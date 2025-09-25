SUSCRÍBETE
“Otra vez los hinchas de la U son noticia”: la prensa internacional reacciona a los incidentes registrados en La Serena

Tanto la prensa argentina como peruana hizo eco del incendio provocado durante el banderazo de los hinchas azules. Hoy los universitarios se miden contra Alianza Lima en Coquimbo.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
La prensa internacional reacciona a los incidentes de la barra de la U en La Serena. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Este jueves, a partir de las 21.30 horas, Universidad de Chile recibirá a Alianza Lima en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo en el marco del duelo de revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Por lo mismo, ayer los fanáticos azules organizaron un banderazo para mostrar su apoyo de cara al partido. Sin embargo, el uso de fuegos artificiales acabó generando un gran incendio en las inmediaciones del hotel de concentración de la U. Esto motivó a su vez el actuar de Carabineros para despejar la zona.

Estas situaciones fueron remarcadas por la prensa internacional. En Argentina, donde aún sigue presente el recuerdo de lo sucedido en el duelo contra independiente en Avellaneda, Olé informó: “Otra vez los hinchas de la U. de Chile son noticia. A pesar de que el duelo de este jueves por la vuelta de los cuartos de la Copa Sudamericana será a puertas cerradas, los simpatizantes del conjunto chileno se juntaron en las afueras del hotel en donde está concentrando el equipo para hacer un banderazo. Sin embargo, nuevamente se generaron incidentes”, introducen, .

“Y es que en el medio del “hotelazo” -denominación que le ponen en el país trasandino-, un fuerte incendio se desató en frente al hotel en el que está alojado la U. de Chile, en La Serena. Presuntamente, el mismo fue originado por la utilización de pirotecnia y las llamas superaron los cinco metros, lo que llevó a que Carabineros se hiciera presente en el lugar”, continuaron.

“Es ahí que comenzaron los cruces entre los hinchas y la policía, que comenzó a reprimir y avanzar con camiones hidrantes hacia las personas que arrojaban objetos contundentes contra el personal de seguridad. Es así que, a pesar de que el encuentro ante Alianza Lima será sin público, los simpatizantes del conjunto chileno vuelven a ser protagonistas de una situación lamentable en torno a un partido de fútbol”, concluyeron.

TyC Sports, en tanto, tituló: “Hinchas de la U de Chile provocaron un incendio y gravísimos incidentes en la concentración del equipo”.

“En la previa del duelo de vuelta ante Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, los hinchas de Universidad de Chile organizaron un banderazo para respaldar a su plantel en el Hotel Diego de Almagro, de La Serena, pero la concentración se descontroló y terminó en un incendio grande”, agregaron más adelante.

“Según las estimaciones de los periódicos locales, aproximadamente 1200 simpatizantes se juntaron y tiraron fuegos artificiales, cuyas chispas alcanzaron las plantas cercanas y provocaron llamas que llegaron a cinco metros de altura y demandaron la ayuda de los Bomberos de La Serena. Inmediatamente, el sistema de Control de Orden Público (COP) de Carabineros avanzó con camiones hidratantes sobre la gente y dispersó al grupo”, añadieron.

En Perú también es noticia

Por su parte, la prensa peruana también destacó en sus principales medios los incidentes en La Serena. La República escribió que “la tensión se hizo presente en Chile tras un incendio registrado durante el tradicional banderazo de los hinchas locales”.

“El siniestro habría sido causado por pirotecnia en unos arbustos cerca de la Avenida Francisco de Aguirre, donde se ubica el Hotel Diego de Almagro, en la capital de la Región de Coquimbo. Cinco compañías de bomberos, junto a Carabineros, acudieron al lugar para controlar la emergencia. También se reportaron enfrentamientos entre los hinchas y las fuerzas de seguridad”, complementaron.

Depor, a su vez, comunicó que “a pocas horas del partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, los ánimos están muy caldeados entre Alianza Lima y la Universidad de Chile. Las autoridades de la región de Coquimbo están atentas a lo que pueda suceder este jueves antes, durante y después del compromiso, más aún cuando el último miércoles ocurrió un incendio de importantes proporciones en los exteriores del hotel de concentración del conjunto santiaguino”.

“En horas de la noche de ayer, un grupo de más de 1000 hinchas de la Universidad de Chile se acercaron a las afueras del Hotel Diego de Almagro, ubicado en la Av. Francisco de Aguirre. Todo parecía trascurrir con total normalidad, cuando los fuegos artificiales y la pirotecnia inició un incendio que alertó a los bomberos y carabineros de la zona, quienes se acercaron al lugar a poner orden”, sumaron.

