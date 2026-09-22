“Stop acoso arbitral ya”: el Atlético de Madrid se burla de José Mourinho tras sus quejas contra el juez

José Mourinho volvió a robarse los focos en un Derbi de la capital de España. No porque su regreso al Real Madrid lograra avasallar al Atlético, en el Metropolitano. Si no por la actitud del técnico portugués quien responsabilizó al cuerpo arbitral de la derrota 2-1.

En su estilo directo, The Special One imprimió una serie de fotos de faltas de jugadores rojiblancas que no fueron consideradas como tarjetas rojas, situación que fue reclamada fuertemente por el luso. “Deberían haber terminado con 9 en la primera parte”, resumió el carismático DT en conferencia de prensa.

Asimismo, agregó que “si nos dejan en paz, tranquilos y nos dejan competir en igualdad de circunstancias podemos hacerlo mejor, pero falta mucho. No quiero ir lejos y decir que esto es algo preparado. No quiero pensar en esto”.

Ingeniosa respuesta

Horas después del singular reclamo del archirrival, el conjunto colchonero contestó de una ácida manera a las excusas expuestas por Mou. Para ello hizo gala de todo el ingenio en sus redes sociales para dejar en evidencia al entrenador de los blancos.

En las imágenes que se viralizaron en sus canales particulares, la institución albirroja mostró una impresora que transmitía las mismas imágenes que el portugués enseñó en rueda de prensa, todo para responder ante los merengues sobre lo que entienden son quejas desproporcionadas.

“Stop acoso arbitral ya”, fue la frase con la que ha reaccionado el Atlético ante las quejas de Mourinho tras el partido del domingo pasado, como una manera de hacer frente a las graves acusaciones realizadas por el archirrival.

Después de las primeras reacciones de los hinchas, el Atlético volvió a insistir en el tema con un nuevo mensaje. Esta vez las gráficas tenían una leyenda implícita: “Maquinaria en modo on”, enunciado que completaron con la siguiente frase: “este año tienen un nuevo reto. Tres semanas sin Liga. Esta temporada empiezan muy pronto”.

Además, la institución reaccionó a nivel dirigencial. Fuera de la acidez y el sarcasmo, en una larga nota en el Diario Marca de España, fuentes de la directiva comentaron los alcances de la reacción del club ante los descargos del portugués.

“Hay líneas rojas que no se pueden traspasar y lo han vuelto a hacer. No se puede faltar al respeto. Este tipo de comportamientos hace peligrar la integridad del fútbol español. O les paramos ahora o no habrá vuelta atrás”, advirtieron al periódico.

Claro que las explicaciones tampoco estuvieron exentas de sorna: “estábamos pensando en imprimir todos los errores de los que se ha beneficiado el Madrid, pero nos quedaríamos sin bosques, por sostenibilidad no podemos hacerlo”.

La respuesta del Atlético