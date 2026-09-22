Accionistas de Cintac aprobaron proceso para que la firma del grupo CAP pase a ser una sociedad cerrada

La junta extraordinaria de accionistas de Cintac aprobó la medida de solicitar cancelar la inscripción de las acciones de la firma. Una medida que había sido planteada por el grupo CAP, firma matriz y que controla 77,87% de las acciones, a inicios de este mes.

Según explicó el grupo Cintac en un comunicado, el objetivo de la medida es dar “mayor agilidad y flexibilidad para la toma de decisiones, simplificar su gestión societaria y focalizar recursos en su operación y recuperación financiera, generando mejores condiciones para evaluar oportunidades y alianzas que contribuyan al desarrollo de sus negocios”.

“La solicitud se da, además, en un contexto en que Cintac habría mantenido menos de 2 mil accionistas durante los últimos doce meses, por lo que no está obligada a mantener sus acciones inscritas en el Registro de Valores”, agregó.

Otro de los argumentos de la firma comercializadora de productos siderúrgicos fueron los costos de operar como sociedad anónima abierta en bolsa. “Ascienden a al menos US$1 millón al año, que podrán destinarse a la operación y recuperación de la compañía”, dijo.

“Este paso es coherente con el trabajo que hemos venido desarrollando para contar con una estructura más simple y flexible, que facilite la toma de decisiones y nos permita seguir fortaleciendo nuestras unidades de negocio industrial y modular”, dijo el gerente general de Cintac, Vicente Smith, en un comunicado.

Tras la aprobación de la Junta, Cintac deberá continuar con las gestiones necesarias para solicitar a la CMF la cancelación de la inscripción de sus acciones en el Registro de Valores. Hasta que dicho proceso se materialice, la compañía mantendrá su condición de sociedad anónima abierta.

Otras medidas

La firma también destacó que está en un proceso de “fortalecer su posición financiera y operacional, recuperar progresivamente sus resultados e impulsar el desarrollo de sus negocios”.

“Durante 2025 y 2026, la compañía ha avanzado en un plan financiero que contempla la refinanciación de pasivos y la búsqueda de una estructura de deuda más adecuada, además de nuevas fuentes de financiamiento. Cintac cuenta actualmente con una línea de crédito de US$30 millones otorgada por CAP y ha incorporado asesoría financiera externa para apoyar este proceso”, agregó.

Otra de las medidas es un plan de ventas de activos “prescindibles, que ya se ha traducido en operaciones en Chile y Perú, y continúa evaluando potenciales asociaciones con terceros para algunos de sus negocios”.

“Asimismo, avanza en la reorganización y simplificación de la estructura de sus sociedades y filiales en Chile y Perú, con el objetivo de reducir complejidad organizacional y costos asociados”, agregó.

Según informó la firma a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), al cierre del primer semestre de 2026, los ingresos consolidados de Grupo Cintac alcanzaron US 176 millones, un 2,7% superior al mismo período del año anterior.

En tanto, en el primer semestre de este año, la firma registró pérdidas por US$19 millones, superiores a los US$8 millones de pérdidas informados en el mismo período del año anterior.

Mecanismo de salida

Junto con el derecho a retiro que la ley reconoce a los accionistas que cumplan con los requisitos establecidos para ejercerlo, durante la sesión, el accionista controlador CAP ofreció adicionalmente dos alternativas, financiadas directamente por CAP, que no comprometen recursos ni aumentan el endeudamiento de Cintac.

La primera consiste en un poder comprador, para lo cual CAP instruyó a BTG Pactual Chile a adquirir, a través de los sistemas de ofertas públicas de la Bolsa de Comercio de Santiago, hasta 126.771.573 acciones de Cintac a un precio de $62,75 por título.

Como segunda alternativa, CAP propuso una opción put, mediante la suscripción de un contrato intransferible que otorgará a los accionistas que opten por permanecer en Cintac el derecho —pero no la obligación— de vender posteriormente sus acciones al controlador. “Quienes hayan vendido parte de sus títulos a través del Poder Comprador podrán sumar a la Put el remanente elegible, mientras quienes no hayan utilizado ese mecanismo podrán incorporar la totalidad de sus acciones, sujeto al cumplimiento de las condiciones establecidas”, explicó la firma.

El contrato contempla, a su vez, una opción de compra (opción call) a favor de CAP sobre la totalidad de las acciones comprendidas en esta alternativa, a un precio de $80 por acción, equivalente a un premio de aproximadamente 70% respecto del precio de cierre de la acción del lunes 21 de septiembre. CAP podrá ejercer esta opción desde los 18 meses posteriores a la Junta y hasta 15 días corridos después del vencimiento del período de ejercicio de la Put.