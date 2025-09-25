SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

No hubo hazaña: River Plate cae ante Palmeiras y se despide de la Copa Libertadores en medio del descontrol argentino

 
El cuadro millonario no pudo con Palmeiras en Brasil. @RiverPlate/X

River Plate nuevamente no pudo con Palmeiras en la Copa Libertadores y se despidió en los cuartos de final tras caer por 3-1 en Sao Paulo. El chileno Paulo Díaz estuvo en la banca y no ingresó.

Los millonarios se pusieron en ventaja a los ocho minutos a través de Maximiliano Salas, con lo que nivelaba la llave tras la derrota por 2-1 en Buenos Aires. El panorama se arregló por un momento, pero sería algo transitorio.

La ilusión de los transandinos duró hasta el segundo tiempo. A los 51′, empató Vitor Roque y de ahí sería cuesta arriba para el equipo de Marcelo Gallardo. A los 87′, el juez uruguayo Andrés Matonte expulsó a Marcos Acuña por doble amarilla y tras ello José Manuel López, anotó a los 90+1′ y 90+4′.

Una vez finalizado el partido, los jugadores de River Plate fueron a buscar a Matonte por su polémico desempeño en el Allianz Parque de Sao Paulo. Ahí, Salas fue uno de los más indignados con el charrúa y lo insultó en duros términos. “Hijo de puta”, le dijo, mientras era contenido por sus compañeros y el cuerpo técnico.

Por su parte, Matonte debió ser escoltado por los efectivos policiales, mientras era increpado por los jugadores argentinos. “El juez no supo manejar el partido”, señaló Marcelo Gallardo tras la derrota.

El Muñeco también encaró al réferi. “Condicionaste un partido al pedo”, le espetó, para dar media vuelta y retirarse aplaudiendo.

La explicación de Gallardo

En rueda de prensa, Gallardo se refirió en profundidad al arbitraje: “Había un jugador de ellos tirado en el campo y el árbitro no supo manejar esa situación crítica. Cobró un penal que no vio bien porque estaba de espaldas. Fue una mezcla de errores del árbitro y de nosotros que, con algunas desconcentraciones, le dimos una ventaja a Palmeiras”.

El técnico agregó: “Puede quedar la sensación de un arbitraje tendencioso, pero prefiero no caer en eso. Simplemente, el árbitro perdió el control del partido. En el primer tiempo parecía llevar bien el partido, pero en el segundo cambió el rumbo y eso afectó el desarrollo”.

Más sobre:FútbolCopa LibertadoresRiver PlatePalmeirasMaxi SalasMarcelo Gallardo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El Senado de Brasil rechaza por inconstitucional la enmienda que pretendía blindar a diputados y senadores

Jeannette Jara acusa “falta de fraternidad” de Carmona y Jadue durante campaña presidencial

Detienen a cinco sujetos que robaron camión cargado con 24.000 botellas de ron en Quilicura

Jimmy Kimmel rompe récord de audiencia nocturna con su programa de regreso

“Hay Panzer para rato”: Senador Insulza agradece los mensajes de apoyo tras problemas cardíacos

Jeannette Jara da giro y rectifica su opinión sobre el régimen de Cuba: “Claramente no es una democracia”

Lo más leído

1.
El banderazo de los hinchas de la U termina en incendio frente al hotel de concentración en La Serena

El banderazo de los hinchas de la U termina en incendio frente al hotel de concentración en La Serena

2.
Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

3.
Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

4.
Indagan posible agresión: lactante de siete meses está grave en hospital Roberto del Río tras sufrir fractura craneal

Indagan posible agresión: lactante de siete meses está grave en hospital Roberto del Río tras sufrir fractura craneal

5.
Con 31 personas ya inscritas: Fonasa inicia Modalidad de Libre Elección del Sistema de Acceso Priorizado

Con 31 personas ya inscritas: Fonasa inicia Modalidad de Libre Elección del Sistema de Acceso Priorizado

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Servicios

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Anuncian nuevo recargo a la tarifa de Aguas Andinas por alto consumo en verano

Anuncian nuevo recargo a la tarifa de Aguas Andinas por alto consumo en verano

Jeannette Jara acusa “falta de fraternidad” de Carmona y Jadue durante campaña presidencial
Chile

Jeannette Jara acusa “falta de fraternidad” de Carmona y Jadue durante campaña presidencial

Detienen a cinco sujetos que robaron camión cargado con 24.000 botellas de ron en Quilicura

“Hay Panzer para rato”: Senador Insulza agradece los mensajes de apoyo tras problemas cardíacos

Contraloría toma razón de destitución de exsubsecretario Christian Larraín: no podrá ocupar cargos públicos por cinco años
Negocios

Contraloría toma razón de destitución de exsubsecretario Christian Larraín: no podrá ocupar cargos públicos por cinco años

Empresarios mineros presentan querella por prevaricación en conflicto por yacimiento de oro

El gigante belga Carmeuse toma el control de Cementos Biobío: grupo será presidido por abogado chileno

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado
Tendencias

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

4 momentos clave del incendiario discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU

No hubo hazaña: River Plate cae ante Palmeiras y se despide de la Copa Libertadores en medio del descontrol argentino
El Deportivo

No hubo hazaña: River Plate cae ante Palmeiras y se despide de la Copa Libertadores en medio del descontrol argentino

Con Iván Román como titular, el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli avanza a las semifinales de la Copa Sudamericana

Alcaldesa de La Serena anuncia medidas contra la U por el incendio frente al hotel de concentración

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú
Finde

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Jimmy Kimmel rompe récord de audiencia nocturna con su programa de regreso
Cultura y entretención

Jimmy Kimmel rompe récord de audiencia nocturna con su programa de regreso

Isabel Allende: “En Chile las periodistas mujeres son mucho mejores que los hombres, desde siempre”

Es solo rock & roll: los Rolling Stones vuelven al estudio y alistan reedición de un clásico

El Senado de Brasil rechaza por inconstitucional la enmienda que pretendía blindar a diputados y senadores
Mundo

El Senado de Brasil rechaza por inconstitucional la enmienda que pretendía blindar a diputados y senadores

Jimmy Kimmel rompe récord de audiencia nocturna con su programa de regreso

El presidente de Serbia reclama en la ONU la soberanía sobre Kosovo

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?