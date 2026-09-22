SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Netanyahu afirma que usará su discurso ante la ONU para “decir la verdad” sobre Zohran Mamdani

    El primer ministro israelí ha acusado al alcalde de Nueva York de “apoyar” a Hamas e “incitar” a la violencia contra judíos en la ciudad estadounidense.

    Por 
    Europa Press
    El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Foto: @netanyahu en X

    El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este martes que usará su discurso ante la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas para “decir la verdad” sobre el alcalde de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani, a quien ha acusado de “apoyar” al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) e “incitar” a la violencia contra judíos en la ciudad estadounidense.

    “Debería darle vergüenza, señor Mamdani”, ha dicho Netanyahu en un breve video publicado en redes sociales en la víspera de su viaje a Nueva York, que acometerá a pesar de que Mamdani había afirmado que abogaría por su arresto como presunto criminal de guerra en caso de que se desplace a la ciudad.

    “Debería darle vergüenza apoyar a los monstruos terroristas de Hamas que masacraron a nuestra gente. Debería darles vergüenza incitar a disturbios contra los judíos de Nueva York”, ha señalado. “Voy a ir a la ONU. Voy a decir la verdad sobre nuestros heroicos soldados, y voy a decir la verdad sobre ustedes”, ha zanjado.

    Mamdani ha criticado en numerosas ocasiones a Netanyahu por su papel en la ofensiva lanzada por Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023, unas acciones que llevaron al Tribunal Penal Internacional (TPI) a dictar una orden de arresto contra él en noviembre de 2024, sin que por ahora haya sido detenido.

    Más sobre:NetanyahuMamdaniIsraelNueva YorkONUTPIMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Canciller Pérez Mackenna insiste en que el Escudo de las Américas: “No tiene nada que ver con el uso de las fuerzas militares”

    Milei reivindica la soberanía argentina de las Malvinas y critica la falta de autoridad la ONU

    Chomali por listas de espera: “Yo no esperaba que disminuyeran, lo que yo espero es que disminuyan los tiempos”

    Alcaldes Iglesias y White piden celeridad en ley corta de seguridad municipal: “El Senado la está haciendo eterna”

    Gobierno asegura que insistirá en el Senado con reforma para ampliar plazo de detención para una expulsión administrativa

    Cámara de Diputados aprueba ley antibarricadas 2.0 y proyecto pasa a tramitación en el Senado

    Lo más leído

    1.
    Gobierno de Lula y la “sorpresa” ante declaración de países del Escudo de las Américas contra grupos criminales de Brasil

    Gobierno de Lula y la “sorpresa” ante declaración de países del Escudo de las Américas contra grupos criminales de Brasil

    2.
    Rusia asegura que garantizará la seguridad de Zelensky si viaja a Moscú para reunirse con Putin

    Rusia asegura que garantizará la seguridad de Zelensky si viaja a Moscú para reunirse con Putin

    3.
    Japón reclama una reforma urgente de la ONU y apunta al Consejo de Seguridad por presentar una “fatiga institucional”

    Japón reclama una reforma urgente de la ONU y apunta al Consejo de Seguridad por presentar una “fatiga institucional”

    4.
    El Chaltén, el pueblo patagónico en Argentina que podría sufrir la misma catástrofe que Nepal

    El Chaltén, el pueblo patagónico en Argentina que podría sufrir la misma catástrofe que Nepal

    5.
    Marco Rubio dice que EE.UU. invitó a Putin a la cumbre del G20 en Miami

    Marco Rubio dice que EE.UU. invitó a Putin a la cumbre del G20 en Miami

    6.
    Adelanto de las memorias de Charles Spencer: Los primeros encuentros de Lady Di y el príncipe Carlos

    Adelanto de las memorias de Charles Spencer: Los primeros encuentros de Lady Di y el príncipe Carlos

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué regiones de la zona central serán afectadas por el río atmosférico y el sistema frontal, según el pronóstico

    Qué regiones de la zona central serán afectadas por el río atmosférico y el sistema frontal, según el pronóstico

    Berlín: cuando David Bowie quiso perderse

    Berlín: cuando David Bowie quiso perderse

    Así se mueven los santiaguinos en bicicleta: cuánto duran sus viajes y cuáles son sus horarios favoritos

    Así se mueven los santiaguinos en bicicleta: cuánto duran sus viajes y cuáles son sus horarios favoritos

    5 formas para hacer que las alergias primaverales sean menos desagradables, según una inmunóloga

    5 formas para hacer que las alergias primaverales sean menos desagradables, según una inmunóloga

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Universidad Católica por la Copa Chile

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Universidad Católica por la Copa Chile

    Comienza la preventa de entradas para el Día del Cine: ¿Cómo comprar boletos desde $2.000?

    Comienza la preventa de entradas para el Día del Cine: ¿Cómo comprar boletos desde $2.000?

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por la final femenina Sub 20 de los Juegos Suramericanos

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por la final femenina Sub 20 de los Juegos Suramericanos

    Chomali por listas de espera: “Yo no esperaba que disminuyeran, lo que yo espero es que disminuyan los tiempos”
    Chile

    Chomali por listas de espera: “Yo no esperaba que disminuyeran, lo que yo espero es que disminuyan los tiempos”

    Alcaldes Iglesias y White piden celeridad en ley corta de seguridad municipal: “El Senado la está haciendo eterna”

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Universidad Católica por la Copa Chile

    Crisis por desocupación: doble turno en obras públicas y las otras propuestas de la mesa laboral para reactivar el empleo
    Negocios

    Crisis por desocupación: doble turno en obras públicas y las otras propuestas de la mesa laboral para reactivar el empleo

    “Las máquinas no tienen espíritu”: cómo funcionan los algoritmos en la bolsa que reveló una sanción de la CMF

    Rebaja de tarifas del TAG: CPI estima que “el Estado se expone a endeudamiento entre US$600 y US$800 millones al año”

    Meteochile enciende alarma meteorológica por el río atmosférico extremo: revisa aquí las regiones afectadas
    Tendencias

    Meteochile enciende alarma meteorológica por el río atmosférico extremo: revisa aquí las regiones afectadas

    Qué regiones de la zona central serán afectadas por el río atmosférico y el sistema frontal, según el pronóstico

    Científicos chilenos descubren cómo desarmar un ARN clave en células tumorales de estómago y mama

    Cheque por oro y beca Proddar hasta por cuatro años: los millones que aseguran los deportistas por brillar en los Odesur
    El Deportivo

    Cheque por oro y beca Proddar hasta por cuatro años: los millones que aseguran los deportistas por brillar en los Odesur

    El campeonato de rugby de la ARUSA entra en la recta final para definir al campeón

    Jesús Martínez le entrega el primer oro del día al Team Chile en los Juegos Suramericanos y el ciclismo suma plata

    OpenAI pide a Estados Unidos liderar acuerdo mundial para establecer normas de seguridad en inteligencia artificial
    Tecnología

    OpenAI pide a Estados Unidos liderar acuerdo mundial para establecer normas de seguridad en inteligencia artificial

    Anker reunirá sus marcas eufy, soundcore y SOLIX: qué pasará con sus productos

    Operación primavera: cómo pedirle a la IA que te ayude a organizar el cambio de estación

    Cristián Campos: “Por pudor o por prejuicios, la gente se alejó de mí, pero las relaciones se han ido normalizando”
    Cultura y entretención

    Cristián Campos: “Por pudor o por prejuicios, la gente se alejó de mí, pero las relaciones se han ido normalizando”

    FICValdivia 2026 confirma las nuevas películas de Hong Sang-soo, Radu Jude y María Aparicio

    Cómo un fracaso en el Festival de Viña cambió la relación de Daniel Muñoz y la música: “Todo empezó con esa derrota”

    Milei reivindica la soberanía argentina de las Malvinas y critica la falta de autoridad la ONU
    Mundo

    Milei reivindica la soberanía argentina de las Malvinas y critica la falta de autoridad la ONU

    Gobierno de Lula y la “sorpresa” ante declaración de países del Escudo de las Américas contra grupos criminales de Brasil

    Marco Rubio dice que EE.UU. invitó a Putin a la cumbre del G20 en Miami

    Ensalada de espinaca con tocino y queso azul
    Paula

    Ensalada de espinaca con tocino y queso azul

    Berlín: cuando David Bowie quiso perderse

    Hablemos de amor: lo que escondía la foto de mi abuela Mercedes