José Mourinho es despedido tras la eliminación del Fenerbahce de la Champions League

El técnico portugués José Mourinho fue despedido por el Fenerbahce. Así lo informó este viernes el conjunto turco a través de un comunicado después de quedar eliminados de la Champions League tras perder contra Benfica en la clasificación.

“Se acaba nuestra etapa con José Mourinho, quien desde la temporada 2024-2025 ejercía la labor de director técnico de nuestro primer equipo de futbol. Le agradecemos por el trabajo con nuestro club hasta hoy y le deseamos éxito en su futura carrera”, informaron a través de un comunicado.

De esta forma se acabó el paso del luso por el Fenerbahce después de arribar al equipo en junio de 2024 con un contrato por dos temporadas. En esta etapa alcanzó a dirigir 62 partidos, anotando 37 victorias, 14 empates y 11 derrotas.

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 29, 2025

Además de la eliminación de la Champions, en Turquía aseguran que esta decisión también está marcada por la tensa relación que tuvo con la dirigencia tras el último mercado de fichajes, en las que criticó que los refuerzos no eran suficientes para enfrentar la temporada.

“Si la Champions League era vital para mi club, se habría hecho algo en el mercado de fichajes”, declaró antes del partido de revancha contra Benfica.

También explicó que “trabajo con los jugadores que tengo, como te habrás dado cuenta desde el último partido con el Feyenoord hasta hoy no hemos tenido más disponibles para estos dos partidos clave. Los dos que se ficharon lo hicieron uno o dos días después de la fecha límite y eso le quita la etiqueta de lo más importante”.

“No creo que el Fenerbahçe tenga una lista de fichajes. Ningún jugador va a entrar después de este partido. Eso sería un disparate. La inversión se hace para conseguir un determinado objetivo y ya lo hemos conseguido...”, agregó.

Además, con la eliminación, el club dejó escapar un ingreso de casi 19 millones de euros por competir en la Champions y otros 9 millones por coeficiente y derechos televisivos. De todas formas, ahora Fenerbahce deberá prepararse para ser parte de la Europa League.

El sueño de dirigir a la selección de Portugal

Durante la pretemporada de Fenerbahce José Mourinho daba pistas de su gran sueño como entrenador: dirigir a la selección de Portugal.

“Sin duda, voy a venir a Portugal. Todavía no ha ocurrido, pero sucederá”, declaró en diálogo con Sport TV.

“No es porque sienta que estoy cerca del final, me siento lejos de eso. No quiero venir a Portugal para una jubilación dorada ni para los últimos años de mi carrera. Quiero regresar a Portugal en la cima de mi carrera, estando bien de salud y fuerte tanto física como mentalmente. Seguro que volveré”, agregó.

De hecho, se ve dirigiendo una Copa del Mundo. “Estoy fuera de Portugal desde 2004 y no creo que mi país aceptara que yo entrenara a otra selección que no fuera la mía. Mi destino, en cuanto a selecciones, es disputar un Mundial con la selección portuguesa. Nunca me planteé entrenar a Brasil”, planteó.

“Mi primera experiencia tiene que ser con Portugal, y después la gente debe entender que soy un profesional y que puedo dirigir a otros equipos, pero siempre selecciones con las que tenga algún vínculo. Brasil, obviamente, por la relación histórica entre nuestros países; Inglaterra, porque es mi casa; Italia, donde trabajé varios años. Pero mi primera experiencia con una selección debe ser con la mía”, concluyó Mourinho.