SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Accionistas de Cintac aprobaron proceso para que la firma del grupo CAP pase a ser una sociedad cerrada

    La medida había sido solicitada por el controlador de la compañía, que posee el 77,87% de sus acciones.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Grupo CAP

    La junta extraordinaria de accionistas de Cintac aprobó la medida de solicitar cancelar la inscripción de las acciones de la firma. Una medida que había sido planteada por el grupo CAP, firma matriz y que controla 77,87% de las acciones, a inicios de este mes.

    Según explicó el grupo Cintac en un comunicado, el objetivo de la medida es dar “mayor agilidad y flexibilidad para la toma de decisiones, simplificar su gestión societaria y focalizar recursos en su operación y recuperación financiera, generando mejores condiciones para evaluar oportunidades y alianzas que contribuyan al desarrollo de sus negocios”.

    “La solicitud se da, además, en un contexto en que Cintac habría mantenido menos de 2 mil accionistas durante los últimos doce meses, por lo que no está obligada a mantener sus acciones inscritas en el Registro de Valores”, agregó.

    Otro de los argumentos de la firma comercializadora de productos siderúrgicos fueron los costos de operar como sociedad anónima abierta en bolsa. “Ascienden a al menos US$1 millón al año, que podrán destinarse a la operación y recuperación de la compañía”, dijo.

    “Este paso es coherente con el trabajo que hemos venido desarrollando para contar con una estructura más simple y flexible, que facilite la toma de decisiones y nos permita seguir fortaleciendo nuestras unidades de negocio industrial y modular”, dijo el gerente general de Cintac, Vicente Smith, en un comunicado.

    Tras la aprobación de la Junta, Cintac deberá continuar con las gestiones necesarias para solicitar a la CMF la cancelación de la inscripción de sus acciones en el Registro de Valores. Hasta que dicho proceso se materialice, la compañía mantendrá su condición de sociedad anónima abierta.

    Otras medidas

    La firma también destacó que está en un proceso de “fortalecer su posición financiera y operacional, recuperar progresivamente sus resultados e impulsar el desarrollo de sus negocios”.

    “Durante 2025 y 2026, la compañía ha avanzado en un plan financiero que contempla la refinanciación de pasivos y la búsqueda de una estructura de deuda más adecuada, además de nuevas fuentes de financiamiento. Cintac cuenta actualmente con una línea de crédito de US$30 millones otorgada por CAP y ha incorporado asesoría financiera externa para apoyar este proceso”, agregó.

    Otra de las medidas es un plan de ventas de activos “prescindibles, que ya se ha traducido en operaciones en Chile y Perú, y continúa evaluando potenciales asociaciones con terceros para algunos de sus negocios”.

    “Asimismo, avanza en la reorganización y simplificación de la estructura de sus sociedades y filiales en Chile y Perú, con el objetivo de reducir complejidad organizacional y costos asociados”, agregó.

    Según informó la firma a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), al cierre del primer semestre de 2026, los ingresos consolidados de Grupo Cintac alcanzaron US 176 millones, un 2,7% superior al mismo período del año anterior.

    En tanto, en el primer semestre de este año, la firma registró pérdidas por US$19 millones, superiores a los US$8 millones de pérdidas informados en el mismo período del año anterior.

    Mecanismo de salida

    Junto con el derecho a retiro que la ley reconoce a los accionistas que cumplan con los requisitos establecidos para ejercerlo, durante la sesión, el accionista controlador CAP ofreció adicionalmente dos alternativas, financiadas directamente por CAP, que no comprometen recursos ni aumentan el endeudamiento de Cintac.

    La primera consiste en un poder comprador, para lo cual CAP instruyó a BTG Pactual Chile a adquirir, a través de los sistemas de ofertas públicas de la Bolsa de Comercio de Santiago, hasta 126.771.573 acciones de Cintac a un precio de $62,75 por título.

    Como segunda alternativa, CAP propuso una opción put, mediante la suscripción de un contrato intransferible que otorgará a los accionistas que opten por permanecer en Cintac el derecho —pero no la obligación— de vender posteriormente sus acciones al controlador. “Quienes hayan vendido parte de sus títulos a través del Poder Comprador podrán sumar a la Put el remanente elegible, mientras quienes no hayan utilizado ese mecanismo podrán incorporar la totalidad de sus acciones, sujeto al cumplimiento de las condiciones establecidas”, explicó la firma.

    El contrato contempla, a su vez, una opción de compra (opción call) a favor de CAP sobre la totalidad de las acciones comprendidas en esta alternativa, a un precio de $80 por acción, equivalente a un premio de aproximadamente 70% respecto del precio de cierre de la acción del lunes 21 de septiembre. CAP podrá ejercer esta opción desde los 18 meses posteriores a la Junta y hasta 15 días corridos después del vencimiento del período de ejercicio de la Put.

    Más sobre:AccionesCintac

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Rojo Edwards y adhesión al Escudo de las Américas: “Chile tiene otros acuerdos (...) como el Visa Waiver con EE.UU. que es mucho más invasivo”

    Jorge Heine, exembajador de Chile en Beijing: “Trump se ha dado cuenta de que China es un gigante y que no lo puede mover ni empujar tan fácilmente”

    Mariano Fernández: “El Escudo de las Américas lo vemos (...) como una manera de establecer un intervencionismo de EE.UU. en nuestros países”

    Adhesión de Kast al Escudo de las Américas de Trump desata críticas por posible coordinación militar y gobierno lo descarta

    Gobierno confirma insistencia con el proyecto de expulsiones en el Senado en medio de mala racha legislativa de la Segpres

    Sin Arrau en sala, agenda de seguridad sufre nuevo revés con el proyecto antibarricadas

    Lo más leído

    1.
    Sindicato de Supervisores de Escondida tras oferta de bono de $23,5 millones: “Hay que rechazarla y votar la huelga”

    Sindicato de Supervisores de Escondida tras oferta de bono de $23,5 millones: “Hay que rechazarla y votar la huelga”

    2.
    Minera Escondida reporta accidente fatal en su yacimiento

    Minera Escondida reporta accidente fatal en su yacimiento

    3.
    Cancillería descarta pérdida de soberanía económica de Chile por adhesión a Escudo de Las Américas

    Cancillería descarta pérdida de soberanía económica de Chile por adhesión a Escudo de Las Américas

    4.
    CMPC acuerda venta de negocio de corrugados en Chile a Smurfit Westrock por US$420 millones

    CMPC acuerda venta de negocio de corrugados en Chile a Smurfit Westrock por US$420 millones

    5.
    Tres regiones entran en recesión técnica y otras tres profundizan la caída de su economía

    Tres regiones entran en recesión técnica y otras tres profundizan la caída de su economía

    6.
    Caso Sartor: Michael Clark pide a la Corte Suprema dejar Capitán Yaber

    Caso Sartor: Michael Clark pide a la Corte Suprema dejar Capitán Yaber

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué regiones de la zona central serán afectadas por el río atmosférico y el sistema frontal, según el pronóstico

    Qué regiones de la zona central serán afectadas por el río atmosférico y el sistema frontal, según el pronóstico

    Berlín: cuando David Bowie quiso perderse

    Berlín: cuando David Bowie quiso perderse

    Así se mueven los santiaguinos en bicicleta: cuánto duran sus viajes y cuáles son sus horarios favoritos

    Así se mueven los santiaguinos en bicicleta: cuánto duran sus viajes y cuáles son sus horarios favoritos

    5 formas para hacer que las alergias primaverales sean menos desagradables, según una inmunóloga

    5 formas para hacer que las alergias primaverales sean menos desagradables, según una inmunóloga

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Anuncian la Gira Teletón 2026: revisa las fechas, ciudades y artistas invitados

    Anuncian la Gira Teletón 2026: revisa las fechas, ciudades y artistas invitados

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Universidad Católica por la Copa Chile

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Universidad Católica por la Copa Chile

    Rojo Edwards y adhesión al Escudo de las Américas: “Chile tiene otros acuerdos (...) como el Visa Waiver con EE.UU. que es mucho más invasivo”
    Chile

    Rojo Edwards y adhesión al Escudo de las Américas: “Chile tiene otros acuerdos (...) como el Visa Waiver con EE.UU. que es mucho más invasivo”

    Mariano Fernández: “El Escudo de las Américas lo vemos (...) como una manera de establecer un intervencionismo de EE.UU. en nuestros países”

    Adhesión de Kast al Escudo de las Américas de Trump desata críticas por posible coordinación militar y gobierno lo descarta

    Crisis de empleo: ministro Rau cita a expertos de mesa laboral para analizar medidas que se anunciarán en próximos días
    Negocios

    Crisis de empleo: ministro Rau cita a expertos de mesa laboral para analizar medidas que se anunciarán en próximos días

    Ministro Mas por capitalización permanente de las utilidades de Codelco: “Lo vamos a ir viendo año a año”

    Ex CMF y reducción de quorum propuesta en MK4: los minoritarios quedan un poco más desprotegidos, pero no es preocupante

    Esto es lo que el estrés crónico podría estar haciendo en tu corazón, según un reciente estudio
    Tendencias

    Esto es lo que el estrés crónico podría estar haciendo en tu corazón, según un reciente estudio

    Meteochile enciende alarma meteorológica por el río atmosférico extremo: revisa aquí las regiones afectadas

    Qué regiones de la zona central serán afectadas por el río atmosférico y el sistema frontal, según el pronóstico

    Festeja el Team Chile: Daniela Ortega gana su segundo oro en el tenis de mesa en los Juegos Suramericanos 2026
    El Deportivo

    Festeja el Team Chile: Daniela Ortega gana su segundo oro en el tenis de mesa en los Juegos Suramericanos 2026

    En vivo: Universidad Católica visita a Unión La Calera por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Chile

    Una faena perfecta: Martina Weil conquista el oro y rompe el récord de su madre en los Juegos Suramericanos

    Motorola presenta el Signature 27: su nuevo celular premium con Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, IA de Google y cámara de 200 MP
    Tecnología

    Motorola presenta el Signature 27: su nuevo celular premium con Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, IA de Google y cámara de 200 MP

    OpenAI pide a Estados Unidos liderar acuerdo mundial para establecer normas de seguridad en inteligencia artificial

    Anker reunirá sus marcas eufy, soundcore y SOLIX: qué pasará con sus productos

    Harvey Weinstein es condenado a 15 años de prisión tras ser declarado culpable de agresión sexual
    Cultura y entretención

    Harvey Weinstein es condenado a 15 años de prisión tras ser declarado culpable de agresión sexual

    Mubi Fest 2026: dónde y cómo comprar las entradas para la tercera edición del festival

    Alicia Bajo la Higuera: llega a los cines íntimo documental sobre la escritora Alicia Morel

    Jorge Heine, exembajador de Chile en Beijing: “Trump se ha dado cuenta de que China es un gigante y que no lo puede mover ni empujar tan fácilmente”
    Mundo

    Jorge Heine, exembajador de Chile en Beijing: “Trump se ha dado cuenta de que China es un gigante y que no lo puede mover ni empujar tan fácilmente”

    Cómo Xi Jinping y Trump buscan una IA segura sin frenar la carrera por la supremacía

    Polonia advierte ante la ONU sobre la “arrogancia imperialista” de Rusia hacia Europa

    Javiera Zaccarelli, madre de dos hijos con alergias alimentarias: “Es muy difícil entenderlo si es que no lo vives”
    Paula

    Javiera Zaccarelli, madre de dos hijos con alergias alimentarias: “Es muy difícil entenderlo si es que no lo vives”

    Ensalada de espinaca con tocino y queso azul

    Berlín: cuando David Bowie quiso perderse