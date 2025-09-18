José Mourinho regresa al Benfica tras 25 años: “A veces las palabras se las lleva el viento, pero no las acciones”

Golpe en el fútbol europeo. A pocas semanas de ser despedido del Fenerbahçe, José Mourinho fue oficializado como el nuevo técnico del Benfica.

The Special One estará ligado con las Águilas hasta junio de 2027, aunque el vínculo contractual también indica que puede romperse diez días después de que se dispute el último partido de la temporada actual.

Mourinho fue anunciado oficialmente junto a Rui Costa, ídolo y presidente del Benfica. “José Mourinho no necesita presentación. Es un gran honor y un gran orgullo que regrese a una casa que conoce bien, curiosamente, 25 años después, como uno de los entrenadores más laureados del mundo. Y encaja con el perfil que mencioné después del partido de Champions: un ganador, con un currículum ganador. Sería difícil encontrar a alguien con un currículum más amplio”, indicó el otrora volante.

Míster José Mourinho 🔴⚪ pic.twitter.com/345gCLC23O — SL Benfica (@SLBenfica) September 18, 2025

La polémica con el Fenerbahçe

Han sido semanas convulsionadas tanto para el Benfica como para el Fenerbahçe. El cuadro turco quedó eliminado de la Champions League precisamente a manos de los portugueses, lo que significó la salida de Mourinho.

Curiosamente la eliminación se concretó tras un gol de Kerem Aktürkoglu, quien fue fichado por el Fenerbahçe horas después de dicho partido.

En tanto, las Águilas cayeron en su debut en la fase de liga de la Copa de Europa ante el modesto Qarabag. El inesperado tropiezo provocó el despido del técnico Bruno Lage, de 49 años. Su reemplazante fue Mourinho, a quien dejó fuera del certamen continental europeo semanas atrás.

De esta forma, The Special One regresa al club donde inició su laureada carrera como entrenador 25 años después. Tras años trabajando en el Barcelona, donde alcanzó a ser segundo entrenador, en el 2000 dio el salto y se transformó en primer adiestrador.

El portugués llegó al Benfica en reemplazo de Jupp Heynckes y el resto es historia. Dirigió apenas nueve partidos, pero fue el inicio de una carrera histórica. Leiria, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham, AS Roma y Fenerbahçe. Su palmarés incluye múltiples títulos de liga y copas nacionales, además de dos Champions League, dos Europa League y una Conference League. Es el único DT que ha obtenido los tres títulos continentales.

“Soy el entrenador de uno de los clubes más grandes del mundo. Han pasado 25 años en los que he tenido la oportunidad de trabajar para los clubes más grandes, pero no estoy aquí para celebrar mi carrera. Quisiera decir que ningún otro gran club que he tenido la oportunidad de entrenar me ha hecho sentir más honrado, responsable o motivado que ser entrenador del Benfica”, indicó en su presentación. “A veces las palabras se las lleva el viento, pero no las acciones, y la promesa es muy clara: viviré para el Benfica, ésa es mi misión. Salí de casa y dije nos vemos el domingo... Es un honor inmenso que mi experiencia me ayuda a controlar”, cerró