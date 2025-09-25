Acaba la racha triunfal: Alejandro Tabilo se despide del ATP de Tokio tras caer contra Zizou Bergs en la primera ronda

Alejandro Tabilo no consiguió avanzar este jueves a la segunda ronda del ATP 500 de Tokio para seguir con su buena gira asiática. El tenista nacional, 72° del ranking ATP, cayó en tres sets de 1-6, 7-6(2) y 7-6(4) contra el belga Zizou Bergs (45°) después de dos horas y 45 minutos de competencia.

En el primer set, Jano impuso de inmediato sus términos en el segundo juego en disputa, quitándole de entrada el servicio al europeo. Así, con la confirmación respectiva, quedó arriba por 3-0 en el marcador.

La situación mejoró en el sexto game, momento en el que la raqueta nacional consiguió un nuevo quiebre tras dejar en cero al belga, lo que le permitió cerrar el primer parcial de la competencia con su servicio, firmando un contundente 6-1 tras solo 29 minutos.

La segunda manga se presentó más complicada para Tabilo. Si bien consiguió pasar adelante en el tercer juego con la primera oportunidad que tuvo para quebrarle a Bergs, el belga se las arregló para recuperarlo en el siguiente, poniendo el 2-2 en el set.

En el sexto game, el europeo volvió a amenazar las intenciones del chileno, pero este último salvó de buena manera la situación.

Uno de los momentos clave del partido se dio en el 12° juego. En ese instante la raqueta nacional pudo salvar dos puntos de set en contra para mantenerse en carrera, obligando a que el segundo parcial se definiera en el tie break.

En esta instancia, Tabilo sufrió tres mini quiebres contra uno del belga, por lo que este último acabó llevándose la manga por 7-6(2).

Ya en el último set, ambos tenistas tomaron sus resguardos. La primera amenaza de quiebre se registró en el sexto juego cuando Tabilo amenazó con arrebatarle el servicio al europeo, pero sin éxito. La siguiente llegó sobre el final del partido en el undécimo game donde el chileno volvió a salvar el saque antes de ponerse 6-5 arriba. Bergs, en tanto, no tuvo problemas para quedarse con el suyo forzando otra vez el tie break.

En el desempate el europeo fue más preciso, cerrando el set por 7-6(4) por lo que ahora deberá prepararse para medirse contra Carlos Alcaraz (1°), su próximo rival en los octavos de final del torneo.

Un tropiezo en la gira asiática

Los últimos torneos que ha enfrentado Alejandro Tabilo en Asia le han permitido tener un importante ascenso en el ranking ATP y en la confianza. Hace algunas semanas alcanzó la final del Challenger de Guangzhou, perdiendo la definición contra el argentino Juan Manuel Cerúndolo por 6-2 y 6-3.

Luego, tras iniciar desde la clasificación, consiguió levantar su tercer título ATP en Chengdú tras imponerse a Lorenzo Musetti en la final con parciales de 6-3, 2-6 y 7-6 (5).

Un torneo que le permitió dejar atrás momentos complejos tanto físicos como emocionales.

“Honestamente, debo considerar todo lo que pasó este año, y por eso pondría este título por sobre todo. He tenido muchas batallas emocionantes, he jugado con grandes jugadores a lo largo de mi carrera, pero por cómo terminó, hay que reflexionar cómo ha sido este año: Me lesioné, volví, gané un par de partidos, me volví a lesionar. Ha habido muchos altibajos, y este partido fue lo mismo”, afirmó.

Sin duda que lo más duro que debió enfrentar fue el quiebre con su núcleo familiar, por temas económicos y afectivos. Una situación que comenzó el segundo semestre, pero que se fue agudizando hacia fines del año pasado al punto de cortar toda relación con sus padres y hermano. El hecho terminaría haciéndose público para el Día de la Madre, cuando su hermano y su padre lo emplazaron en redes sociales. Incluso, este último se refirió en duros términos a Malena de Lorenzo, la novia del tenista y quien además se ha convertido en su principal asesora comercial.

“No sabes lo feliz que estoy de haber podido vivir este día contigo. Solo nosotros sabemos todo lo que hemos luchado para lograr esto. Ha sido un año muy difícil para los dos pero seguimos fuertes y nos apoyamos en todo. Y por eso hace este día aún más especial. Ahora estamos de vuelta más fuertes y juntos podemos mucho más. Te amo, mi amor”, le dedicó el tenista en una publicación en Instagram tras ganar la corona en Chengdú.