destrucción de bienes ingresados por pasos no habilitados, máquinas de azar ilegales y drogas incautadas, además de la creación de una Agencia de Decomiso de Bienes Ilícitos y de una Nómina Nacional de Organizaciones Criminales.

El paquete también contempla una reforma para incorporar a Gendarmería a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, la modernización de la PDI, la habilitación de laboratorios policiales para realizar pruebas de ADN y una reforma constitucional para crear un nuevo Estado de Excepción de Seguridad Pública ante graves alteraciones del orden.

Durante su alocución, el Presidente relevó que “combatir el crimen organizado es una tarea compleja, combatir el terrorismo, combatir el narcotráfico no es fácil, y para eso tenemos que aplicar todo el rigor de la ley”.

DIEGO MARTIN/ATON CHILE

“También tendremos que hacer modificaciones legales, porque como se ha señalado, el crimen organizado, el terrorismo, el narcotráfico, no respeta las leyes, y nosotros tenemos que buscar cómo anticiparnos, de alguna manera, a esa institucionalidad criminal que afecta la vida de nuestros compatriotas”, añadió.

Dicho eso, y tras pedir un minuto de silencio por los mártires de Carabineros, se dirigió a los parlamentarios presentes: “Todos ustedes están conscientes del temor que tiene la ciudadanía, el día de hoy, y estoy seguro que esto va a generar una unidad parlamentaria muy importante”.

Luego planteó: “¿Habrán detectores? Sí. ¿Habrá discusión? Sí. Pero estoy convencido que esta agenda legislativa va a tener un trámite rápido, como lo que necesitamos, y va a ser aprobada por amplia mayoría”.