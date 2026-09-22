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    ¿Cómo se aplica el Subsidio Eléctrico? Revisa los montos que recibe cada familia

    El beneficio asigna una cifra según la cantidad de integrantes del hogar y se refleja como un descuento en la cuenta de la luz.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto

    Los beneficiarios del Subsidio Eléctrico comenzarán a recibir el descuento en sus respectivas cuentas de electricidad, de acuerdo a un monto que se asigna según integrantes del hogar.

    La actual entrega del aporte corresponde a la quinta convocatoria que tuvo el programa, la que recibió solicitudes hasta junio e informó sus resultados en agosto pasado.

    Cómo se aplica el Subsidio Eléctrico

    El Subsidio Eléctrico facilita una rebaja en la cuenta de la electricidad durante seis meses para julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, lo que se refleja a partir de la boleta de septiembre de 2026.

    El monto asignado depende de la cantidad de integrantes del hogar, con el siguiente detalle:

    • Para un hogar con una persona el monto es de $17.346.
    • Entre dos y tres integrantes se asignan $22.548.
    • Cuatro personas o más cuentan con $31.224.

    Cabe recordar que los resultados del beneficio se pueden revisar en resultados.energia.gob.cl y para recibirlo se debía cumplir con lo siguiente:

    • Encontrarse dentro del 40% de menores ingresos, según el Registro Social de Hogares (RSH), o tener, al menos, una persona electrodependiente registrada.
    • Estar al día con el pago de la cuenta de la electricidad.
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