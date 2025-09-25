La intimidante primera arenga de José Mourinho en su estreno en Benfica

En los camarines del pequeño Estadio do Desportivo das Aves se escuchaba la voz imponente de José Mourinho. El mítico entrenador portugués volvía a Benfica luego de 25 años en los que ganó de todo con los clubes más importantes del mundo. Ahora, ya en una carrera que va en bajada, se alistaba para su reestreno con el cuadro de Lisboa ante el débil AVS Futebol, por lo que arengaba a sus futbolistas para que consiguieran un triunfo.

“Lo lindo es ganar en el Benfica. Jugar en el Benfica es duro. Perder en el Benfica es duro. Ganar en el Benfica es hermoso”, comenzó diciendo el estratega que dirigió 11 partidos en la temporada 2000-01 con esa institución.

“Ya hemos hablado mucho; ahora vamos, ahora es ahí dentro, y vamos a matarlos”, añadió Mou, entre los gritos del plantel. El registro fue publicado en las últimas horas por las redes sociales del club y ha generado diversas reacciones.

💥 "Vamos a 'MACHACARLOS'".



🗣️ La brutal ARENGA de MOURINHO en su regreso al BENFICA. pic.twitter.com/KsBEjvKYRc — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 22, 2025

Surgió efecto

La arenga, al parecer, tuvo frutos. Dentro de la cancha, este sábado Benfica obtuvo un cómodo triunfo 0-3 como visita ante el mencionado AVS Futebol. Heorhiy Sudakov abrió la cuenta sobre el final del primer tiempo. Luego, a los 59’, Vangelis Pavlidis anotó de penal el segundo. Y el 3-0 final llegó rápido a los 64’, y fue obra de Franjo Ivanović.

De ahí en adelante, los de Morinho administraron la ventaja con total tranquilidad, en un compromiso en el que fueron ampliamente superiores, tuvieron 19 remates, 64% de posesión de balón y ejecutaron 531 pases, casi el doble que su oponente.

Este resultado no es menor, puesto que Benfica alcanza las 13 unidades y se ubica en el tercer puesto de la liga de Portugal, por detrás de Sporting Lisboa, que tiene 15, y de Porto, que cuenta con 18.

Este martes juegan ante Rio Ave, una escuadra de la parte baja de la tabla ante la que podrían seguir escalando posiciones, en caso de que ganen.