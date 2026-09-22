Kast aclara que adhesión al Escudo de Las Américas no constituye un tratado y descarta que permita intervenciones militares de EE.UU. en Chile

El Presidente José Antonio Kast, desde Nueva York, ratificó que Chile adhirió al Escudo de las Américas, pero aclaró que no se trata de un tratado como tal y descartó que incluya la posibilidad de que Estados Unidos realice operaciones militares en suelo nacional.

Luego de entregar un discurso en la asamblea general de la Organización de Naciones Unidas y de participar de la cumbre por la instancia propuesta por Donald Trump, el jefe de Estado confirmó que Chile será parte de la instancia, la que definió como de “coordinación”.

En un punto de prensa posterior, Kast abordó su participación en la instancia internacional y comentó las reuniones que se sostuvieron durante el día. Entre ellas, señaló que se reunió con autoridades de Canadá y Australia para formar el “Triángulo del Pacífico” con el objetivo de abordar problemáticas en común y oportunidades de inversión.

También abordó la adhesión de Chile al Escudo de Las Américas, lo que fue confirmado durante esta jornada. En esa línea, aclaró los aspectos que tendría la instancia de “coordinación”.

“Lo que hemos señalado es que adherimos a una coordinación conjunta de 15 países. Ustedes saben que yo participé como observador en el primer encuentro, pero aquí no hay un tratado para que nadie crea que aquí estamos pasando a llevar la soberanía de Chile y la institucionalidad nacional ”, afirmó Kast.

Luego añadió que “aquí hay una coordinación, una adhesión a ciertas líneas de acción en contra del crimen organizado que reúne a dos países más de los que estuvieron en la adhesión anterior, como es Colombia y como es Perú, y que en este sentido buscamos la coordinación”.

“Aquí no hay un tratado que firmen los 15 países, sino que es compartir cierta información respecto del crimen organizado”, insistió Kast, ejemplificando con organizaciones criminales transnacionales que se han instalado en Chile, como el Tren de Aragua.

Consultado ante la posibilidad de que Estados Unidos pueda realizar operaciones militares en los territorios de los países miembros del Escudo de Las Américas, Kast planteó que “yo creo que no hay que confundir los aspectos, porque aquí no estamos hablando de operaciones militares en contra del crimen organizado o del terrorismo”

“Aquí estamos hablando de coordinación, de información, de seguimiento de bandas de crimen organizado, no de operaciones militares. Nosotros en esto resguardamos siempre nuestra soberanía, nuestra institucionalidad”, dijo Kast, señalando que en la cumbre no se abordó la posibilidad de este tipo de incursiones militares de Estados Unidos.

Con todo, Kast definió al Escudo de Las Américas como un espacio donde “se señala cuáles son las organizaciones criminales respecto a las cuales se podrá, respetando la institucionalidad de cada país, compartir cierto grado de información. Y no se habla en la declaración que usted me menciona ni en la adhesión a esta coordinación de ese tipo de intervención (militar)”.

Participación en la ONU

Respecto al discurso ante la ONU, Kast señaló que “hablé de que Chile está de vuelta, y eso es por, como lo señalé ahí, hemos realizado cambios en temas legislativos que no se habían realizado desde los años 90″.

“Es un logro importante para nuestra Nación lograr la competitividad tributaria y dar la señal de que los impuestos van a ir bajando, dar la señal a aquellos grandes inversionistas que van a tener la certeza por 20 años de que sus inversiones van a tener una estabilidad y que no va a haber discusión respecto de los contratos que se firmen con ellos. Eso le da mucha certeza a los inversionistas”, afirmó Kast respecto a las modificaciones que permitirían la inversión en Chile.

Sin posición por amenaza de Trump contra Irán

Durante los discursos en la asamblea general de la ONU, cuando Trump hizo uso de la palabra, advirtió con aniquilar a Irán de no alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra que ya se extiende por unos seis meses.

“¿Aniquilo la República Islámica y lo hago rápido, sin darles nunca la oportunidad de matar y destruir personas y países de nuevo? ¿Los llevo al infierno sin ninguna posibilidad de supervivencia y sin esperanza de grandeza o generaciones futuras?”, fueron las declaraciones de Trump, condicionadas a alcanzar un acuerdo para un alto al fuego.

Cuando fue el turno de Kast, llamó a detener las guerras que están ocurriendo en el Mundo, ya que, sostuvo, no solo afectan a los países en conflicto, sino que otras naciones también se ven afectadas colateralmente.

Sin embargo, en el punto de prensa que ofreció durante la jornada, evitó tomar postura frente a las declaraciones de Trump contra Irán, pese a su llamado a detener las hostilidades.

“Nosotros hicimos un planteamiento general a la ONU, y será la Organización de las Naciones Unidas la que tendrá que determinar cuáles son las agendas prioritarias”, dijo Kast.

El jefe de Estado sumó que “dentro de lo mismo, señalé que las guerras no empobrecen solamente y no derraman sangre solamente en los países, sino que también a los países que están afectados por la guerra puntualmente, sino que empobrecen a todas las naciones”.

Con todo, frente a los dichos de Trump, Kast sostuvo que “nosotros no nos pronunciamos respecto de los discursos de otras naciones en la medida que no se toque a nuestra nación”.

“Por lo tanto, lo que está ocurriendo en el mundo nosotros lo observamos, lo sufrimos, porque claramente esa guerra llegó a Chile a través del alza del precio del petróleo y del diésel, pero respecto de los dichos de uno u otro país que están involucrados en esas acciones, nosotros no nos pronunciamos”, apocó.