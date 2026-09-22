Aseguran que Xi Jinping presionaría a Trump para que detenga la venta de armas a Taiwán en virtud del acuerdo de 1982

El presidente de EE.UU., Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping, recorren el jardín de Zhongnanhai, el 15 de mayo de 2026, en Beijing. Foto: Archivo

Durante su visita de Estado a Washington esta semana, la primera en más de una década, se espera que el presidente chino, Xi Jinping, inste a su par estadounidense, Donald Trump, a detener la venta de armas a Taiwán, en virtud de una declaración conjunta de 1982, según informaron a Reuters fuentes conocedoras del asunto.

China califica habitualmente la cuestión de Taiwán -territorio que Beijing considera propio- como el asunto diplomático más sensible e importante, y ha exigido reiteradamente el cese de la venta de armas, recuerda la agencia de noticias.

Estados Unidos está obligado por ley a proporcionar a Taiwán -que cuenta con un gobierno democrático- los medios para defenderse, a pesar de la ausencia de relaciones diplomáticas formales. El gobierno de Taiwán rechaza las reivindicaciones de soberanía de Beijing.

El alto funcionario de inteligencia del Ministerio de Defensa de Taiwán habla durante una conferencia de prensa, después de que China anunciara maniobras militares alrededor de la isla, el 1 de abril de 2025.

Tres fuentes familiarizadas con las conversaciones entre Estados Unidos y China, previas a la visita que Xi inicia este miércoles a Washington para una cumbre con Trump, informaron a Reuters de que es probable que China plantee su interpretación del tercero de los tres “comunicados conjuntos” suscritos por ambos países en 1982.

En dicho documento, Estados Unidos manifestó su intención de reducir gradualmente la venta de armas a Taiwán y declaró que no busca realizar ventas de armamento a Taipéi a largo plazo.

Sin embargo, en un memorando adjunto, el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, afirmó que la disposición de su país a reducir la venta de armas estaba “condicionada absolutamente al compromiso continuo de China con la solución pacífica” de las diferencias con Taiwán.

Además, en virtud de las “Seis Garantías” para Taiwán -también emitidas en 1982 pero desclasificadas recién en 2020-, Estados Unidos no ha fijado una fecha para poner fin a la venta de armas a Taiwán ni ha acordado consultar previamente a Beijing sobre dichas ventas.

En los últimos cinco años, apunta Reuters, China ha intensificado considerablemente sus actividades militares en torno a Taiwán, incluidas maniobras bélicas con pruebas de misiles con fuego real. Sus Fuerzas Armadas operan en las proximidades de la isla casi a diario.

Personas observan un avión Mirage 2000-5 de la Fuerza Aérea de Taiwán mientras se prepara para aterrizar en la Base Aérea de Hsinchu, en Hsinchu, el 23 de mayo de 2024. Carlos Garcia Rawlins

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China declaró que el gobierno se “opone firmemente” a la venta de armas estadounidenses a Taipéi y que el cumplimiento de los tres comunicados conjuntos y de las promesas previas de Estados Unidos sobre la cuestión de Taiwán constituía una “condición previa necesaria” para un desarrollo estable y saludable de las relaciones.

En diciembre, la administración Trump aprobó un paquete de venta de armas a Taiwán por valor de 11.000 millones de dólares, el mayor hasta la fecha. Sin embargo, un segundo paquete, valorado en unos 14.000 millones de dólares, lleva meses paralizado.

Tras una cumbre celebrada en mayo en Beijing con Xi, Trump declaró que mantenía el asunto en suspenso y lo describió como una “muy buena ficha negociadora”.

Xi llegará a Washington este miércoles; las conversaciones formales tendrán lugar el jueves y la visita a los Archivos Nacionales de EE.UU, el viernes.