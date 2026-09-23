Desde “Operación Cóndor 2.0″ a “no está en juego la soberanía”: parlamentarios reaccionan a adhesión de Kast al Escudo de Las Américas

Diferentes reacciones entre parlamentarios del oficialismo y la oposición dejó el anuncio del Presidente José Antonio Kast, que este martes confirmó que Chile se adhería al Escudo de Las Américas, instancia propuesta por Donald Trump para “combatir” al crimen organizado y terrorismo en la región.

Luego del segundo encuentro de la cumbre por la instancia, promovida por la administración de Estados Unidos, el Gobierno de Chile confirmó que participará de la instancia, en medio de la gira de Kast por Nueva York, que incluyó la participación del mandatario en la asamblea General de Naciones Unidas (ONU).

Con todo, Kast en un punto de prensa posterior, afirmó que participar del Escudo de Las Américas -que agrupa la participación de 15 países- no implica la firma de un tratado ni permite la intervención militar de Estados Unidos en suelo chileno.

Pese a eso, legisladores de oposición plantearon reparos al anuncio y pidieron explicar las implicancias de la participación nacional.

Desde la Democracia Cristiana (DC), el senador Iván Flores, aseguró que “aquí no hay nada casual: Chile se sale de los Países No Alineados y se alinea con uno de los que alinean a sus socios, con Estados Unidos, y contra con lo que significan los intereses de otra gran potencia, como es China”.

“El hecho de que haya suscrito formalmente la adhesión al Escudo de Las Américas, no nos excluye, pese a lo que dice el gobierno ahora, de no ser parte de una operación ante el crimen organizado que trastoca incluso, decisiones que son soberanas. Se trastoca la soberanía de los países cuando desde otras partes del continente se hacen operativos”, agregó el parlamentario.

Asimismo, el senador Flores emplazó al gobierno a dar explicaciones. “Tiene que dar una buena explicación de por qué lo hizo y cuál es el impacto y el efecto que va a tener no solo en la seguridad, sino que en la siguiente instrucción que va a ser comprar pertrechos y tecnología norteamericana, me imagino yo, o será decir ‘usted trabaja conmigo y no con otras potencias’, me imagino”.

Desde el Partido Comunista, la diputada Lorena Pizarro, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, comparó el Escudo de Las Américas con la “Operación Cóndor”, usada en dictadura para asesinar a los detractores.

“¿Saben lo que es la Operación Cóndor? Aquella operación de las dictaduras, encabezada por Estados Unidos, para eliminar a quienes se manifestaban en contra de las tiranías. Hoy tenemos Operación Cóndor 2.0. Hemos oficiado al gobierno porque nos parece impresentable y gravísimo habernos sumado a este Escudo de las Américas, contraviniendo toda norma internacional y, por sobre todo, pasando por sobre el Congreso de Chile. No podemos permitir que la represión se vuelva a instalar en nuestro continente”, planteó la diputada Pizarro.

Por el Partido Socialista (PS), el diputado Marcos Ibalabaca, cuestionó que “hoy las relaciones internacionales, tal cual lo hemos señalado antes y por lo que hemos impulsado una interpelación, está dirigida por amateur. Personas que no tienen conocimiento y no han sido capaces de defender los intereses de Chile (...) respecto al Escudo de Las Américas, es algo que uno no entiende”.

“¿De qué se trata realmente?, ¿cuáles van a hacer los objetivos, las obligaciones de nuestro país respecto a este tratado? O a este convenio, porque tampoco tenemos conocimiento respecto a qué tipo de instrumento internacional se va a utilizar. Es necesario que el gobierno, que el Ministerio de Defensa, que suscribió el documento el 12 de marzo, cuando recién estaban asumiendo, que Cancillería entregue el contenido íntegro respecto a las obligaciones que Chile va a asumir", planteó el diputado Ilabaca, quien destacó que con esto, se sumaron nuevos temas para la interpelación contra el canciller Francisco Pérez prevista para el lunes 28 de septiembre.

El diputado Raúl Leiva, también del PS, sostuvo que en relaciones internacionales es tener “claridad”, y afirmó que “desconocemos absolutamente en qué consiste el Escudo de Las Américas”

La presidenta del Frente Amplio, la diputada Gael Yeomans, afirmó que “el Presidente Kast nos decepciona una vez más. Pese a que su ministro de Defensa (Fernando Barros) levantó la voz diciendo que Chile no era el patio trasero de nadie, el Presidente se somete a Trump”.

“Combatir el crimen organizado exige cooperación y multilateralismo. Hoy Kast eligió dejarse pautear por Washington”, acusó la diputada frenteamplista.

A su vez, el diputado Gonzalo Winter, también integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, señaló que “Chile acaba de ponerse detrás del escudo del mismo país que desde julio le cobra el arancel de castigo más alto a nuestras exportaciones”.

“Hace una semana Kast decía que éramos observadores. Hoy, ante Naciones Unidas, proclamó que Chile está de vuelta. Y agregó que no es una consigna. Trump la repite desde que volvió a la Casa Blanca, “America is back”. Horas después, sentado junto a él, el gobierno anunció que Chile adhiere al Escudo de las Américas. Sin explicarle nada al país, sin conversar con el Congreso. ¿Y a qué adherimos? El documento fundador de este escudo no es público. Lo que sí sabemos es lo que se pide adentro. En Panamá, el secretario de Guerra de Estados Unidos les pidió a los países salirse de la Corte Penal Internacional"

Su correligionaria, la diputada Lorena Fries, agregó que “el presidente Kast cada vez que sale del país habla mal de Chile. Fue débil al defender nuestra soberanía sobre el Estrecho de Magallanes y, para colmo, se alinea irresponsablemente con el presidente Trump en el Escudo de las Américas. Pésimo día para la política exterior de Chile”.

En tanto, por el Partido Acción Humanista, la diputada Ana María Gazmuri, fue más dura, y acusó que “con su liviandad habitual, el presidente Kast intenta restarle importancia a su servil adhesión al Escudo de las Américas, afirmando que se trata solo de una coordinación y no de un tratado”.

“Sin embargo, esta explicación no despeja las dudas: por el contrario, agrava lo obrado, porque la coordinación que anuncia tan alegremente podría implicar compartir información clasificada con potencias extranjeras, coordinar acciones militares y realizar operaciones con fuerzas chilenas en otros países, comprometiendo ámbitos sustantivos de nuestra soberanía sin la debida transparencia ni discusión parlamentaria”, señaló.

Por el Partido de la Gente (PDG), la diputada Zandra Parisi, también integrante de la Comisión de RR.EE, cuestionó la forma en que el Ejecutivo comunicó la adhesión y pidió transparentar los alcances de la medida.

“Seguimos con los problemas de transparencia y de comunicación. Chile y los chilenos necesitan y merecen ser informados. Esto de estar trabajando junto a otros países contra el narcotráfico, contra tantas inseguridades que tenemos en este mundo, Chile se tiene que adherir, por supuesto, pero con las cosas claras”, señaló.

La parlamentaria planteó una serie de dudas que no han sido aclaradas por el gobierno. “¿Qué significa esto? ¿Significa que vamos a prestar tropas? ¿Que vamos a apoyar a otros países de alguna manera, con alguna identidad en particular? ¿Significa que Chile va a dejar de estar viendo la seguridad de Chile? ¿Qué cargo monetario significa esto?”, cuestionó.

Respaldo del oficialismo

La decisión del gobierno de Kast encontró respaldo en los diputados del oficialismo, quienes validaron la adhesión al Escudo de Las Américas.

El diputado de Renovación Nacional (RN), Juan Carlos Beltrán, integrante de la Comisión de RR.EE. aseguró que “Chile no está reemplazando su institucionalidad ni entregando sus atribuciones a otro país; todo lo contrario esta sumando unidad y cooperación internacional al trabajo que ya impulsa mediante el Compromiso de Santiago, porque enfrentar redes criminales transnacionales exige compartir información y capacidades entre Estados”.

También de RN, el diputado Mauro González, integrante de la Comisión de Seguridad, destacó que “nosotros valoramos esta adhesión a este denominado Escudo de Las Américas. Primero, porque el crimen organizado, el narcotráfico, los carteles, no respetan fronteras, no respetan límites, no respetan países, y el Estado no puede actuar frente a ello de manera aislada”.

“Y, por lo tanto, esta coordinación que se hace en la región junto a los Estados Unidos nos parece bien desde el punto de vista de poder tener información, tener capacitación para nuestras policías, poder tener una coordinación frente a la delincuencia. Acá no estamos hablando de un tratado ni mucho menos, es una coordinación regional (...)”

Con todo, el diputado González descartó que existan problemas de soberanía. “Aquí no está en juego la soberanía de Chile, ni mucho menos . Acá lo que se habla es una coordinación internacional, vuelvo a insistir, acá ni siquiera estamos hablando de un tratado internacional, acá no se ha pasado a llevar ninguna institución de nuestro país, todo lo contrario. Es una decisión del gobierno de entrar a esta mesa de coordinación con un solo propósito, que es combatir el crimen organizado”.

Desde la Unión Demócrata Independiente (UDI), la jefa de bancada, Flor Weisse, descartó que existan problemas de la inclusión del país a la instancia que agrupa a 15 países.

“Al contrario incorporarse a esta iniciativa corresponde a un esfuerzo transnacional para una lucha más organizada, más eficiente y más efectiva contra el crimen organizado y el narcotráfico y la única preocupación es devolverle la tranquilidad a los ciudadanos. Restarnos a este organismo no tiene sentido cuando los principales actos criminales se combaten en forma aislada. Apoyamos la decisión política del Presidente José Antonio Kast en esta decisión de Estado”, señaló Weisse.

También desde la UDI, diputado Cristóbal Martínez, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, planteó que “cuesta entender que algunos sectores se opongan a que Chile participe de esfuerzos internacionales destinados a combatir de manera coordinada el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo”.

“Coordinarse con otros países de la región para proteger a los chilenos no significa renunciar ni ceder un centímetro de nuestra soberanía. Por el contrario, si queremos enfrentar la actual crisis de seguridad que heredamos debemos impedir que las organizaciones criminales extranjeras se instalen, operen y controlen territorios en nuestro país”, añadió Martínez.

En tanto, desde el Partido Republicano, el diputado Cristián Araya, a través de X, celebró el anuncio y lo calificó de “histórico”.