Antony salva el honor de un perdido Betis que empata con Nottingham Forest en el estreno de la Europa League

En los torneos continentales es completamente diferente. El local Betis mostró su peor cara en la Europa League y solo pudo salvar un empate 2-2 ante Nottingham Forest de Inglaterra, gracias a una gran definición del brasileño Antony, la inversión más cara del club en este mercado.

Los sevillanos de ninguna manera se amedrentaron ante el poderoso equipo visitante. Los casi 270 millones de dólares que gastaron los británicos solo en este mercado (presupuesto parecido para remodelar el estadio Benito Villamarín de los hispanos) no inquietaron a los de Manuel Pellegrini.

Porque el elenco andaluz, si bien metía miedo en ofensiva, también dejaba amplios espacios y muchas dudas en el fondo. Las mismas que aprovechó la escuadra hispana antes del cuarto de hora.

Un largo pase de Valentín Gómez dejó a la deriva a Cédric Bakambu, pero la pelota quedó en los pies del brasileño Antony que ensayó una gran jugada que volvió a habilitar a Bakambu, quien remató fuerte arriba para el 1-0.

Ventaja inicial que duró muy poco. Tres minutos más tarde, Morgan Gibbs-White dejó solo al brasileño Igor Jesús en el área. El exjugador de Botafogo (los ingleses pagaron US$ 21 millones por su pase) remató con fuerza para el 1-1.

Fuerte golpe para los verdiblancos, quienes se veían superados en cada posesión de los ingleses. El desequilibrio para la visita llegó a los 25 minutos, Igor Jesús se escapó de la marca de Valentín Gómez y el campeón de la Libertadores logró un cabezazo preciso para el 2-1 de los Tricky Trees que lograban temprano la remontada.

Después de la media hora de partido, Betis perdió la pelota y las marcas. El volumen ofensivo de los Reds dejaba sin aliento a los locales y cada llegada anunciaba la tercera conquista. A los 31’, una gran jugada de Elliot Anderson encontró a Igor Jesús en el punto penal, pero su definición fue trabada de manera milagrosa.

Instantes más, un nuevo tiro de esquina volvió a llevar peligro al equipo del chileno. Sin embargo, el toque de Callum Hudson-Odoi dio en la base del vertical. En la siguiente, el remate de Igor Jesús fue contenido en la línea por el golero bético Pau López, poco antes del descanso, cuando los locales más necesitaban una pausa.

Antony, otra vez

En el inicio del tiempo complementario, en vista de la superioridad, el Ingeniero decidió cambiar la estructura de su equipo, al menos desde los cambios. Así definió el ingreso de tres futbolistas de refresco para tener más la pelota en el medio.

Modificaciones que resultaron solo a medias. Es cierto que el Betis tuvo más la pelota y la iniciativa, pero carecía de la profundidad necesaria para hacer otra vez daño a los británicos, quienes no jugaban en Europa desde hace 1996, casi tres décadas.

Betis mucho la pelota de manera lateral, siempre en busca de ese espacio que le permitiera penetrar la resistencia de los británicos, quienes dominaba el trámite sin pasar mayores sobresaltos. A los 78’, los anfitriones se atrevieron un poco más, pero el fuerte remate del recién ingresado Pablo Fornals se fue muy cerca del ángulo.

A cinco del final del partido, los andaluces encontraron una pizca de lucidez para salvar, al menos, un punto. Una gran jugada combinada de los dirigidos de Pellegrini permitió la asistencia de Marc Roca para el gol del brasileño Antony que anotó el 2-2 final.