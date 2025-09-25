No hubo hazaña: River Plate cae ante Palmeiras y se despide de la Copa Libertadores en medio del descontrol argentino

River Plate nuevamente no pudo con Palmeiras en la Copa Libertadores y se despidió en los cuartos de final tras caer por 3-1 en Sao Paulo. El chileno Paulo Díaz estuvo en la banca y no ingresó.

Los millonarios se pusieron en ventaja a los ocho minutos a través de Maximiliano Salas, con lo que nivelaba la llave tras la derrota por 2-1 en Buenos Aires. El panorama se arregló por un momento, pero sería algo transitorio.

La ilusión de los transandinos duró hasta el segundo tiempo. A los 51′, empató Vitor Roque y de ahí sería cuesta arriba para el equipo de Marcelo Gallardo. A los 87′, el juez uruguayo Andrés Matonte expulsó a Marcos Acuña por doble amarilla y tras ello José Manuel López, anotó a los 90+1′ y 90+4′.

Una vez finalizado el partido, los jugadores de River Plate fueron a buscar a Matonte por su polémico desempeño en el Allianz Parque de Sao Paulo. Ahí, Salas fue uno de los más indignados con el charrúa y lo insultó en duros términos. “Hijo de puta”, le dijo, mientras era contenido por sus compañeros y el cuerpo técnico.

Por su parte, Matonte debió ser escoltado por los efectivos policiales, mientras era increpado por los jugadores argentinos. “El juez no supo manejar el partido”, señaló Marcelo Gallardo tras la derrota.

El Muñeco también encaró al réferi. “Condicionaste un partido al pedo”, le espetó, para dar media vuelta y retirarse aplaudiendo.

La explicación de Gallardo

En rueda de prensa, Gallardo se refirió en profundidad al arbitraje: “Había un jugador de ellos tirado en el campo y el árbitro no supo manejar esa situación crítica. Cobró un penal que no vio bien porque estaba de espaldas. Fue una mezcla de errores del árbitro y de nosotros que, con algunas desconcentraciones, le dimos una ventaja a Palmeiras”.

El técnico agregó: “Puede quedar la sensación de un arbitraje tendencioso, pero prefiero no caer en eso. Simplemente, el árbitro perdió el control del partido. En el primer tiempo parecía llevar bien el partido, pero en el segundo cambió el rumbo y eso afectó el desarrollo”.