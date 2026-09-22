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    Presidente Kast concretó participación en encuentro del “Escudo de las Américas” que encabezó Donald Trump

    El presidente de Estados Unidos sostuvo en la cita que: "Quiero dejarles saber que los Estados Unidos están detrás de ustedes. Y muchos de ustedes lo saben muy bien porque están aquí”.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano
    Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, realiza un punto de prensa (Archivo). MARIO TELLEZ

    El Presidente de la República, José Antonio Kast, en el marco de su gira por Estados Unidos y luego de dar su discurso ante la Asamblea General de la ONU, participó la tarde de este martes en el encuentro del Escudo de las Américas - coalición multinacional de cooperación en seguridad y militar impulsada por el gobierno estadounidense- que fue encabezada por el mandatario del país norteamericano, Donald Trump.

    En el encuentro, en el que el jefe de Estado chileno participó como observador, también estuvieron presentes el vicepresidente de EE.UU., J. D. Vance y el secretario de Estado de ese país, Marco Rubio; y estuvo marcado por el ingreso de Perú como miembro de la instancia.

    Tras las palabras iniciales de Rubio quien agradeció la asistencia, llegó Donald Trump quien también tuvo palabras para los países asistentes y sostuvo que: “Es una gran honra estar aquí. Quiero dejarles saber que los Estados Unidos están detrás de ustedes. Y muchos de ustedes lo saben muy bien porque están aquí”.

    “Estoy fascinado de estar aquí en la segunda reunión del Escudo de las Américas. El Escudo de las Américas es algo muy importante. Tal vez no lo sepan, pero es algo muy importante. Es muy importante, y esta es la alianza más grande y poderosa para la seguridad económica y nacional que jamás se haya convocado en el Hemisferio Occidental”.

    En esa línea, añadió que: “He respaldado a algunos de ustedes, y hemos tenido grandes victorias electorales. Grandes victorias electorales hasta ahora. Creo que voy nueve de nueve. Todos a los que he respaldado han ganado, y acabamos de tener una gran victoria en Colombia, como saben. Tuvimos una gran victoria en Argentina, y no hace tanto tiempo dos veces, y muchas victorias. Estamos ganando mucho. Así que solo quiero agradecerles a todos por estar aquí”.

    También Trump sostuvo que: “Ha habido un gran cambio en sus países, un gran cambio hacia la derecha. Eso es algo bueno. Pero los líderes de antes permitieron durante mucho tiempo que muchas partes del Hemisferio Occidental se desestabilizaran gravemente por la violencia de los cárteles, la migración descontrolada y la injerencia extranjera. Y ustedes lo saben mejor que nadie, muchos de ustedes fueron elegidos por esa tercera razón. Estábamos aquí para detenerlo”.

    “Así que hoy, les pido a todas las naciones del Escudo de las Américas que designen formalmente a los narcoterroristas como amenazas comunes a la estabilidad, y que apliquen sanciones contundentes contra las 24 organizaciones terroristas extranjeras designadas por los Estados Unidos”, añadió.

    La participación de Kast en esta reunión generó cuestionamientos desde la oposición, desde donde se sostuvo que se estaban sometiendo los intereses permanentes de Chile ante EE.UU. y que desde ese país han surgido presiones para la incorporación a la instancia.

    La asistencia de Kast había estado en duda durante la primera jornada de la gira, principalmente por un eventual cruce con su intervención ante la Asamblea General de la ONU. Finalmente, el Mandatario confirmó el mismo lunes que concurriría.

    En el encuentro se pudo ver a Kast compartir con el presidente de Argentina, Javier Milei; el mandatario de Paraguay, Santiago Peña; entre otros.

    En tanto, en el discurso de apertura del encuentro Rubio señaló que: “Estas organizaciones (criminales) operan entre ellos mismos y operan en diferentes países, no reconocen fronteras, no reconocen soberanía, y en muchos casos estos grupos tienen más o menos los mismos recursos que un gobierno, a veces más todavía, y armamento que se parece al de un gobierno”.

    “Así que la única manera de enfrentar esta coordinación entre los criminales y los terroristas, es que nosotros también tenemos que coordinar para acercarnos. Encima de eso creo que también esto es una alianza sumamente importante porque nos da la oportunidad de actuar en conjunto en temas económicos, en temas diplomáticos, en que nuestra voz se puede escuchar en unión, en temas que nos afectan a todos también”, añadió.

    Más sobre:Donald TrumpEscudo de las AméricasJosé Antonio Kast

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