“Debemos irnos todos”: Ángel Maulén pide la renuncia de Aníbal Mosa y de todo el directorio por la crisis de Colo Colo

Colo Colo vive una profunda crisis. En el año del centenario, que prometía ser una fiesta dentro y fuera de la cancha, el Cacique quedó sin opciones de título tempranamente. Las eliminaciones de la Copa Libertadores, Copa Chile, el fracaso en la Liga de Primera y la goleada sufrida ante la U en la final de la Supercopa calan hondo en el Monumental.

Este miércoles, en el directorio ordinario que se celebró en la Casa Alba, la relación entre los bloques que administran Blanco y Negro sumó un nuevo capítulo en sus profundas diferencias. Todo esto ocurrió en el punto “varios” de la reunión, donde tomó la palabra Ángel Maulén, uno de los miembros de la facción vialista y opositora a Aníbal Mosa.

En su intervención, el exsubsecretario de Economía del gobierno de Eduardo Frei criticó la gestión del puertomontino y apuntó a las responsabilidades políticas y administrativas no solo por la situación deportiva, sino también por los tres fallecidos en partidos de Colo Colo: dos adolescentes atropellados por carabineros en el partido ante Fortaleza y una tercera persona que falleció en el Superclásico de agosto pasado tras caer desde un techo del estadio Monumental.

En sus palabras manifestó que el club estaba muy desprestigiado y que no hubo ningún remezón frente al grave momento que atraviesan, tal como sucede en la política. También el dirigente explicó que no había podido dar su punto de vista antes debido a las múltiples reuniones extraordinarias que hubo antes y que solo permitían tratar temas específicos.

Encendida discusión

En ese sentido, Maulén pidió la renuncia de Gustavo Poblete, gerente de Operaciones, y también del presidente Aníbal Mosa y su vicepresidente Eduardo Loyola. Además, lanzó duros dardos hacia el Club Social, pues a su juicio son los mayores responsables por aprobar las ideas del bloque controlador.

“Colo Colo está en una crisis, no se puede seguir así; debe haber un remezón. Por eso pedí la renuncia de Aníbal Mosa y Eduardo Loyola. También surgió la idea de que nos fuéramos todos y yo estoy de acuerdo con eso. Ojalá llegue gente joven, con nuevas ideas y menos odio. Debemos irnos todos”, señala Maulén al ser consultado por El Deportivo.

El director, que se encuentra distanciado con la facción opositora, encontró apoyo en Alfredo Stöhwing, quien propuso la idea de que todo el directorio diera un paso al costado. Una idea similar a la que surgió cuando Colo Colo se salvó milagrosamente de descender en 2021, bajo el anterior periodo de Mosa.

La discusión se encendió especialmente entre Loyola y Maulén. El actual vicepresidente y el director sostuvieron un duro intercambio tras esta propuesta, que encendió una vez más los ánimos en los diversos sectores que manejan la institución.

La respuesta de Mosa

A la salida de la cita, Aníbal Mosa salió al paso de esta petición. “Nunca son muy tranquilos los directorios, pero estamos acostumbrados a esta situación. Nos pidieron la renuncia al presidente y al vicepresidente, ya que nos hacen responsables por la muerte de los dos niños que ocurrió afuera del Estadio Monumental“, afirmó.

“Cuatro directores, en este caso Ángel Maulén, Alfredo Stöhwing, Diego González y Carlos Cortés dicen que la responsabilidad de las dos muertes fuera del estadio es nuestra, lo que encontramos fuera de lugar, que no corresponde; se comprobó que había otro responsable en esa materia. Trato de ponerle paños fríos a la situación, no lo esperaba, pero de ellos uno se espera cualquier cosa, no una cosa como esta”, concluyó.