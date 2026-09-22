Bono de $30 mil por hijo: revisa si te corresponde el pago con el RUT. Foto referencial de archivo

Ya se encuentra habilitado el proceso de pago del nuevo bono extraordinario por hijo, que facilita $30 mil a las familias por cada uno de sus integrantes menores de 13 años.

Se trata de un beneficio que se asigna al cumplir con los requisitos y se facilita por una sola vez de manera automática, por lo que no requiere de pasar por un trámite de postulación.

Revisa el pago del nuevo Bono por hijo

Se puede revisar el pago del nuevo bono de $30 mil por hijo mediante el sitio consulta.bononinez.cl, al ingresar el RUT y Clave Única.

Dicho beneficio se facilita al cumplir con alguna de las siguientes condiciones:

Para menores de 13 años al 1 de junio de 2026, que además se encuentren dentro del 80% de menores ingresos según el Registro Social de Hogares .

Para madres de menores nacidos entre el 2 de junio de 2026 y el 15 de marzo de 2027, siempre que pertenezca al 80% de menores ingresos del Registro Social de Hogares. Para este grupo el pago se concretará después del 15 de marzo de 2027.

Para menores de 13 años que estén bajo cuidado alternativo familiar, en familias de acogida, familia extensa o con adultos de confianza, sin importar el porcentaje del Registro Social de Hogares. El beneficio llegará a la persona que tenga el cuidado legal al 1 de junio de 2026.

El dinero se deposita directamente en la CuentaRUT, mientras que quienes tienen pago presencial asignado pueden acudir a sucursales de BancoEstado para realizar el retiro.

Este programa se encuentra a cargo del Instituto de Previsión Social (IPS) y no constituye remuneración ni renta, por lo que no está sujeto a impuestos, cotizaciones ni descuentos, según aclara ChileAtiende.