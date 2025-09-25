Alcaldesa de La Serena anuncia medidas contra la U por el incendio frente al hotel de concentración

Aproximadamente 1.500 personas se reunieron en La Serena en un hotelazo previo al partido entre Universidad de Chile y Alianza Lima, por la Copa Sudamericana. Los fanáticos azules, quienes no podrán estar en el duelo de este jueves a raíz de la sanción por los incidentes ante Independiente en agosto, causaron serios daños al momento en que fueron dispersados por Carabineros. Según información de Canal 13, lanzaron pirotecnia, la que alcanzó un árbol y generó rápidamente un incendio, con llamas cercanas a edificios.

El hecho generó de inmediato la reacción de las autoridades. La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, declaró su molestia: “Lamentable hecho. Como alcaldesa y jefa comunal lo encuentro impresentable. Mañana vamos a tomar las acciones judiciales pertinentes. La Serena es una ciudad patrimonial. Hoy esta es una municipalidad que la dejaron en bancarrota”.

Pero la autoridad fue más allá y anunció que tratará de que Universidad de Chile se haga cargo de todos los daños causados: “Voy a instar a que el club deportivo primero se haga cargo de todos los daños y perjuicios en el bien nacional de uso público, nos va a tener que reponer cada lugar y cada espacio, e insto al delegado presidencial a que tome las medidas respectivas”.

“Acá el delegado autoriza los partidos. Insto a que este club deportivo se haga responsable. Lo vamos a hacer responsable por la vía judicial. Carabineros no estaba presente en el lugar, pese a que había un llamado por redes sociales. Esto era algo que se sabía que iba a ocurrir”, añadió.

Norambuena puntualizó en que esto no es solo un daño económico: “Finalmente el daño que genera en una comuna patrimonial; acá hay daño no solo económico, sino que al turismo y a una infraestructura”.

La U seguirá en La Serena

El compromiso entre Universidad de Chile y Alianza Lima, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, está pactado para este jueves a las 21.30 horas, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

Sin embargo, los estudiantiles continuarán en la Cuarta Región, ya que el domingo 28 de septiembre, a las 15.00 horas, jugarán precisamente ante Deportes La Serena un duelo pendiente por la Liga de Primera.