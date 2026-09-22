Gobierno asume traspié en reforma que extendía plazo de detención para expulsiones administrativas y apunta a “imponderables”

El gobierno asumió el traspié que sufrió este martes en el Parlamento, luego que la Cámara de Diputados rechazó la reforma constitucional que busca extender el plazo de detención de migrantes para el proceso de expulsiones administrativas.

La iniciativa, impulsada por los ministerios del Interior, Justicia y Seguridad Pública proponía ampliar el plazo para mantener la detención por un período de hasta 30 días, y prorrogable por hasta tres veces consecutivas.

El proyecto, al ser una norma que requería quorum constitucional, necesitaba 89 apoyos para su aprobación, equivalentes a 4/7 de la Corporación. Sin embargo, le faltó un apoyo y terminó siendo rechazada con 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones.

Luego de este fracaso en el Congreso, el ministro de la Secretaría General de la Presidencial (Segpres), José García Ruminot, dijo que si bien se hizo el trabajo pre-legislativo para asegurar los votos, surgieron imponderables.

“Ese trabajo se hace rigurosamente, minuciosamente, pero cuando llega el momento de votar, hay personas que o no están en la Sala o simplemente cambian su voto”, dijo.

A eso añadió que “frente a esos imponderables es muy muy difícil poder tomar medidas adicionales que nos permitan asegurar los votos”.

Al ser consultado si hace un mea culpa de su gestión para amarrar la reforma, respondió: “Siempre, siempre estamos revisando nuestro trabajo y siempre estamos viendo cómo lo podemos mejorar”.

El titular de Justicia, Fernando Rabat, en tanto, apuntó que el Ejecutivo seguirá “trabajando para en el futuro poder lograr las votaciones necesarias para seguir avanzando en la agenda contra el crimen organizado y la delincuencia”.

“Acá había un tema de orden práctico, que era aumentar un plazo que tenían las policías para poder retener a migrantes y expulsar o verificar las expulsiones. Y también una situación especial en materia de extradición, en que se ampliaba un plazo que está hoy día contemplado en el artículo 127 bis del Código de Proceso Penal. Cuestiones de orden práctico más que de fondo, que van a entorpecer la expulsión de migrantes ilegales y también la correcta extradición de personas”, remarcó.

Rabat fue requerido, por ejemplo, por el caso del diputado José Montalva (PPD), que había anunciado su voto a favor, pero finalmente no estuvo para aprobarlo. “No voy a personalizar en nadie”, señaló el secretario de Estado.

En cuanto a si estaban garantizados los votos previo a la sesión de Sala, retrucó: “Más que si estaban garantizados, yo creo que el mérito de la reforma constitucional contaba con una mayoría importante en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, se había trabajado con sus miembros para modificar algunos aspectos, y por lo tanto, se esperaba que fuera aprobada. Se rechazó por un voto, pero lo importante es que vamos a seguir trabajando”.

Debido a que fue rechazada, si el Ejecutivo quiere insistir en su mensaje puede hacerlo, pero necesita de la venia de 2/3 del Senado.