El Deportivo

Colo Colo aplica una histórica sanción a hinchas que lanzaron proyectiles a Alfred Canales en el clásico ante la UC

Blanco y Negro decidió ejecutar el derecho de admisión sobre los responsables. Uno de ellos es menor de edad.

Carlos González LucayPor 
Carlos González Lucay
Alfred Canales debió recibir puntos de sutura tras el proyectil recibido. Pepe Alvújar/Photosport

Después de una ardua investigación, Colo Colo decidió actuar e identificar a los culpables de la agresión sufrida por Alfred Canales, mediocampista de Universidad Católica, en el clásico del 16 de agosto pasado, que se disputó en el estadio Monumental.

El volante cruzado estaba calentando a un costado de la banca de su equipo cuando un proyectil lo impactó de lleno en el rostro. El objeto fue lanzado desde Océano, la segunda tribuna más cara del recinto.

Al término del encuentro, el juez Cristián Garay consignó en su informe el incidente, razón por la que Colo Colo deberá comparecer al Tribunal de Disciplina el próximo 2 de septiembre.

La situación podría significar una dura sanción para el Cacique, que podría ver reducido su aforo. Eso sí, antes de que resuelva el organismo, Blanco y Negro dio un paso importante, identificando a los responsables de dos agresiones y tomando medidas.

Ejemplar medida

Según informó Dale Albo, luego de analizar las cámaras de seguridad, fueron reconocidas las dos personas que lanzaron los proyectiles a la cancha. Una de ellas, era menor de edad y su identificación fue posible gracias al sistema de reconocimiento facial que funciona en el Monumental.

Así, la institución que preside Aníbal Mosa decidió aplicar el derecho de admisión de 12 años sin poder ingresar a ningún recinto deportivo del país.

