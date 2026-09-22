Netanyahu afirma que usará su discurso ante la ONU para “decir la verdad” sobre Zohran Mamdani

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este martes que usará su discurso ante la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas para “decir la verdad” sobre el alcalde de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani, a quien ha acusado de “apoyar” al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) e “incitar” a la violencia contra judíos en la ciudad estadounidense.

“Debería darle vergüenza, señor Mamdani”, ha dicho Netanyahu en un breve video publicado en redes sociales en la víspera de su viaje a Nueva York, que acometerá a pesar de que Mamdani había afirmado que abogaría por su arresto como presunto criminal de guerra en caso de que se desplace a la ciudad.

ממדאני - אני בא לאו״ם כדי להילחם על האמת של החיילים הגיבורים שלנו - וכדי לחשוף את האמת עליך! pic.twitter.com/141PPbSFHm — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) September 22, 2026

“Debería darle vergüenza apoyar a los monstruos terroristas de Hamas que masacraron a nuestra gente. Debería darles vergüenza incitar a disturbios contra los judíos de Nueva York”, ha señalado. “Voy a ir a la ONU. Voy a decir la verdad sobre nuestros heroicos soldados, y voy a decir la verdad sobre ustedes”, ha zanjado.

Benjamin Netanyahu is a war criminal. pic.twitter.com/YRezmW6YVx — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) July 22, 2026

Mamdani ha criticado en numerosas ocasiones a Netanyahu por su papel en la ofensiva lanzada por Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023, unas acciones que llevaron al Tribunal Penal Internacional (TPI) a dictar una orden de arresto contra él en noviembre de 2024, sin que por ahora haya sido detenido.