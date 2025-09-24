SUSCRÍBETE
El Deportivo

En la U reaccionan con sorpresa: la dura carta de Alianza Lima a la Conmebol acusando xenofobia en Chile

Los incaicos enviaron una misiva a Luque asegurando haber recibidos malos tratos desde su arribo a Coquimbo. En Azul Azul reaccionan con incredulidad frente a las graves acusaciones.

Matías ParkerPor 
Matías Parker
JOEL ALONZO/PHOTOSPORT

Universidad de Chile y Alianza Lima están a horas de disputar la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En Coquimbo, sin público, los estudiantiles buscan aprovechar la igualdad obtenida en Perú para sellar su paso a la ronda que enfrentará a los cuatro mejores del certamen continental.

La previa, sin embargo, no ha estado exenta de polémica. Este miércoles, durante la tarde, Alianza Lima acusó haber recibido malos tratos desde su arribo a Chile. La situación generó sorpresa en los laicos, quienes aseguran que no han existido situaciones anormales.

En la misiva, a la que tuvo acceso El Deportivo, la dirigencia limeña acusa directamente al equipo estudiantil de no otorgar la seguridad necesaria para resguardar a su delegación.

Por medio de la presente complementamos nuestra carta de fecha 19 de septiembre de 2025, en la cual manifestamos nuestra preocupación y malestar por el comportamiento de parte del área de prensa del Club Universidad de Chile y también por lo que podría ocurrir en nuestra visita al país de Chile para el encuentro deportivo de la referencia. Al respecto, desde nuestra llegada al Aeropuerto de la ciudad de La Serena en Chile (Aeródromo La Florida) se tornó con actitudes hostiles de parte de simpatizantes del Club Universidad de Chile y con actos xenófobos”, dice.

En la U aseguran que la acusación carece de fundamentos. Cabe recordar, que Alianza Lima llegó este martes en un vuelo chárter y se trasladó de inmediato al Hotel Enjoy. En este recinto cuentan con seguridad privada y carabineros que resguardan el lugar.

En su arribo a la Cuarta Región, no hubo incidentes en el aeropuerto, salvo un grito contra un jugador al momento de ser entrevistado. Durante esta jornada, los incaicos entrenaron en el Complejo Las Rosas de Coquimbo Unido. Realizaron el traslado ida y vuelta, sin ningún problema.

La escuadra que conduce Gorosito, quien en su momento pidió descalificar a la U e Independiente para acceder directamente a la semifinal, recordó los serios incidentes en Avellaneda para reforzar su acusación. “Nuestro malestar reflejado en esta carta y en la anterior de fecha 19 de septiembre del presente año, se debe a lo que todos presenciamos en nivel de violencia y desacato a todas las normas ordinarias y federativas (deportivas), en el partido de vuelta entre el Club Universidad de Chile con el Club Atlético Independiente (Argentina) por la llave de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Esto apenas ocurrió el 20 de agosto, es decir, hace poco más de un mes, con lo cual es válido que expresemos preocupación por los actos que pueden generar de parte de la barra del club chileno para con nuestra delegación y en general para cualquier civil que se encuentre en medio de actos violentos”, se justifica.

La escuadra peruana adjunta fotografía de los malos tratos recibidos. “En esta imagen se puede apreciar claramente como en las afueras del hotel de concentración del Club Alianza Lima en la ciudad de La Serena, se encuentran barristas de la Universidad de Chile con un cartel que no necesita mayor explicación, pero además uno de ellos sosteniendo una camiseta (arrebatada como indicamos más arriba), correspondiente al modelo que utiliza nuestro club para esta temporada. Adicionalmente, estamos adjuntando a esta carta tres videos donde se puede apreciar en forma clara el actuar de estas personas y sus intenciones, las cuales van en relación con los actos de violencia generados en Avellaneda y las provocaciones en nuestro estadio en Lima en el partido de ida”, señalaron.

Más allá de las quejas, en la U se sorprenden de la acusación recordando el tenso clima que vivieron durante su paso por Lima. Los hinchas locales recibieron a los azules con banderas que recordaron la tragedia de Avellaneda. “Conmebol hijos...., nosotros también queríamos pegarles”, decía uno de los lienzos en las que se mantiene la idea de poner el escudo del equipo chileno dado vuelta. “La perra de Sudamérica. Eres la vergüenza internacional, das el cu... por clasificar”, decía otro de los trapos.

Al ser consultados por El Deportivo, en Azul Azul evitaron referirse a la filtración de la carta. Sin embargo, no esconden su sorpresa por las graves acusaciones. Más cuando esta mañana, en la reunión de seguridad del día previo al partido, Alianza Lima solicitó un “grupo de choque” policial para que los protegieran en el hotel. Carabineros le respondió que todos los resguardos estaban tomados, pese a la insistencia de los visitantes.

