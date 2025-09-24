SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

“Debemos irnos todos”: Ángel Maulén pide la renuncia de Aníbal Mosa y de todo el directorio por la crisis de Colo Colo

En medio del delicado momento deportivo que viven los albos, las disputas entre los bloques de la concesionaria sumaron un nuevo capítulo en la reunión de este miercoles.

Carlos González LucayPor 
Carlos González Lucay
Colo Colo vive una profunda crisis deportiva y dirigencial. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Colo Colo vive una profunda crisis. En el año del centenario, que prometía ser una fiesta dentro y fuera de la cancha, el Cacique quedó sin opciones de título tempranamente. Las eliminaciones de la Copa Libertadores, Copa Chile, el fracaso en la Liga de Primera y la goleada sufrida ante la U en la final de la Supercopa calan hondo en el Monumental.

Este miércoles, en el directorio ordinario que se celebró en la Casa Alba, la relación entre los bloques que administran Blanco y Negro sumó un nuevo capítulo en sus profundas diferencias. Todo esto ocurrió en el punto “varios” de la reunión, donde tomó la palabra Ángel Maulén, uno de los miembros de la facción vialista y opositora a Aníbal Mosa.

En su intervención, el exsubsecretario de Economía del gobierno de Eduardo Frei criticó la gestión del puertomontino y apuntó a las responsabilidades políticas y administrativas no solo por la situación deportiva, sino también por los tres fallecidos en partidos de Colo Colo: dos adolescentes atropellados por carabineros en el partido ante Fortaleza y una tercera persona que falleció en el Superclásico de agosto pasado tras caer desde un techo del estadio Monumental.

En sus palabras manifestó que el club estaba muy desprestigiado y que no hubo ningún remezón frente al grave momento que atraviesan, tal como sucede en la política. También el dirigente explicó que no había podido dar su punto de vista antes debido a las múltiples reuniones extraordinarias que hubo antes y que solo permitían tratar temas específicos.

Encendida discusión

En ese sentido, Maulén pidió la renuncia de Gustavo Poblete, gerente de Operaciones, y también del presidente Aníbal Mosa y su vicepresidente Eduardo Loyola. Además, lanzó duros dardos hacia el Club Social, pues a su juicio son los mayores responsables por aprobar las ideas del bloque controlador.

“Colo Colo está en una crisis, no se puede seguir así; debe haber un remezón. Por eso pedí la renuncia de Aníbal Mosa y Eduardo Loyola. También surgió la idea de que nos fuéramos todos y yo estoy de acuerdo con eso. Ojalá llegue gente joven, con nuevas ideas y menos odio. Debemos irnos todos”, señala Maulén al ser consultado por El Deportivo.

El director, que se encuentra distanciado con la facción opositora, encontró apoyo en Alfredo Stöhwing, quien propuso la idea de que todo el directorio diera un paso al costado. Una idea similar a la que surgió cuando Colo Colo se salvó milagrosamente de descender en 2021, bajo el anterior periodo de Mosa.

La discusión se encendió especialmente entre Loyola y Maulén. El actual vicepresidente y el director sostuvieron un duro intercambio tras esta propuesta, que encendió una vez más los ánimos en los diversos sectores que manejan la institución.

La respuesta de Mosa

A la salida de la cita, Aníbal Mosa salió al paso de esta petición. “Nunca son muy tranquilos los directorios, pero estamos acostumbrados a esta situación. Nos pidieron la renuncia al presidente y al vicepresidente, ya que nos hacen responsables por la muerte de los dos niños que ocurrió afuera del Estadio Monumental“, afirmó.

“Cuatro directores, en este caso Ángel Maulén, Alfredo Stöhwing, Diego González y Carlos Cortés dicen que la responsabilidad de las dos muertes fuera del estadio es nuestra, lo que encontramos fuera de lugar, que no corresponde; se comprobó que había otro responsable en esa materia. Trato de ponerle paños fríos a la situación, no lo esperaba, pero de ellos uno se espera cualquier cosa, no una cosa como esta”, concluyó.

Más sobre:FútbolColo ColoBlanco y NegroAníbal MosaÁngel MaulénAlfredo Stöhwing

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Defensoría contraataca y pide al fiscal nacional inhabilitar a Armendáriz y Jacir en arista de caso Monsalve

Boric reitera dardo contra postura de Trump sobre cambio climático durante cumbre en Nueva York

Parisi, ME-O y Mayne-Nicholls dan visto bueno a postulación de Bachelet a la ONU, pero Artés no

Retraso en entrega del programa de Jeannette Jara reabre cuestionamientos en el oficialismo

Carrefour define las 4 mejores ofertas por operación argentina: Cencosud pasaría a la siguiente fase

Rubio y Lavrov reafirman su “interés mutuo” en encontrar una “solución pacífica” al conflicto ucraniano

Lo más leído

1.
Femicidio en Santiago Centro: sujeto acabó con la vida de su pareja para luego lanzarse desde un piso 11

Femicidio en Santiago Centro: sujeto acabó con la vida de su pareja para luego lanzarse desde un piso 11

2.
Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

3.
Kast rechaza la regularización de inmigrantes para el trabajo agrícola: “Chile no resiste más improvisaciones”

Kast rechaza la regularización de inmigrantes para el trabajo agrícola: “Chile no resiste más improvisaciones”

4.
Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

5.
Plátano milagroso, cuchillo y pasamontaña: los fundamentos de la Conmebol que explican la severa sanción contra la U

Plátano milagroso, cuchillo y pasamontaña: los fundamentos de la Conmebol que explican la severa sanción contra la U

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Servicios

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Anuncian nuevo recargo a la tarifa de Aguas Andinas por alto consumo en verano

Anuncian nuevo recargo a la tarifa de Aguas Andinas por alto consumo en verano

La trama detrás del femicidio que terminó con el agresor quitándose la vida luego de saltar desde el piso 11 de un edificio
Chile

La trama detrás del femicidio que terminó con el agresor quitándose la vida luego de saltar desde el piso 11 de un edificio

Defensoría contraataca y pide al fiscal nacional inhabilitar a Armendáriz y Jacir en arista de caso Monsalve

Boric reitera dardo contra postura de Trump sobre cambio climático durante cumbre en Nueva York

Carrefour define las 4 mejores ofertas por operación argentina: Cencosud pasaría a la siguiente fase
Negocios

Carrefour define las 4 mejores ofertas por operación argentina: Cencosud pasaría a la siguiente fase

Contraloría da luz verde a la ley de permisos sectoriales y queda lista para su promulgación

Latam Airlines anuncia quinta venta secundaria de acciones

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado
Tendencias

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

4 momentos clave del incendiario discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU

“Debemos irnos todos”: Ángel Maulén pide la renuncia de Aníbal Mosa y de todo el directorio por la crisis de Colo Colo
El Deportivo

“Debemos irnos todos”: Ángel Maulén pide la renuncia de Aníbal Mosa y de todo el directorio por la crisis de Colo Colo

Antony salva el honor de un perdido Betis que empata con Nottingham Forest en el estreno de la Europa League

Miguel Ángel Russo es internado por tercera vez en un mes y preocupa en Boca Juniors

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú
Finde

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Isabel Allende: “En Chile las periodistas mujeres son mucho mejores que los hombres, desde siempre”
Cultura y entretención

Isabel Allende: “En Chile las periodistas mujeres son mucho mejores que los hombres, desde siempre”

Es solo rock & roll: los Rolling Stones vuelven al estudio y alistan reedición de un clásico

“Tratamos de mantener la idiosincrasia chilena”: la palabra de los creadores de La Casa de los Espíritus (y los elogios de Isabel Allende)

Rubio y Lavrov reafirman su “interés mutuo” en encontrar una “solución pacífica” al conflicto ucraniano
Mundo

Rubio y Lavrov reafirman su “interés mutuo” en encontrar una “solución pacífica” al conflicto ucraniano

Netanyahu lamenta la “rendición” de algunos líderes ante “terrorismo” e insiste en que no habrá Estado palestino

De yihadista a estadista: el debut en sociedad del líder sirio Ahmed al-Sharaa en la ONU

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?