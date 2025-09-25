El banderazo de los hinchas de la U termina en incendio frente al hotel de concentración en La Serena

El banderazo de los hinchas de la U terminó en incendio frente al hotel de concentración, en La Serena. Foto: imagen de TV

Una vez más el fútbol chileno debe afrontar incidentes generados por un grupo de “hinchas”. Durante esta noche, se provocó un incendio de grandes proporciones en las afueras del hotel de concentración de Universidad de Chile en la ciudad de La Serena, previo al partido de mañana ante Alianza Lima, por la vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Las primeras informaciones al respecto indicaron que el denominado “hotelazo”, al que llamaron los barristas de la U en la antesala del encuentro contra los peruanos (que se jugará sin público tras la sanción de la Conmebol a raíz de lo acontecido en Avellaneda), contó con el lanzamiento de fuegos artificiales.

El uso de pirotecnia es el que habría generando un siniestro en la zona de arbustos contiguo a la Avenida Francisco de Aguirre, donde está ubicado el Hotel Diego de Almagro, en la capital de la Región de Coquimbo.

Tanto Bomberos como Carabineros se hicieron presentes en el sitio. Cinco compañías de bomberos atendieron a la emergencia. Además del incendio, también se constataron enfrentamientos entre barristas y la fuerza pública.

La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, habló con Teletrece. “Lo encuentro impresentable. Mañana vamos a tomar todas las acciones judiciales pertinentes. Primero, porque La Serena es una comuna patrimonial. Donde están, es un lugar histórico, al lado del faro. Voy a instar a que el club (la U) se haga cargo de todos los daños. Insto al Delegado Presidencial (Galo Luna) a que tomen las medidas respectivas. Es quien autoriza los partidos”, declaró la edil.

“A este club deportivo lo vamos a hacer responsable vía judicial. Se sabía que iba a ocurrir. Las medidas de seguridad no se implementaron. Van a tener que responder ante estos hechos delictuales”, agregó Norambuena.

Esto no solo genera una atención especial para lo que sucederá mañana, aunque se trate de un partido a puertas cerradas. Además, el domingo se juega el duelo pendiente entre Deportes La Serena y la U, en La Portada. De hecho, el plantel azul se quedará hasta el fin de semana en la Región de Coquimbo, para preparar aquel cotejo.