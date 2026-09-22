Cómo acceder a un convenio de la TGR para personas deudoras del Préstamo Solidario

Cómo acceder a convenios de la TGR para personas deudoras del Préstamo Solidario. Foto: Tesorería General de la República

La Tesorería General de la República mantiene el llamado a regularizar las cuotas del Préstamo Solidario, donde se encuentran disponibles convenios de pago de hasta 24 meses.

El proceso se encuentra dirigido a deudores de la medida de apoyo económico, que se facilitó durante los años 2020 y 2021 con el objetivo de mitigar los efectos económicos de la pandemia.

Cabe recordar que dicho monto debía ser reintegrado a través de cuatro cuotas anuales mediante la Operación Renta, con la primera asociada a un 10% del monto solicitado y las tres restantes por el 30% cada una, con un límite del 5% de ingresos del respectivo año.

Cómo acceder al convenio de pago de la TGR

La TGR explicó que las personas que cuentan con recursos para pagar su deuda deben realizar el trámite a través de la presentación de las declaraciones de renta pendientes en el Servicio de Impuestos Internos (SII).

El SII gestiona que las declaraciones fuera de plazo queden en cero y luego entrega un cupón de pago que se debe presentar ante la TGR para suscribir un convenio de pago.

Dicho trámite también se puede solicitar en línea, directamente en el sitio web sii.cl, opción que está habilitada desde el pasado 14 de septiembre.

“Los convenios disponibles contemplan 12, 18 o hasta 24 cuotas dependiendo del comportamiento de pago anterior y para acceder a ellos se debe pagar un pie equivalente al 30%, 20% o 10% del monto adeudado, respectivamente. El convenio queda activado una vez efectuado el pago de este pie”, indicaron desde el organismo.