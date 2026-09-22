SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Aseguran que Xi Jinping presionaría a Trump para que detenga la venta de armas a Taiwán en virtud del acuerdo de 1982

    Fuentes citadas por Reuters sostienen que es probable que China plantee su interpretación del tercero de los tres “comunicados conjuntos” suscritos por ambos países en 1982, en el cual Estados Unidos manifestó su intención de reducir gradualmente la venta de armas a Taiwán.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    El presidente de EE.UU., Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping, recorren el jardín de Zhongnanhai, el 15 de mayo de 2026, en Beijing. Foto: Archivo Evan Vucci

    Durante su visita de Estado a Washington esta semana, la primera en más de una década, se espera que el presidente chino, Xi Jinping, inste a su par estadounidense, Donald Trump, a detener la venta de armas a Taiwán, en virtud de una declaración conjunta de 1982, según informaron a Reuters fuentes conocedoras del asunto.

    China califica habitualmente la cuestión de Taiwán -territorio que Beijing considera propio- como el asunto diplomático más sensible e importante, y ha exigido reiteradamente el cese de la venta de armas, recuerda la agencia de noticias.

    Estados Unidos está obligado por ley a proporcionar a Taiwán -que cuenta con un gobierno democrático- los medios para defenderse, a pesar de la ausencia de relaciones diplomáticas formales. El gobierno de Taiwán rechaza las reivindicaciones de soberanía de Beijing.

    El alto funcionario de inteligencia del Ministerio de Defensa de Taiwán habla durante una conferencia de prensa, después de que China anunciara maniobras militares alrededor de la isla, el 1 de abril de 2025.

    Tres fuentes familiarizadas con las conversaciones entre Estados Unidos y China, previas a la visita que Xi inicia este miércoles a Washington para una cumbre con Trump, informaron a Reuters de que es probable que China plantee su interpretación del tercero de los tres “comunicados conjuntos” suscritos por ambos países en 1982.

    En dicho documento, Estados Unidos manifestó su intención de reducir gradualmente la venta de armas a Taiwán y declaró que no busca realizar ventas de armamento a Taipéi a largo plazo.

    Sin embargo, en un memorando adjunto, el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, afirmó que la disposición de su país a reducir la venta de armas estaba “condicionada absolutamente al compromiso continuo de China con la solución pacífica” de las diferencias con Taiwán.

    Además, en virtud de las “Seis Garantías” para Taiwán -también emitidas en 1982 pero desclasificadas recién en 2020-, Estados Unidos no ha fijado una fecha para poner fin a la venta de armas a Taiwán ni ha acordado consultar previamente a Beijing sobre dichas ventas.

    En los últimos cinco años, apunta Reuters, China ha intensificado considerablemente sus actividades militares en torno a Taiwán, incluidas maniobras bélicas con pruebas de misiles con fuego real. Sus Fuerzas Armadas operan en las proximidades de la isla casi a diario.

    Personas observan un avión Mirage 2000-5 de la Fuerza Aérea de Taiwán mientras se prepara para aterrizar en la Base Aérea de Hsinchu, en Hsinchu, el 23 de mayo de 2024. Carlos Garcia Rawlins

    El Ministerio de Asuntos Exteriores de China declaró que el gobierno se “opone firmemente” a la venta de armas estadounidenses a Taipéi y que el cumplimiento de los tres comunicados conjuntos y de las promesas previas de Estados Unidos sobre la cuestión de Taiwán constituía una “condición previa necesaria” para un desarrollo estable y saludable de las relaciones.

    En diciembre, la administración Trump aprobó un paquete de venta de armas a Taiwán por valor de 11.000 millones de dólares, el mayor hasta la fecha. Sin embargo, un segundo paquete, valorado en unos 14.000 millones de dólares, lleva meses paralizado.

    Tras una cumbre celebrada en mayo en Beijing con Xi, Trump declaró que mantenía el asunto en suspenso y lo describió como una “muy buena ficha negociadora”.

    Xi llegará a Washington este miércoles; las conversaciones formales tendrán lugar el jueves y la visita a los Archivos Nacionales de EE.UU, el viernes.

    Más sobre:ChinaEE.UU.TaiwánXi JinpingTrumpventa de armasAcuerdo de 1982Seis GarantíasMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    FNE abre investigación por el acuerdo entre AZA-CAP y la adquisición de Ahorra por SMU

    EFE presenta cuatro nuevos trenes para reforzar el servicio ferroviario en el sur

    Oficialismo responde en bloque a críticas opositoras por Escudo de las Américas: “Buscan generar un ambiente de confusión”

    Minera Escondida reporta accidente fatal en su yacimiento

    Contador ligado al secuestro del caso Fodich recibe condena por tráfico de éxtasis en que también hubo ex PDI involucrados

    “Yo le advertí”: la declaración de la expareja de la banquetera de Viña del Mar que selló su caída por estafar a novios

    Lo más leído

    1.
    Gobierno de Lula y la “sorpresa” ante declaración de países del Escudo de las Américas contra grupos criminales de Brasil

    Gobierno de Lula y la “sorpresa” ante declaración de países del Escudo de las Américas contra grupos criminales de Brasil

    2.
    Rusia asegura que garantizará la seguridad de Zelensky si viaja a Moscú para reunirse con Putin

    Rusia asegura que garantizará la seguridad de Zelensky si viaja a Moscú para reunirse con Putin

    3.
    El Chaltén, el pueblo patagónico en Argentina que podría sufrir la misma catástrofe que Nepal

    El Chaltén, el pueblo patagónico en Argentina que podría sufrir la misma catástrofe que Nepal

    4.
    Japón reclama una reforma urgente de la ONU y apunta al Consejo de Seguridad por presentar una “fatiga institucional”

    Japón reclama una reforma urgente de la ONU y apunta al Consejo de Seguridad por presentar una “fatiga institucional”

    5.
    Milei reivindica la soberanía argentina de las Malvinas y critica la falta de autoridad la ONU

    Milei reivindica la soberanía argentina de las Malvinas y critica la falta de autoridad la ONU

    6.
    Adelanto de las memorias de Charles Spencer: Los primeros encuentros de Lady Di y el príncipe Carlos

    Adelanto de las memorias de Charles Spencer: Los primeros encuentros de Lady Di y el príncipe Carlos

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué regiones de la zona central serán afectadas por el río atmosférico y el sistema frontal, según el pronóstico

    Qué regiones de la zona central serán afectadas por el río atmosférico y el sistema frontal, según el pronóstico

    Berlín: cuando David Bowie quiso perderse

    Berlín: cuando David Bowie quiso perderse

    Así se mueven los santiaguinos en bicicleta: cuánto duran sus viajes y cuáles son sus horarios favoritos

    Así se mueven los santiaguinos en bicicleta: cuánto duran sus viajes y cuáles son sus horarios favoritos

    5 formas para hacer que las alergias primaverales sean menos desagradables, según una inmunóloga

    5 formas para hacer que las alergias primaverales sean menos desagradables, según una inmunóloga

    Servicios

    Anuncian la Gira Teletón 2026: revisa las fechas, ciudades y artistas invitados

    Anuncian la Gira Teletón 2026: revisa las fechas, ciudades y artistas invitados

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Universidad Católica por la Copa Chile

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Universidad Católica por la Copa Chile

    Comienza la preventa de entradas para el Día del Cine: ¿Cómo comprar boletos desde $2.000?

    Comienza la preventa de entradas para el Día del Cine: ¿Cómo comprar boletos desde $2.000?

    Anuncian la Gira Teletón 2026: revisa las fechas, ciudades y artistas invitados
    Chile

    Anuncian la Gira Teletón 2026: revisa las fechas, ciudades y artistas invitados

    EFE presenta cuatro nuevos trenes para reforzar el servicio ferroviario en el sur

    Oficialismo responde en bloque a críticas opositoras por Escudo de las Américas: “Buscan generar un ambiente de confusión”

    FNE abre investigación por el acuerdo entre AZA-CAP y la adquisición de Ahorra por SMU
    Negocios

    FNE abre investigación por el acuerdo entre AZA-CAP y la adquisición de Ahorra por SMU

    Minera Escondida reporta accidente fatal en su yacimiento

    Crisis por desocupación: doble turno en obras públicas y las otras propuestas de la mesa laboral para reactivar el empleo

    Meteochile enciende alarma meteorológica por el río atmosférico extremo: revisa aquí las regiones afectadas
    Tendencias

    Meteochile enciende alarma meteorológica por el río atmosférico extremo: revisa aquí las regiones afectadas

    Qué regiones de la zona central serán afectadas por el río atmosférico y el sistema frontal, según el pronóstico

    Científicos chilenos descubren cómo desarmar un ARN clave en células tumorales de estómago y mama

    Marcelino Núñez destaca el trabajo de Nicolás Córdova en la selección: “Es muy parecido al entrenamiento europeo”
    El Deportivo

    Marcelino Núñez destaca el trabajo de Nicolás Córdova en la selección: “Es muy parecido al entrenamiento europeo”

    En vivo: la Roja femenina Sub 20 enfrenta a Venezuela por la medalla de oro en los Odesur

    Cheque por oro y beca Proddar hasta por cuatro años: los millones que aseguran los deportistas por brillar en los Odesur

    OpenAI pide a Estados Unidos liderar acuerdo mundial para establecer normas de seguridad en inteligencia artificial
    Tecnología

    OpenAI pide a Estados Unidos liderar acuerdo mundial para establecer normas de seguridad en inteligencia artificial

    Anker reunirá sus marcas eufy, soundcore y SOLIX: qué pasará con sus productos

    Operación primavera: cómo pedirle a la IA que te ayude a organizar el cambio de estación

    “Cedieron al terror y a los militantes”: cómo la exclusión de Ariana Harwicz de festival español divide a los escritores
    Cultura y entretención

    “Cedieron al terror y a los militantes”: cómo la exclusión de Ariana Harwicz de festival español divide a los escritores

    Película de 31 Minutos logra nominación al Emmy Internacional 2026

    El grupo Ráfaga cumple 30 años: “Haber subsistido entre cosas como el reggaetón y el trap ya es un montón”

    Milei reivindica la soberanía argentina de las Malvinas y critica la falta de autoridad la ONU
    Mundo

    Milei reivindica la soberanía argentina de las Malvinas y critica la falta de autoridad la ONU

    Gobierno de Lula y la “sorpresa” ante declaración de países del Escudo de las Américas contra grupos criminales de Brasil

    Marco Rubio dice que EE.UU. invitó a Putin a la cumbre del G20 en Miami

    Ensalada de espinaca con tocino y queso azul
    Paula

    Ensalada de espinaca con tocino y queso azul

    Berlín: cuando David Bowie quiso perderse

    Hablemos de amor: lo que escondía la foto de mi abuela Mercedes