El Deportivo

“Las medidas de seguridad se tomaron”: Seremi defiende el dispositivo tras banderazo de los hinchas de la U

Adio González lamentó los incidentes en la previa del duelo frente a Alianza Lima y se refirió al procedimiento.

Carlos González LucayPor 
Carlos González Lucay
Hinchas de la U provocaron incendio en La Serena.

Los serios incidentes provocados durante el banderazo que protagonizaron los hinchas de Universidad de Chile en las afueras del hotel Diego de Almagro de La Serena, en la víspera del partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana entre la U y Alianza Lima, fueron condenados transversalmente por las autoridades.

Por un lado, la alcaldesa Daniela Norambuena criticó la falta de prevención frente a los anuncios. “Acá el delegado autoriza los partidos. Insto a que este club deportivo se haga responsable. Lo vamos a hacer responsable por la vía judicial. Carabineros no estaba presente en el lugar, pese a que había un llamado por redes sociales. Esto era algo que se sabía que iba a ocurrir”, señaló la autoridad comunal en entrevista con Canal 13.

Norambuena lamentó la magnitud de los perjuicios generados por estos incidentes: “Finalmente el daño que genera en una comuna patrimonial; acá hay daño no solo económico, sino que al turismo y a una infraestructura”.

Cinco detenidos

En contraparte, el seremi de Seguridad Pública de Coquimbo, Adio González, lamentó lo ocurrido. “Es condenable, pero además es lamentable que un grupo de hinchas vaya al hotel donde aloja su equipo, que requiere un nivel de tranquilidad para la preparación del partido, porque estamos en el marco de un ámbito deportivo que es el fútbol”, expresó.

En ese contexto, defendió el dispositivo llevado a cabo por las autoridades. “Distintos actores trabajamos profundamente respecto de las medidas de seguridad que había que tomar. Las medidas de seguridad se tomaron, Universidad de Chile y Alianza Lima tienen guardias privados, pero llegó un grupo de ‘mal llamados hinchas’ que se enfrentaron con Carabineros y generaron el incendio de una palmera”, sostuvo.

Las llamas se extendieron a un terreno colindante con el hotel, provocando la quema de pastizales y una amplia columna de fuego, la que fue sofocada por Bomberos, que logró controlar la situación.

González también detalló que se logró la detención de cinco sujetos, quienes serán puestos este jueves a disposición de la Justicia.

